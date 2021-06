Moto G Stylus přijde v 5G verzi

Zdroj: AndroidPolice.com

V lednu tohoto roku Motorola představila několik modelů, mezi kterými byl Moto G Stylus (2021). Tedy smartphone se stylusem. Jeho výbava odpovídá střední třídě a jak to vypadá, výrobce chystá uvést letos ještě jeden model Moto G Stylus, tentokrát ale s podporou sítí páté generace.

Moto G Stylus s 5G

K dispozici jsou rendery nadcházející novinky. Přední strana se tak moc lišit nebude, jelikož se opět nabídne displej s otvorem v rohu pro kameru. Zadní panel byl pozměněn, tedy z pohledu umístění modulu s foťáky. Dalo by se říci, že zde využívá design, který se objevil s novou sérií.

Jak je vidět, Moto G Stylus 5G nabídne konektor pro sluchátka a také slot pro samotný stylus. V tuto chvíli neznáme specifikace této novinky, ale dá se předpokládat, že se stále bude jednat o model střední třídy. Vzhledem k tomu, že letošní model měl Snapdragon 678, tak novinka by mohla získat Snapdragon 690, tedy v tom lepším případě.

Zmiňuje se ale velikost úložiště, která by měla činit 256 GB, což je úctyhodná velikost. Více toho není známo. Motorola asi nabídne Moto G Stylus 5G zprvu jen v USA, ale je zde možnost, že se nakonec dostane i do Evropy, případně i do Česka.

