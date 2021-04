AirPods 3 a Apple Pencil 3 klepou na dveře

Zdroj: MacRumors

Poslední zprávy informují o tom, že bychom se již brzy měli dočkat nových bezdrátových sluchátek AirPods 3 a Apple Pencil 3. Údajně byl původní záměr Applu představit nové příslušenství už na první jarní konferenci Spring Loaded, která proběhla 20. dubna letošního roku. To se ale nestalo, přičemž byl kladen důraz na iMacy, AirTag a iPady Pro s M1.

AirPods 3 a Apple Pencil 3

Co by mohla nová Apple Pencil 3 nabídnout je velmi nejasné. Lze předpokládat lepší odezvu při psaní a kreslení či nové funkce. Dále by stylus měl vydržet déle na jedno nabití. Naopak o AirPods 3 toho víme už poměrně dost.

Jak můžete na přiloženým snímku vidět, AirPods třetí generace dorazí s kratšími nožičkami, stejně jako nabízí AirPods Pro. Pochopitelně se dočkáme také menšího dobíjecího pouzdra. Ačkoliv se AirPods 3 budou inspirovat u modelu Pro, rozhodně neočekávejme všechny funkce, které Pro nabízí. Například zapomeňme na aktivní potlačení hluku, naopak bude k dispozici Spatial Audio nebo funkce pro vyrovnávání tlaku.

Kdy tedy budou produkty představeny, když ne na první jarní konferenci? Tužka by mohla dorazit společně s dalšími iPady, které by také měly být brzy představeny. AirPods 3 v následujících měsících.

Zdroj: gsmarena.com



