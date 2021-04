Zdroj: Qualcomm

První mobil se Snapdragonem 888 Plus přijde asi od Honoru

Qualcomm nasadil v posledních letech strategii, kdy po představení nejvýkonnějšího procesoru pro top modely uvede s nějakým odstupem vylepšenou verzi. Zatím se spekulovalo o odlehčené verzi, která nebude mít integrovaný modem s podporou sítí páté generace, ale nově se objevují náznaky Snapdragonu 888 Plus.

Qualcomm zřejmě představí odlehčenou verzi Snapdragonu 888, nebude mít 5G

Snapdragon 888 Plus

Plus verze procesorů od Qualcommu standardně nepřináší zcela nové technologie. Spíše se jedná o vyladěnější varianty s vyšší taktovací frekvencí výpočetních i grafických jader. To bude případ i Snapdragonu 888 Plus. Pravděpodobně dojde na optimalizaci některých funkcí.

Snapdragon 888 je nový procesor pro top modely [aktualizováno]

Krátce po oznámení Plus verze se vyrojí mnoho výrobců, kteří slibují novým mobil s tímto procesorem. U nich se ale většinou dočkáme jen vylepšených verzí smartphonů, které již byly představeny. Ve většině případů mají nový jen právě procesor. Tentokrát se ale asi dočkáme většího překvapení, a pro mnohé možná očekávaného.

Spekuluje se, že by právě společnost Honor měla být první, který představí svůj očekávaný top model právě se Snapdragonem 888 Plus. S největší pravděpodobností se také bude jednat o první mobil po delší době, který nabídne i aplikace a služby od Googlu.

Zatím si budeme muset počkat na oficiální potvrzení Snapdragonu 888 Plus, ale spekuluje se, že bychom se mohli dočkat změny názvu na Snapdragon 888 Pro. K uvedení procesoru by mělo dojít během letních měsíců.

Zdroj: gsmarena.com



