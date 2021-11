Huawei MateBook E 2022 oficiálně, konkurent pro iPad a Surface?

HUAWEI MateBook E 2022; Zdroj: Huawei

Segment tabletů pro práci a zábavu tak trochu ožil s příchodem novinek od Microsoftu a také Applu. Huawei nesmí zůstat pozadu a představil novinku Huawei MateBook E 2022 se systémem Windows 11 Home. V tomto případě se tedy nabízí plnohodnotné zařízení bez nějakého okleštění kvůli sankcím ze strany USA.

Huawei MateBook E 2022

Nový tablet je prezentován rovnou s přídavnou klávesnicí, přičemž jsou k dispozici dva typy. Základní je více méně běžná a magnetickým uchycení, druhá má výsuvnou konstrukci. Samozřejmě jde tablet používat i bez ní. Bonuse je podpora M Pencil, tedy stylusu. Huawei MateBook E 2022 se dá tak použít i pro kreslení nebo psaní rukou.

Displej má miniaturnější rámečky, které jsou stejné po celém obvodu. Zobrazovací panel je typu OLED s rozlišením WQXGA. O výkon se zde starají procesory od Intelu, přičemž jsou k dispozici i5 nebo i7 jedenácté generace. Nejvyšší konfigurace může mít až 16 GB operační paměti a 512 GB prostoru pro data.

Huawei se hodně věnoval také multimediálnímu využití. Tablet je vybaven čtyřmi reproduktory a vzhledem k tomu, že má také čtyři mikrofony, měl by dobře posloužit i pro video konference. Co se týče konektivity, nabízí se WiFi 6 a Bluetooth 5.1. HUAWEI MateBook E 2022 je vybaven jedním USB C konektorem, který podporuje Thunderbolt 4. Na něj lze připojit i externí monitor (podpora DisplayPort). Základní model vyjde na 5 999 juanů, což je v přepočtu přibližně 20 900 Kč. Klávesnici a stylus je nutné dokoupit zvlášť (ten lze nabíjet přes magnetické uchycení na tabletu).

Specifikace

displej: 12,6 palců, 2560 x 1600 (WQXGA), 16:10, OLED, DCI-P3, 1000000:1, 600

procesor: 11, generace, Core i5-1130G7 / Core i7-1160G7 + Intel Iris Xe

RAM: 8/16 GB LPDDR4x

úložiště: 256/512 GB NVMe SSD + NM karta

Windows 11 Home

Foťáky: zadní – 13 MPx přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů ve vypínacím tlačítku

rozměry: 286,5 x 184,7 x 7,99 mm, 709 gramů

čtyři reproduktory, čtyři mikrofony

Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4/5GHz), Bluetooth 5.1, USB-C x 1 (Thunderbolt 4)

baterie: 42 Wh + 65W nabíjení

