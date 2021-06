Google chystá novou fotografickou funkci

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google si potrpí na speciální funkce pro focení a každý rok se dočkáme nějaké vychytávky. Sice jeho aplikace nedisponuje nějakým pokročilým profesionálním režimem, ale bonusových módů je zde několik. Pravděpodobně se chystá další.

Time Lapse pro noÄŤnĂ­ oblohu

Google často připravuje novinky v předstihu a nechává náznaky ve zdrojových kódech nejen v aplikacích. Tentokrát se podařilo v aplikaci Tipy pro pixely ve verzi 3.4.0.373287606 objevit novou třídu nazvanou CameraAstrotimelapseSettingController. Dle názvu se dá odhadovat, že se bude jednat o funkci pro záznam pro time lapse video noční oblohy.

Třída je spjata také s aplikací Fotoaparát ve verzi 8.2.3, ale ta není ještě dostupná. Pokud by na mobilním telefonu Pixel existovala, tak by se aktivovala v Tipech pro Pixel. Ale to je jen odhad XDA Developers založený na drobných částech zdrojového kódu. Zatím ale není známo, jak bude fungovat. Můžeme jen odhadovat podle existujícího řešení od společnosti Realme, která tuto funkci nabízí v mobilu Realme 8 Pro (recenze) a jmenuje se Stary Mode.

Rozhodně budete potřebovat stativ a hodně času, jelikož takové video vyžaduje jednotlivé snímky, jejich zpracování a vyladění. Pravděpodobně bude záznam trvat řádově hodiny. Sice by se novinka mohla objevit v další čtvrtletní aktualizaci pro Pixely, ale možná přijde na řadu až s novými Pixely 6, které podle spekulací vypadají velmi zajímavě.

