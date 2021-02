Twitter zvažuje zavedení placených služeb

Zdroj: Dotekomanie.cz

Sociální sítě většinou získávají finance na svůj provoz a rozvoj prostřednictvím reklam, které zobrazují uživatelům. Samozřejmě najdete na současném internetu i takové sítě, které jsou primárně placené. Twitter je zdarma pro všechny, přičemž hlavní zdroj příjmů plyne z reklam. Nějakou dobu si ale pohrává s myšlenkou, že by nabídl placenou verzi, případně služby nebo funkce za poplatek.

Twitter za měsíční poplatek?

Spekulace kolem placené verze sociální sítě Twitter kolují internetem minimálně od roku 2017. Opět se dostávají na povrch, přičemž zástupce společnosti potvrzuje, že se zvažuje nabídnutí placených služeb. Další informace nebyly získány a ani není jasné, jakou cestou se síť vydá.

Naštěstí zde máme informace o projektu Rogue One, přičemž zmínky byly objeveny ve zdrojovém kódu samotné aplikace pro smartphony. Ten by měl právě souviset s placenou funkcí nebo obsah uvnitř sociální sítě. Sice ani tak není jasné, co by měl Twitter nabídnout, tak lze předpokládat, že měsíční poplatek nebude souviset s celou sítí, jen s některými funkcemi nebo dodatečným obsahem.

Vedle těchto náznaků se vrací spekulace, že by mohl zpoplatnit klienta TweetDeck, ale zde se nabízí trochu více možností. Zpoplatnění by mohlo být pro firemní účty, případně pro správu většího množství účtů. Twitter v tomto ohledu musí být velmi opatrný, jelikož špatné rozhodnutí by mohlo vést k odlivu uživatelů.

Odhadujeme, že Twitter se pokusí o nabídnutí placených služeb, ale nebude se jednat o stávající. Respektive nebude nějak omezovat to, co je již nyní zadarmo. Samozřejmě je ve hře i možnost, že za poplatek uživatelé dostanou něco navíc a případně neuvidí reklamu. Zatím si ale musíme počkat na více informací.

