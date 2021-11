Objevily se první snímky chystaného, cenově dostupného telefonu Samsung Galaxy A13

Zdroj: Giznext

Samsung plánuje pĹ™edstavit novĂ˝, cenovÄ› dostupnĂ˝, smartphone – Galaxy A13. Ten by mÄ›l bĂ˝t nástupce souÄŤasnĂ©ho modelu Galaxy A12. NynĂ­ se na internetu objevujĂ­ prvnĂ­ fotografie, kterĂ© vĂ­ce poodhalujĂ­ jeho vzhled.

NovĂ˝ Samsung Galaxy A13 se objevuje na prvnĂ­ch snĂ­mcĂ­ch

Podle uniklých snímku se přední strana telefonu příliš nemění. Displej je opatřen horním výřezem, kde je umístěna přední selfie kamera a po stranách je lemován tenkými rámečky. Větší změna doznává zadní strana respektive panel, kde je místěna soustava senzorů hlavního fotoaparátu. Ta je u aktuálního modelu rozložena do čtvercové matice. Připravovaný Galaxy A13 bude mít dle fotografií zřejmě fotoaparát řešený tak, že čočky budou umístěny na výšku nad sebe.

Co se technických specifikací týče, měl by být Samsung Galaxy A13 vybaven osmijádrovým procesorem Dimensity 700, doplněným 8 GB paměti RAM a 128GB interním úložištěm. Přední straně telefonu by měl vévodit 6,48palcový LCD displej s Full HD+ rozlišením a poměrem stran 20:9. Zadní fotoaparát by měl mít rozlišení 50 MPx, přední selfie kamera pak 8 MPx. Baterie by mohla dostat kapacitu 5 000 mAh s podporou 25W nabíjení.

Nový Samsung Galaxy A13 by mohl přijít na trh začátkem roku 2022. Na trh by se měla údajně dostat jak 4G, tak i 5G varianta.

Zdroj: giznext.com

reklama reklama