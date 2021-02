Apple Car: Hyundai a Kia jsou mimo hru

Apple se o elektrické automobily zajímá už několik posledních let. Určitě by se rád přidal po bok Tesly a začal dominovat dalšímu trhu. Ovšem až nyní se kola uvnitř velkého technologického korporátu rozhýbala. Apple se před několika dny dohodl se společností Kia o výrobě prvního elektromobilu s logem nakousnutého jablka.

Dnes je ale vše úplně jinak. Údajně vůbec k žádnému jednání nedošlo, alespoň takovou oficiální verzí se ohání Hyundai, potažmo Kia a Apple. Společnost Hyundai potvrdila, že hovořila s více firmami o vývoji autonomních elektromobilů. K žádnému finálnímu rozhodnutí ale dojít nemělo. Po této zprávě klesla hodnota akcií Hyundai o 8,4 %, zatímco Kia o 15,3 %.

Je tedy nejasné, jakého partnera pro výrobu elektromobilu si Apple najde. Japonské noviny Nikkei hovoří o tom, že americký technologický gigant jedná s dalšími šesti výrobci automobilů. Tak či onak je jasné, že ze strany Applu je zájem o vlastní elektromobil enormní.

Zdroj: 9to5mac.com

