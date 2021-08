Lenovo Tab P12 Pro se objevil v Google Play Console

Lenovo Tab P12 Pro se poprvé objevilo na internetu před pár týdny, takže se ihned začalo spekulovat, kdy jej výrobce představí. Jak už název napovídá, jedná se o nástupce modelu P11 Pro, který byl vydán v roce 2020. Nástupce bude nabízet výkonnější procesor, konkrétně Snapdragon 855 (nebo 860). Současný model je vybaven procesorem Snapdragon 730G.

V červenci ještě společnost stihla vydat hned několik tabletů, včetně Yoga Tab 13, Yoga Tab 11 a Tab P11 Plus. Modely Yoga Tab a Tab P11 mají IPS LCD displeje a P11 Pro má 11,5palcový OLED panel.

Lenovo P12 Pro (TB-Q706F) nabídne stále menší výkon než Yoga Tab 13, jenž je vybaven čipem Snapdragon 870. P12 Pro nabídne 8 GB RAM a poháněn má být systémem Android 11. Displej se oproti P11 Pro nemá výrazně lišit, lze tedy očekávat obdobnou technologii a rozlišení. Přestože v Google Play Console nebyly uvedeny nabíjecí možnosti zařízení, očekává se, že se bude přítomno minimálně 20W nabíjení. Očekáváme také přítomnost čtyř reproduktorů, duální zadní fotoaparát a několik dalších funkcí, které předchůdce logicky nenabízí.

Zdroj: gizmochina.com

