Huawei GT2 Pro – luxus na dosah ruky [recenze]

Huawei nedávno uvedl nástupce svých prémiových hodinek Watch GT2, Watch GT2 Pro. V tomto případě se, co se zpracování týče, jedná o opravdu prémiový model vyrobený z kombinace titanu, safírového skla a keramiky. Bohužel zde nalezneme stejný LiteOS, jako u loňského modelu, ovšem byla zachována i skvělá výdrž. Obstojí tyto luxusně zpracované hodinky v konkurenci i přes horší software? To si povíme v následujících řádcích.

Obsah balení: nový bílý puk na nabíjení

Hned po otevření krabičky na vás vykouknou samotné hodinky, které si vás jistě získají jako mě. V pravé polovině krabičky se pak nachází přihrádka, kde najdeme manuály, USB A/USB C kabel a podložku pro nabíjení, ale o té až později. Už samotné balení v kombinaci černé se zlatými doplňky pak samo o sobě značí, že uvnitř na vás nečeká jen tak něco, ale opravdu prémiový kousek.

Konstrukce: elegance pro všechny situace

Narozdíl od loňských Watch GT2 mají Watch GT2 Pro pouze jednu variantu velikosti, a to konkrétně 46 mm. Rozměry hodinek jsou 53,6 × 46,7 × 11,4 mm a váha bez řemínku pak 53 gramů. Oproti předchozí generaci tedy mírně povyrostly a přibraly na váze, takže je na ruce pocítíte, ale není to žádné závaží. Alespoň poznáte, že máte na ruce opravdu kvalitně zpracovaný kousek. Pro mě, jako letitého uživatele G-Shocků, které jsou o něco lehčí, nebyla váha žádný problém a na hodinky jsem si zvykl okamžitě.

To, co opravdu stojí za pozornost, je tělo hodinek vyrobené z titanu, které působí opravdu luxusním dojmem a v této cenové relaci byste podobný kousek hledali jen velmi těžko. Spodní strana hodinek, kde se nachází také senzory pro měření tepové frekvence a okysličení krve, je vyrobena z keramiky, která je na dotek velice příjemná. Třešničkou na dortu je pak displej, který kryje safírové sklíčko, což přináší prvotřídní ochranu před poškrábáním. Zpracování je tedy opravdu luxusní, a i když se jedná spíše o designové hodinky, díky kombinaci titanu a safíru se nezaleknou ani sportovních aktivit či mírně hrubšího zacházení. Nejen pro sportovce je tu pak stupeň krytí proti vodě a prachu do 5 ATM (tedy hloubka až 50 m).

Na pravé straně jsou umístěna dvě tlačítka, která se tisknou velice jistě a jejich vroubkování po obvodu přímo svádí k tomu, aby jejich otáčení umožňovalo ovládání systému. Toto však výrobce bohužel neimplementoval.

Řemínek je pak klasický 22 m, takže si jej můžete vyměnit za svůj vlastní. Mnou testovaná varianta se silikonovým páskem byla na dotek velice příjemná a pro mé aktivnější používání byl tento pásek určitě lepší volbou, než kožená varianta, která pravděpodobně nesnese vodu a pot tak dobře.

Mikrofon a reproduktor

Výrobce myslel také na použití hodinek jako handsfree, a tak na tělo umístil mikrofon a reproduktor. Volat skrze hodinky jsem zkoušel cíleně i neplánovaně a výsledkem byl kvalitní hovor, kdy jsem já ani protistrana nepoznala jakýkoliv rozdíl oproti telefonu. Kvalitu hovoru tedy velice chválím a například při řízení auta se toto může hodit. K reproduktoru jsem byl velice skeptický, ale tím víc mě mile překvapil. Hlasitost je víc než dostačující a kvalita projevu je nejen na hodinky velice dobrá.

Displej: radost pohledět

U chytrých hodinek je displej jako jeden z hlavních parametrů, a tak zde najdeme velký AMOLED displej s úhlopříčkou 1,39 palce. Jeho rozlišení je 454 x 454 pixelů a s jemností 326 pixelů na palec se jedná o krásný zobrazovací panel. Jas hodinek můžete nechat na automatice a ani na opravdu ostrém sluníčku jsem neměl s čitelností nejmenší problém. Dovolím si také vypíchnout čitelnost na slunci přes polarizační sluneční brýle, která byla výborná při jakémkoliv náklonu hodinek, s čímž mají některé LCD, ale také OLED panely problém. Minimální jas je také dobrý, takže ani v tmavé místnosti vás z hodinek nebudou bolet oči. Líbilo se mi také, že při zakrytí displeje (např. dlaní) v aktivním stavu se displej automaticky vypnul. Ruku v ruce s čitelností jdou také barvy, které jsou perfektní.

Na výběr máte pak desítky ciferníků, z nichž si vyberou milovníci ručičkových i digitálních hodinek. V omezené míře si pak můžete „vyrobit“ i svůj vlastní ciferník, kdy si můžete nahrát jako pozadí vlastní fotku, avšak si můžete vybrat pouze styl a umístění ukazatele času. Samozřejmostí je pak podpora Always-on režimu, kde máte na výběr z pár předinstalovaných ciferníků. Výdrž pak bude jistě nižší, i tak však výrobce uvádí výdrž asi 7 dní.

Operační systém: stále uzavřený LiteOS

V dnešní konkurenci určitě hraje roli také OS a prostředí hodinek a právě tu je podle mě největší slabina hodinek. I přes malou operační paměť, která má pouze 32 MB, systém běží poměrně svižně a nemá žádné dlouhé prodlevy. Může za to také použitý procesor Kirin A1, který dodává dostatek výkonu pro veškeré činnosti. Díky vlastnímu systému se podařila tak dobrá optimalizace, má to však také své nevýhody. Nemůžete si doinstalovat žádné aplikace třetích stran. Mě, jako neustálého posluchače hudby, nejvíce zamrzela absence podpory Spotify, i když úložiště a možnost připojit bezdrátová sluchátka k tomu přímo svádí.

Co už je podle mě horší, je velice nelogické ovládání. Z domovské obrazovky se nedostanete téměř k žádným podrobnějším informacím (výjimkou je záložka Hudba, kde si můžete zvolit přehrávání z telefonu, nebo hodinek). Víc informací získáte až po stisknutí horního tlačítka a zvolení dané aplikace. Pro prohlížení např. počasí je toto velice nepohodlné a předpovědi na další dny uvidíte až po prohledání všech aplikací. Z hlavní obrazovky pak můžete po přejetí zespoda vidět notifikace z telefonu, shora pak rychlé volby a nastavení. Zamrzí také neúplně zobrazované zprávy a nemožnost odpovídání na ně. Naopak potěší plná podpora češtiny, bohužel bez smajlíků.

Sportovní a zdravotní funkce

Sportovním nadšencům se určitě bude líbit nabídnutá paleta okolo 100 sportovních režimů, takže si vybere každý. Díky integrované GPS jsem vzal hodinky na projížďku na kole a trasu zaznamenaly i bez připojeného telefonu. Trochu mě zamrzela absence florbalu, režim Hokej (na výběr Hokej i Lední hokej) mi to však vynahradil. Následně si pak můžete zobrazit data od spálených kalorií, až po dobu zotavení.

Hodinky vám pak kromě tepu a spánku, který je standardem, změří také hladinu kyslíku v krvi a stresu. Zmíněné měření stresu podle mě ale ukazuje dosti zkreslené, někdy až opačné statistiky, takže opodstatnění této funkce příliš nevidím. Spánek si můžete prohlédnout v poměrně přehledném grafu, kdy vidíte jednotlivé fáze spánku, její dobu a níže máte dané hodnoty vypsané v konkrétních časových a procentuálních údajích.

Výdrž: daleko za konkurencí

I přes to, že po stránce softwaru za konkurencí Watch GT2 Pro zaostávají, v jednom mají zdaleka navrch, a to ve výdrži na jedno nabití. Kapacita baterie 455 mAh se nejeví jako obrovské číslo, ale díky vlastnímu procesoru a operačnímu systému Huawei dokázal z této kapacity využít maximum.

Výrobce uvádí výdrž až 14 dní, té však dosáhnete pouze při omezeném používání. V mém případě při neustálém měření tepu, zapnutých upozornění, častém „hraní si“ s hodinkami, měřením spánku a pár sportovních aktivit mi za den zmizelo 8-15% baterie, takže výdrž okolo 10 dnů při běžném používání není daleko od pravdy.

Co je ovšem pro Huawei novinkou, je bezdrátové nabíjení pomocí standardu Qi. Hodinky si tedy můžete nabít nejen díky přiloženému „puku“, ale téměř jakoukoliv bezdrátovou nabíječkou či telefonem s podporou reverzního bezdrátového nabíjení. Pokud tedy máte doma, nebo v práci takovou nabíječku či telefon s tímto standardem, můžete hodinky nabít kdekoliv. Přesto, že nabíječku nebudete potřebovat tak často, tento způsob nabíjení je vítaný.

Závěrečné zhodnocení

Huawei Watch GT2 Pro jsou velice krásné hodinky, a co se týče použitých materiálů, nemají ve své cenovce konkurenci. I přes to, že ztrácí v oblasti softwaru, naopak velice vynikají ve výdrži. Pokud hledáte chytré hodinky vyrobené z luxusních materiálů, které padnou jak k obleku, tak i ke sportovnímu oblečení a „chytré“ funkce pro vás nejsou prioritou, pak jsou pro vás Watch GT2 Pro správnou volbou.

Klady

luxusní zpracování

nádherný design

krásný AMOLED displej

dlouhá výdrž na jedno nabití

mnoho sportovních aktivit

možnost handsfree

Zápory

nelogické ovládání systému

nemožnost odpovídat na zprávy

nemožnost aplikací třetích stran



