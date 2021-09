Apple čelí žalobě, Siri zaznamenávala konverzace

Téměř každý výrobce smartphonů má svého hlasového asistenta. Díky technologickému pokroku chtějí společnosti propojit chytrou domácnost a smartphone tak, že uživatel nebude muset pro rozsvícení světel sáhnout na telefon. Jednoduše uživatel vysloví příkaz asistentovi a ten úkon provede. To ale logicky vyvolává otázky týkající se soukromí.

V souladu s tím byla podána žaloba na Apple, podle které Siri nesprávně zaznamenala soukromé konverzace. V rozsudku souvisejícím s tímto případem soudce rozhodl, že společnost bude muset čelit žalobě, uvádí agentura Reuters.

Apple požádal o zamítnutí žaloby a soudce Jeffrey S. White z federálního okresního soudu v Oaklandu zamítl jednu část žaloby, která se týkala ekonomické újmy uživatelů. Rozhodl však, že žalobci, kteří se snaží udělat hromadnou žalobu, mohou nadále pokračovat v tvrzeních o porušování soukromí uživatelů.

Soudce uvedl, že žalobci se mohou domáhat tvrzení, že Apple porušil federální zákon o odposlechu a kalifornský zákon o ochraně osobních údajů a dopustil se porušení smlouvy. Odmítl však tvrzení o nekalé soutěži. Případ tvrdí, že Siri zaznamenávala konverzace, které neměla, a předala data třetím stranám.

Jeden uživatel řekl, že jeho soukromé diskuse se svým lékařem o „značkové chirurgické léčbě“ způsobily, že na tuto léčbu obdržel cílené reklamy, zatímco dva další uvedli, že jejich diskuse o teniskách Air Jordan, slunečních brýlích Pit Viper a „Olive Garden“ měla stejný vliv na cílené reklamy.

Zdroj: gizmochina.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!