Vivo chystá dalšího zástupce do série S9

Do produktové řady S9, kterou čínská společnost Vivo oznámí již zanedlouho, zamíří také dnešní model S9e. Připravované zařízení uniká prostřednictvím místní sociální sítě Sina Weibo a zveřejněný příspěvek přímo odhaluje hlavní prvky ze seznamu specifikací. Nicméně na jejich potvrzení bude lepší vyčkat do začátku března, kdy by výrobce měl vše oficiálně představit.

Ve stopách S9

Přední panel má zabrat 6,44palcový AMOLED displej dodaný Samsungem, který dosáhne na 90Hz obnovovací frekvenci. Pod ním poběží osmijádrový čip Dimensity 820 od MediaTeku a 8GB operační paměť. U uživatelského úložiště půjde vybírat ze dvou velikostí – 128/256 GB. Baterie s kapacitou 4 100 mAh doplní technologie rychlého 33W nabíjení. Vpředu ještě zaujme místo 32megapixelový selfie snímač GD1 od Samsungu ve „Waterdrop“ výřezu.

Zadní část telefonu zabere trojice fotoaparátů a hlavní slovo dostane 64megapixelový objektiv. Prozatímní výpis uzavírá operační systém Android 11, ke kterému samozřejmě připojí vlastní rozhraní FunTouch OS. Ani očekávané cenovky neunikly před veřejností a nejvyšší konfiguraci (8+256 GB) údajně pořídíte už za 400 dolarů. Méně nároční mohou zvolit druhou verzi 8+128 GB za 355 dolarů (tj. cca 7 585 Kč).

