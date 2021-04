Google zřejmě vybaví Pixel 6 vlastním procesorem

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google v minulosti měl několik programů referenčních zařízení. Například Nexus mobily si nechával vyrábět ostatními výrobci, jen diktoval, co má být obsaženo. Následně se pustil do současné linie Pixel, kterou si již vyrábí sám. experimentoval i s vlastními komponentami. Můžeme například zmínit Pixel Visual Core pro lepší a rychlejší zpracování fotografií nebo Pixel Neural Core pro úkony v rámci umělé inteligence. Také lze zmínit Titan M, což je bezpečnostní čip, který se jediný používá do dnešního dne. Spekulovalo se hodně o vlastním procesoru a možná nadešel jeho čas.

„Whitechapel“

S příchodem smartphonu Pixel 5 (recenze) došlo k razantní změně. Nejvybavenější mobil od Googlu jednoduše již neobsahoval nejvýkonnější procesor na trhu. Místo Snapdragonu série 800 byl použit Snapdragon 765, který sice nemá takový výkon, ale dostačuje i náročnějšímu uživateli. Nedávno jsme se dočkali představení Snapdragonu 780G, takže se předpokládalo, že by mohl být použit u Pixelu 6, kterého se dočkáme v druhé polovině tohoto roku.

Nové informace ale naznačují, že bychom se letos mohli dočkat procesoru přímo od Googlu, který by byl použit u dalšího top modelu Pixel. Web 9to5Google získal přístup k dokumentům, které zmiňují procesor s kódovým označením „Whitechapel“. Dle dostupných informací na něm pracuje Google s divizí System LSI společnosti Samsung. Ta ostatně vyvíjí i Exynos procesory.

Další náznaky existence procesoru se objevují i v návaznosti na části zdrojových kódu v aplikacích od Googlu. Kupříkladu se zmiňuje platforma Slider v aplikaci Fotoaparát, která má mít spojitost právě s procesor od Googlu. Dle informací má mít čip označení GS101, přičemž GS má být zkráceně Google Silicon.

Samsung měl pošramocenou pověst kvůli výkonu Exynos procesorů, ale to se začíná měnit, zejména díky větším investicím. Je tedy otázkou, jakou roli hraje Samsung při vývoji Google procesoru. Jestli jen zajišťuje výrobu, nebo se přímo podílí na vývoji. Od nového procesoru se očekává, že mimo jiné objeví také v Chromeboocích.

