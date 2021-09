Samsung řeší úniky informací, situace se pravděpodobně vyhrotila kolem vydání posledních novinek

Zdroj: Samsung

Nedávno jsme vás informovali o tom, že Samsung řeší množící se problémy kolem úniků informací. Společnost se snaží podnikat právní kroky, kterými chce úniky informací zastavit, nebo alespoň snížit.

Samsung se snaží zakročit proti únikům informací

Samsung se snaží zakročit proti úniku informací

Vody pravděpodobně rozvířily úniky informací kolem nedávno vydaných novinek Galaxy Z Fold,Z Flip 3, Buds 2 a Watch 4. Informace o novinkách se intenzivně objevovaly ještě před jejich oficiálním představením na akci Galaxy Unpacked, která byla načasována na 11. srpna. Podle analýzy společnosti Newton Media více než čtvrtina zpráv, které putovaly na internetu, obsahovaly „tajné“ detaily s technickými parametry produktů. Samozřejmě se nabízí otázka, zdali se jedná o neoprávněný únik informací, nebo pouze o řízené úniky informací tzv leaky, kterými se výrobci snaží zvyšovat zájem o připravované novinky.

V rámci studie se společnost Newton Media snažila sledovat v období od 1. ledna 2021 do data Galaxy Unpacked zprávy zveřejňované na internetu. Zaměřila se především na výskyt konkrétních informací týkajících se výbavy zařízení a sledovala převážně zprávy obsahující jazykově neutrální vybavení telefonů, jako je chipset, operační systém nebo typ displeje. „Právě technické detaily představují kromě počítačem vytvořených vizualizací nejčastější typ leaků,“ říká Daniel Weidenhoffer, analytik Newton Media. „Napsat tweet o tom, jak se těší na nové Galaxy Watch 4 může kdokoli, ale trefit detaily, že např. pojedou na chipsetu Exynos W920 a budou vybaveny operačním systémem Wear OS s nadstavbou One UI Watch 3, už je trochu podezřele dobrý odhad,“ doplňuje Weidenhoffer.

Leaky a jejich vliv na medializaci

Leak je v podstatě informace, kterou uveřejní osoba, která disponuje obvykle důvěryhodnými informacemi, které popisují reálnou podobu budoucího produktu. Některé informace jsou velmi důvěryhodné, některé jsou spíše jen snahou zaujmout a zvyšovat čtenost a nemusí se zakládat na ověřených zdrojích. Tak jako tak ale leaky zvyšují zájem o daný produkt/značku. Každý leak na sebe váže velké množství informačních článků na velkém množství světových webů, které z těchto leaků čerpají.

Studie se zaměřila na dva konkurenty – Samsung a Xiaomi. Společnost Xiaomi o den dříve než Samsung, tedy 10. srpna, představila své produkty Mi MIX 4 a Mi Pad 5. Podíl uniklých zpráv o technických detailech byl podle analýzy u obou konkurentů vyrovnaný. Podíl zpráv u produktů Galaxy činil 24 % a u produktů Xiaomi činil 28 %. Z pohledu medializace těchto úniků však v sedmiměsíčním období před uvedením jasně zvítězil Samsung, který proti Xiaomi na internetu dosáhl až trojnásobného počtu zmínek než jeho čínský soupeř.

„Nabízí se interpretace, že mezi leaky a celkovou medializací existuje přímá úměra, kdy každý leak na sebe naváže určitý počet zpráv. Čím k většímu počtu leaků dojde, tím víc je pak o produktu slyšet,“ vysvětluje Weidenhoffer a dodává: „Leaky nejen že neškodí brandu, ale naopak pomáhají stimulovat zájem nadšenců, pro které je Samsung Galaxy lovebrand a srdcovka. Jejich prostřednictvím jsou zviditelňovány novinky mezi širokou veřejností, což výrazně sníží výdaje na propagaci.“ Je proto otázkou, zda nejde o řízené úniky informací, kterými Samsung zvyšuje zájem o své novinky. Mimochodem i na oficiálním videu uvolněném měsíc před akcí je na okamžik (v čase 0:57) vidět nový Galaxy Z Fold 3.

Kdo vlastně za leaky stojí?

Pokud by společnost Samsung chtěla opravdu zasáhnout, pak by to nebylo příliš složité. Nejproduktivnější autoři článků a nejaktivnější uživatelé na Twitteru lze snadno dohledat. Podle analýzy každý z 12 nejaktivnějších autorů webových článků stihl před uvedením produktů uveřejnit v průměrů 110 článků. Společným jmenovatelem byl nadprůměrný výskyt detailů o výbavě a parametrech, tedy autoři měli k dispozici dostatečný počet leaků. Zatímco v celkové medializaci novinek Galaxy se tyto uniklé specifikace vyskytovaly přibližně ve čtvrtině zpráv, u TOP dvanáctky autorů to bylo v průměru 48 %. U některých autorů se uvedený podíl blížil dokonce 60 %.

Pokud by se Samsung rozhodl proti těmto autorům zakročit, čelil by soudním systémům v Evropě a USA, ale také v Číně, Indii a Indonésii. Není žádným tajemstvím, že nejvlivnější leakeři působící na Twitteru, jsou mnohem vlivnějšími, než samotní weboví autoři. Jejich informační kanál se neomezuje pouze na Twitter, ale obvykle působí i na Youtube nebo Instagramu.

Jaký je závěr?

Samsung si vzal poměrně veliké sousto. Není ale sám. Podobné aktivity se snaží vyvíjet i Apple. Vzhledem k tomu, že leakeři pocházejí z celého světa a postihnout ty nejaktivnější nebude vůbec snadné a bude nutná spolupráce s odborníky z jednotlivých regionů, je otázkou, zdali se to vůbec vyplatí a nebude se spíše jednat o boj s větrnými mlýny. Druhý pohled na věc je samotná pozitivní reklama. A tu dnes chce každá značka. A leakeři a autoři informací tuto reklamu vytvářejí. Udržují povědomí o produktech a značce a speciálně Samsungu dělají obrovskou reklamu a zcela zdarma.

Zdroj: Tisková zpráva



Domů » Články » Samsung řeší úniky informací, situace se pravděpodobně vyhrotila kolem vydání posledních novinek

reklama reklama