Samsung Galaxy S21 FE by mohl být představen v lednu [aktualizováno]

Zdroj: GSM Arena

Aktualizováno 10. 11.

Samsung Galaxy S21 FE je jeden z mála mobilů, u kterého se situace mění co týden. Sice společnost ještě nepotvrdila existenci tohoto nadcházejícího modelu, ale nejnovější spekulace naznačují, že se ho skutečně dočkáme již v lednu. Původní spekulace naznačovaly, že se tak stane již 11. ledna, ale další poukazují na termín 4. ledna. Kromě toho benchmark naznačuje, že by měl být tento smartphone vybaven procesorem Exynos 2100. Ten by měl mít k dispozici 8 GB RAM. Vzhledem k současné situaci na trhu s polovodičovými součástkami odhadujeme, že se nebude nabízet více variant.

Původní článek 22. 10.

Představení Samsungu Galaxy S21 FE bylo neustále odkládáno, nebylo tedy zcela jasné, zda se jej ve finále dočkáme, či nikoliv. Situace ohledně nástupce loňského Galaxy S20 FE (recenze) se měnila doslova každým týdnem, zejména kvůli údajnému nedostatku čipsetů, jež mají tento smartphone pohánět. Nyní se ale na Twitteru nezávisle na sobě objevilo hned několik úniků, které říkají, že bychom se jej mohli dočkat počátkem ledna příštího roku.

Galaxy S21 FE v lednu?

Podle dostupných informací plánuje Samsung zahájení masové výroby na prosinec pro vytvoření dostatečných skladových zásob. V případě pravdivosti těchto informací je tak zcela pochopitelné oficiální představení až během ledna. Konkrétní datum 11. ledna zmiňuje pouze jeden zdroj, na měsíci se však shodují všechny.

Díky takto pozdnímu uvedení Galaxy S21 FE je také velmi pravděpodobné odložení premiéry nadcházející top modelové řady Galaxy S22. Ta by se měla podle nedávných úniků konat během února příštího roku. Pokud by totiž Galaxy S21 FE byly tak úspěšné jako Galaxy S20 FE, mohl by odklonit pozornost právě od top modelů, čímž by byl výrobce sám proti sobě. Zda se ale novinky dočkáme 11. ledna, zatím s jistotou říct nedokážeme, na další informace si ještě budeme muset počkat.

Zdroje: gsmarena.com, gsmarena.com



Domů » Články » Samsung Galaxy S21 FE by mohl být představen v lednu [aktualizováno]

reklama reklama