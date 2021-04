Realme 8 Pro aneb když záleží jen na foťáku [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Realme se dá stále považovat za nováčka na mobilním trhu a tomu také odpovídá snaha o nabídnutí dostatečného portfolia smartphonů. V polovině minulého roku jsme se dočkali modelu Realme 7 Pro, který se chlubí rychlým nabíjením a třeba stereo reproduktory. Dnes zde máme nástupce v podobě Realme 8 Pro, od kterého byste očekávali značný posun. Dokáže obstojně nahradit předchozí model?

Plast, ale neobyčejný

Gigantický lesklý nápis na zadní straně mobilu se jen tak nevidí. Moto „DARE TO LEAP“ rozhodně nikdo nepřehlédne. Na druhou stranu je povrch přilnavý na omak, takže se dá brát jako funkce, jelikož díky němu mobil jen tak nevyklouzne z ruky. Zbylá část zad má drsnější povrch, což oceňuji, jelikož zde nejsou viditelné otisky prstů. Není tak potřeba mobil neustále leštit, aby vypadal pěkně. Sice se jedná o plast, ale oceňuji samotnou úpravu.

U každého mobilu vždy poklepu prstem po celém povrchu, abych našel duté místo. Většinou se v tomto místě začne mobil prohýbat. Realme 8 Pro má celistvá záda, což působí kvalitněji a bytelněji. Zatím bych jen chválil zadní stranu, až na samotný modul s foťáky. Zde mohu skutečně použít označení „sporák“. Celý modul je vystouplý, přičemž každý foťák je zde samostatně, takže další úroveň nebo schodek. Mezi nimi je navíc prostor. Mohu vám garantovat, že budete mít co čistit. Právě mezi foťáky se usazují nečistoty. Je škoda, že firma neudělala nějaký jednotný modul, ale chápu toto rozhodnutí. Mobil je tenčí než předchůdce a vystouplost foťáků je značná.

Realme 8 Pro je plastový mobil, což může být pro některé podstatná nevýhoda. Za sebe mohu říci, že se celkově po konstrukční stránce povedl. Nikde nic nevrže, plasty jsou kvalitnější a celkově smartphone působí bytelněji. Všechna tlačítka jsou na pravé straně. Nejsou moc vystouplá a stisknutí není tak precizní, jak bych čekal. Na druhou stranu se neviklají a sedí na místě.

Levá strana patří šuplíčku pro dvě microSIM karty a jedno microSD kartu. Nebudete tak muset řešit, jestli budete používat dvě telefonní čísla na úkor rozšíření prostoru pro data. Spodní strana je osazena USB C konektor, hlasitým reproduktorem a mikrofonem.

Už z výroby je na mobilu nanesena ochranná folie, což může být plus. Dodávaný ochranný obal není nějak moc kvalitní a velmi obtížně se nasazuje a také se hůře sundává. Navíc z mobilu dělá ještě větší zařízení a celkový dojem ze zpracování jde dolů.

Displej potěší

Smartphone s AMOLED displejem si mě vždy získá. Barvy jsou živější a úsporný tmavý režim také dává větší smysl. To je případ i Realme 8 Pro. Zde navíc společnost uvádí, že maximální jas je až 1000 nitů. Tuto hodnotu jsem neměřil, avšak z používání mohu jednoznačně konstatovat, že i na přímém denním světle je vše dostatečně čitelné.

Mnohé asi nepotěší jen základní frekvence 60 Hz a absence HDR10 certifikace. Osobně to nevidím jako hlavní nevýhodu. Sledování videí je pohodlné. Navíc se mi zdá, že nastavení kontroly jasu prošlo optimalizací, respektive jsem s ní neměl problémy a reagovala poměrně pohotově.

Sice displej potěší, ale není podpořen kvalitními reproduktory. Je zde jen jeden hlasitý na spodní straně, který si navíc jednoduše zakryjete rukou při držení na šířku. Nemohu ho nazvat kvalitním, ani nemá basy. Sledování videí si tak moc nevychutnáte a budete potřebovat sluchátka pro lepší zážitek z filmů nebo videí z internetu.

Otvor pro selfie kameru je v levém horním rohu a při sledování obsahu na ni velmi rychle zapomenete. Rozhodně si cením tohoto umístění, lepší než výřez uprostřed displeje.

Čtečku prosím jinam

Optické čtečky otisků prstů integrované v displeji umí ušetřit místo. Samotná technologie prošla značným vývojem a již se stává z této specifikace poměrně běžný standard. Je ale stále rozdíl mezi top modelem a smartphonem nižší třídy. To jde bohužel vidět i u Realme 8 Pro.

První registrace palce proběhla bez nějakých komplikací a pustil jsem se do používání. Během chvíle jsem ale měl komplikace s odemknutím smartphonu. Musel jsem palec přikládat celým lůžkem, aby došlo k identifikaci. Občas bylo potřeba otřít palec. Řekl jsem si, že jsem zřejmě nedostatečně zaregistroval palec. Znovu jej přidat jako druhý otisk nejde, takže jsem udělal novou registraci.

Ta bohužel nevyšla a ničemu neprospěla třetí registrace. Sice jsem zaregistroval každý čtvereční milimetr palce, ale vždy se mi mobil podařilo odemknout až hlavním plochou palce. Postupně jsem se naučil řádně přikládat palec, ale pro zrychlení odemykání mobilu jsem nakonec zaregistroval tvář. Tento způsob odemykání pracuje rychle a přesně. Dokonce mě mobil rozpoznal i s nasazenou rouškou, ale ne vždy. V noci to byl problém, takže jsem použil otisk, případně jsem jen zadal gesto.

Optické čtečky otisků prstů jsou fajn, ale pokud se investuje dostatek prostředků a vyladí se celý systém odemykání. U tohoto mobilu bych ocenil kvalitnější čtečku na straně nebo zádech, než napůl fungující v displeji.

Výkonu dostatek

Realme 8 Pro má ve výbavě procesor z ledna minulého roku. Snapdragon 720G nabízí dostatek výkonu, ale je nutné pamatovat, že nepodporuje sítě páté generace, ale to by nemělo vadit, když se teprve v Česku začínají budovat. K dispozici jsou dvě verze lišící se velikostí operační paměti, ale v obou případech je dostatečný prostor pro všechny aplikace, které používáte.

Úložiště je typu UFS 2.1, ale ve spojení s procesorem této kategorie lze dosáhnout na limity v oblasti výkonu, zejména když instalujete nebo aktualizujete aplikace. Systém začne být trochu pomalejší. Takových situací naštěstí není mnoho, takže po většinu doby budete relativně spokojeni. Dobrou zprávou je, že pro focení a zpracování snímků se nabízí dostatek výkonu a vše je dostatečně rychlé.

Specifikace Realme 8 Pro

displej: 6,4 palců, 2400 × 1080 pixelů, 20:9, Super AMOLED, 1000 nitů

procesor: Snapdragon 720G

RAM: 8 GB LPPDDR4x

úložiště: 128 GB (UFS 2.1) + microSD

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Android 11 + realme UI

Foťáky: zadní – 108 MPx, f/1.88 8 MPx, 119°, f/2.25 2 MPx, B&W, f/2.4 2 MPx, 4cm makro, f/2.4 přední – 16 MPx, f/2.24

čtečka otisků prstů v displeji

3.5mm audio jack, Dolby Atmos, Hi-Res Audio

rozměry: 160,6 × 73,9 × 8,1 mm, 176 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GLONASS, GPS, Beidou, USB Type-C

baterie: 4500 mAh + 50W

Chce to ještě odladit

Realme se poměrně rychle naučilo vytvářet kvalitní nadstavbu s dostatkem funkcí. Sice jsem zastáncem čisté podoby Androidu, ale zase tolik velkých změn se zde neodehrálo. V nastavení lze najít spoustu možností a nastavení. Nezaznamenal jsem nepřeložené texty nebo chybějící funkce.

Mám ale pochybnosti o integraci launcheru od Realme. Nabízí sice Google Discovery, což vždy ocením, ale sem tam lze zaznamenat vynechání snímků (frame drop). Zejména u animací, které ne vždy jsou zcela plynulé. Nejedná se o častý jev, ale nepůsobí dobře. Problém se zřejmě vyřeší nějakou další aktualizací od výrobce nebo stačí použit alternativní launcher, aspoň pro plynulejší pohyb systému. Snapodragon 720G není trhač asfaltu, ale má dostatek výkonu na modernější hry. Zde bych neviděl problém. Naštěstí Realme vydává poměrně pravidelně aktualizace, takže problém asi časem zmizí.

Když energie není problém

Realme 8 Pro má k dispozici 4500 mAh, přičemž mobil obsahuje dvě baterie, které se nabíjejí paralelně pomocí 50W technologie. Doplnění je velmi rychlé, zejména na mobil této třídy. V tomto ohledu si nemohu stěžovat. Ani samotná výdrž mě nezklamala.

I při náročnějším používání, hraní her, sledování Youtube videí, i vyřizování pracovních záležitostí jsem se dostal pohodlně na dva dny používání. Ostatně můžete vidět na snímku, že displej byl aktivní přes sedm hodin, což jen tak nedocílíte na některých dražších mobilech.

Samozřejmě by se dalo mobil vyčerpat za jeden den, pokud byste se snažili. Při běžné činnosti jsem se dostal na spotřebu 50 % energie za jeden den. Odhaduji, že při menším používání by šlo docílit tří dnů, případně s využitím úsporných režimů možná i na čtyř dnů.

108 MPx jako hlavní výhoda

Nabízí se sestava čtyř foťáků, kde dva mají po 2 MPx a slouží pro makro snímky a dodatečné efekty. Focení detailu pomocí 2MPx snímače sice nese nějaké výsledky, ale považuji to za zbytečnost. Postačí hlavní 108MPx senzor s vyšším rozlišením a následně snímek oříznout, aspoň dle mého názoru.

Právě 108MPx foťák je zde hlavní chloubou, jen je škoda, že není dovybaven optickou stabilizací obrazu, ale tu čekat v této kategorii mobilů je stále trochu zbytečné. Tento snímač zde také zastupuje i foťák pro zoom. Budete si tak muset vystačit s digitálním přiblížením. Při maximálním se ale můžete setkat s deformacemi způsobené nedostatečnou stabilizací.

Poslední snímač, který jsem nezmínil, je ultra širokoúhlý. Od něj nelze očekávat zázraky. Nabízí průměrné výsledky s menším dynamickým rozsahem.

Realme 8 Pro nabízí i možnost focení s nočním režimem. Je zde rozdíl mezi běžnou fotkou a speciálním módem. Jde to vidět hodně na barvách.

Mám pochybnosti o samotném zpracování snímků. Společnost uvádí, že se pořizuje několik fotek najednou, které se následně spojují, ale to může způsobit poměrně kuriózní výsledky. Jak je vidět na snímku níže, upracování upravilo auto do nebývalé podoby. Asi by bylo potřeba zapracovat na rychlosti snímání.

Za dobrých světelných podmínek lze docílit dobrý výsledků. I v noci si Realme 8 Pro umí poradit a na svou třídu podává velmi dobré výsledky. Jen samotné zpracování, práci s barvami a celkově vyladěním by bylo potřeba ještě několik úprav. V rychlosti focení jsem neměl problémy, případně s aplikací jako takovou. Režim pro vylepšení snímku pomocí AI, což je funkce pro detekci scény, doslova vypaluje barvy, a to u všech snímků.

Ukázkové snímky

Trocha kouzel s videi

Realme 8 Pro nabízí standardní výběr možností natáčení videí, kde dochází k elektronické stabilizaci obrazu. Jsou zde dvě úrovně, kde ta základní pracuje poměrně dobře a lze docílit normálních výsledků. Pokud zapnete vylepšenou maximální stabilizaci, je nutné s tím počítat. Jakýkoliv pohyb má mírné zpoždění a někdy může být vrovnání trochu nepřirozené.

Zde je nutné upozornit, že jakákoliv stabilizace, kterou byste zapnuli, znamená, že se rozlišení přepne na Full HD rozlišení. Natáčení ve 4K je možné jen bez zapnuté elektronické stabilizace a bez jakéhokoliv vylepšení. U modifikace s využitím vylepšení barev ve videu je dostupná jen pro nižší rozlišení než 4K. Co se týče vylepšení, počítejte s tím, že všechny barvy budou doslova zářit.

Společnost hodně upozorňuje například na možnost natáčení časosběrných videí s efektem tilt-shift. Ve výsledku vypadají objekty jako miniatury. Jedná se o zajímavou možnost, ke které budete potřebovat stabilizovat mobil. Zde jednoznačně musíte použít tripod nebo stativ.

Sice mnohé společnosti lákají na nebývalé možnosti ve focení noční oblohy, ale Realme se vydává dál a nabízí rovnou natáčení časosběrného video s noční oblohou. Zde také potřebujete stativ a navíc je potřeba, abyste se nenacházeli ve městě kvůli světelnému znečištění noční oblohy. Pokud máte možnost jít do míst, kde je minimální světla z města, výsledek je velmi dobrý. Je nutné upozornit, že takové 15sekundové video zabralo přibližně 2 hodiny. Baterie klesla o cca 15 %.

Zhodnocení Realme 8 Pro

Když porovnám Realme 8 Pro s předchozím modelem Realme 7 Pro, došlo až na moc ústupků. Firma odebrala stereo reproduktory a nechala jeden, který navíc není moc dobrý. Rychlost nabíjení se snížila z 65 na 50 W, což je stále slušná hodnota, ale nepůsobí to době pro novější mobil. Navíc byl použit stejný procesor, takže v oblasti výkonu nedošlo k nějaké razantní změně.

Jde vidět, že Realme udělalo několik ústupků, aby mohl být použit 108MPx hlavní foťák. Odhaduji, že právě cena této komponenty hrála hlavní slovo, co vlastně společnost použije. Skutečně se v této třídě moc často nevidí tolik megapixelů v jednom senzoru. Na trhu najdete běžně mobily se 48 nebo 64 MPx a 108 MPx se bude vyjímat. Realme 8 Pro láká na časosběrná videa s tilt-shift efektem, ale upřímně řečeno, tahat neustále stativ nebo tripod, hledat vyvýšené místo a mít dostatek času asi omrzí.

Na druhou stranu mód pro zachycení časosběrného videa noční oblohy je poměrně zajímavá novinka. Zde bych si již našel čas v létě pro zachycení v nějaké odlehlejší oblasti noční oblohu. Ale zas jak často budete používat tuto funkci. Minimálně potěší.

Celkově hlavní foťák umí vyprodukovat kvalitní snímky, byť jsou dost upraveny. Při použití dodatečných funkcí pro vylepšení jsou opravdu až moc živé. V některých případech barvy neodpovídají realitě, ale to se asi hodí při sdílení na sociální sítě. Zejména když je obloha modřejší a tráva zelenější. V noci lze docílit poměrně kvalitních nočních snímků. Minimálně v této oblasti bude mít trochu navrch nad konkurencí.

Realme 8 Pro zaujme Super AMOLED displejem, kterému nemohu nic vytknout, pokud si nepotrpíte na rychlejší zobrazovací panely. Nabíjení je vskutku rychlé a výdrž na jedno nabití ocení každý majitel. 108MPx snímač má své výhody, ale k dokonalosti mu stále něco chybí. Realme 8 Pro je fotomobilem střední třídy. Minimálně nabízí něco navíc v této oblasti, jen si nejsem jistý všemi vlastnostmi v celkovém balení. Cena tohoto modelu je stanovena na 7 999 Kč. Je tedy otázkou, jestli se vyplatí za 108MPx snímač.

Plusy

slušný foťák na danou třídu

rychlé nabíjení

dobrá výdrž na jedno nabití

originální provedení zadní části

Mínusy

slabší reproduktor a chybí stereo

modul s foťáky příliš členitý

ne zcela odladěný systém

čtečka otisků prstů není příliš přesná



