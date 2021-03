Moto G100 je novinka od Motoroly s cenou 12 999 Kč

Zdroj: Motorola

Motorola si pro dnešní den připravila představení nového smartphonu Moto G100, který se stává nejvyšším modelem série Moto G. Dříve byly tyto mobily vybaveny procesory střední třídy, ale Moto G100 nabízí rovnou Snapdragon 870, díky čemuž mobil míří do vyšší střední třídy.

G100 jako nejvyšší model střední třídy

Pokud je vám novinka Moto G100 povědomá, nejste na omylu. Jedná se totiž o přejmenovaný model Motorola Edge S z ledna tohoto roku, kdy byl smartphone uveden pro čínský trh. U nás si vysloužil místo právě v sérii Moto G. Kromě procesoru může mobil zaujmout například zvýšenou odolností vůči vodě, případně větší kapacitou baterie s podporou 20W nabíjení.

Displej je typu LCD, ale nabízí 90Hz frekvenci a podporuje HDR10 obsah. Společnost do něj udělala dva otvory pro foťáky. Kromě standardního je k dispozici i jeden ultra širokoúhlý. Zadní strana vypadá, že má rovnou čtyři foťáky, ale ve skutečnosti jsou zde tři. Hlavní má rovnou 64MPx a pak je zde 16MPx ultra širokoúhlý. Třetí je pro dodatečné efekty.

Byli jsme zvyklí, že Motorola nabízí mobily s čistým Androidem, ale tyto časy jsou dávno pryč. Moto G100 není výjimkou a Motorola zde nasadila My UX s Androidem 11. Nejde zde ale jen o softwarové úpravy. Moto G100 podporuje i novinku Ready For, což je v podstatě možnost připojit k mobilu monitor, klávesnici, myš a získáte přenosný počítač. Právě i proto je zde My UX a další softwarové prvky, díky kterým se nabídne pracovní prostředí jako na běžném počítači.

Specifikace Motorola Moto G100

displej: 6,7 palců, 2520× 1080 pixelů (Full HD+), LCD, 90 Hz, HDR10, DCI-P3

procesor: Snapdragon 870

8 GB LPPDDR5 RAM

úložiště: 128GB (UFS 3.1)

Dual SIM (nano + nano/microSD)

Android 11 + My UX

foťáky: zadní – 64 MPx, f/1.7, PDAF 16 MPx, 121°, makro 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 16 MPx 8 MPx, 100°

čtečka otisků prstů na straně

3.5mm audio jack

IP52

rozměry: 168,38 × 73,97 × 9,63 mm, 215 gramů

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.1, GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, NFC, USB Type-C (podpora pro Display Port)

baterie: 5000 mAh + 20W

Motorola Moto G100 má nastavenou cenu 12 999 Kč, což je trochu vyšší cena, ale nabízí se zde větší možnosti, zejména při dokoupení dockovací stanice.

Ready For

Motorola se nijak v poslední době netajila novinkou Ready For, což je softwarové řešení, jak si z mobilního telefonu udělat pracovní zařízení. Nabízí se ve své podstatě prostředí běžného operačního systému po připojení k monitoru, klávesnici a myši. Dále se nabízí sledování televize s typickým prostředím, takže postačí připojit k TV. Nabízí se i jako herní konzola nebo video chat.

Například Moto G100 podporuje u USB C rovnou Display Port, případně si můžete mobil dovybavit o dockovací stanici, která se prodává zvlášť. Dá se říci, že se jedná o stativ pro mobil, přičemž mobil lze natočit o 90°. Nabízí výstupy jako Display Port (1.4) a HDMI (1.4).

Zdroj: Tisková zpráva



Domů » Články » Moto G100 je novinka od Motoroly s cenou 12 999 Kč

reklama reklama