Qualcomm zřejmě představí odlehčenou verzi Snapdragonu 888, nebude mít 5G

Qualcomm je významný dodavatelem procesorů pro mobilní zařízení. Jeho poslední čip Snapdragon 888 je vybaven 5G modemem. Zařízení tak budou připravena pro podporu mobilní sítě nejnovější generace.

Snapdragon 888 je nový procesor pro top modely

Cenově dostupný Snapdragon 888 bez 5G?

Podle informací by Qualcomm, vedle svého špičkového procesoru, mohl přijít i s jeho odlehčenější verzí. Podle leakera Rolanda Quandta pracuje Qualcomm na čipové sadě s označením SM8325, která by měla být onou odlehčenou verzí. Samotný high-end procesor Snapdragon 888 nese označení SM8350.

Tato odlehčená verze by neměla být vybavena 5G modulem, čímž by se výrazně snížil výrobní náklad, a přitom by si zachovala výkonnostní parametry plné verze. Pro výrobce telefonů se tak otevírá možnost svá zařízení volitelně doplnit podporou 5G za příplatek nebo 5G nepřidat za účelem snížení ceny a zachování výkonu zařízení.

Quandt v tuto chvíli nijak blíže nespecifikuje například to, zdali bude odlehčená verze vyráběna 5nm technologií, která by se nabízela. Díky ní by totiž Qualcomm mohl nabídnout špičkový procesor za přijatelnou cenu.

