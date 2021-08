Xiaomi Mi MIX 4 by měl přijít s CUP flexibilním displejem a neviditelnou přední kamerou

Zdroj: Xiaomi

O připravovaném telefonu Xiaomi Mi MIX 4 vám na našem webu postupně přinášíme stále více informací. Ty aktuální říkají, že by měl smartphone přijít s displejem využívající flexibilní technologie CUP.

Xiaomi Mi MIX 4 – zakřivený flexibilní displej se skrytou kamerou

Tato technologie umožňuje dokonalou flexibilitu displeje. Mi MIX 4 by tak měl nabídnout i možnost zakřivení. To ale není vše. Přední kamera by měla být plně integrovaná pod displejem. Kamera tedy nebude vidět a nebude tak rušit výsledný design přední části telefonu. Přední kamera by měla být umístěna uprostřed displeje a podle dostupných informací by měla být výsledná kvalita pořizovaných snímků srovnatelná se zadním fotoaparátem.

Zakřivený displej by měl disponovat úhlopříčkou 6,67 palců, OLED technologií a rozlišením Full HD+. Co se hardwarové výbavy týče, tak by měl být telefon poháněn procesorem Qualcomm Snapdragon 888, nebo 888+ společně s 12 GB LPDDR5 pamětí RAM. Po ukládání dat by mělo být k dispozici 512 GB v podobě jednočipového SSD UFS 3.1. Podle informací z certifikačního úřadu TENAA by mohl být telefon dostupný ve dvou variantách: 8 GB / 12 GB RAM. Je zcela možné, že Xiaomi využije nového řešení Micron LPPDR5 uMCP.

Podle dalších informací by měl být telefon vybaven trojitým zadním fotoaparátem, jehož primární snímač by měl získat 50Mpx rozlišení a optiku Samsung GN1. Primární senzor by měl být doplněn 48Mpx ultraširokým snímačem a 48Mpx teleobjektivem. Do softwarové výbavy by měl Mi MIX 4 obdržet Android 11 s nadstavbou MIUI 12.5. Uvedení zařízení na trh zatím ještě není úplně jasné, ale mělo by se jednat o druhou polovinu tohoto roku.

