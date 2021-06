Xiaomi chystá Mi Mix 4, cena značně vysoká

Zdroj: Xiaomi

Xiaomi má poměrně široké portfolio zařízení, ale jedna série se vyjímá. Samozřejmě myslíme Mi Mix, kde se vždy objevovaly modely s unikátnějšími technologiemi. Sice došlo na menší pauzu, ale v tomto roce jsme se dočkali pokračování v podobě Mi Mix Fold. Kromě ohebného displeje zaujme tekutou čočkou foťáku. Objevují se ale spekulace kolem nadcházejícího modelu Mi Mix 4.

Xiaomi Mi Mix Fold oficiálně, návrat ve velkém stylu

Xiaomi Mi Mix 4?

V tuto chvíli není známá podoba chystané novinky, ale z dostupných spekulací se pokusí Xiaomi tak trochu o návrat k původnímu konceptu, s kterým řada Mix začínala. Výrobce chce uvést model s maximálním využitím přední strany pro samotný displej, přičemž rámečky mají být minimální. Předpokládáme, že se nenabídne ani brada pod displejem.

Hlavní předností ale má být integrovaná přední kamera do samotného zobrazovacího panelu. Ostatně si s touto technologií pohrává Xiaomi již od roku 2019 a asi nadešel čas na komerční nasazení. Sice displej by měl být úchvatný, ale jeho rozlišení zůstane na hodnotě Full HD+, právě kvůli integrované kameře.

Co se týče ostatních specifikací, tak máme očekávat Snapdragon 888. O energii se má postarat baterie o kapacitě s podporou 120W nabíjení. Teoreticky můžeme očekávat ještě integraci tekuté čočky foťáku jako u modelu Fold. K představení by mělo dojít v druhé polovině tohoto roku, ale to je jen odhad.

