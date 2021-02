Masarykův onkologický ústav má novou endosonografickou jednotku, ta dokáže vyšetřit více pacientů s větší přesností

Zdroj: dotmed.com

Moderní technologie nejsou záležitostí jen oblasti telefonů, počítačů, tabletů či různých gadgetů, které máme doma. Moderní technologie jsou hojně využívány též ve zdravotnictví. V tomto sektoru neplatí pravidlo, kdy přijde na trh nové zařízení co půl roku, ale jeden diagnostický přístroj je využíván mnoho let, než se dočká vylepšení a následné produkce. Masarykův onkologický ústav v Brně se od loňského roku stal vlastníkem nového přístroje pro zobrazovací metody využívané na gastroskopickém oddělení.

Novinka v hodnotě tří miliónů korun nyní pomáhá zachraňovat život u více pacientů, než umožňoval předchozí model. Endosonografická jednotka zvládá vyšetření rychleji a navíc zobrazovací metody přístroje jsou na vyšší úrovni, umožňují tak kvalitnější diagnostiku pacienta a případné včasné podchycení nemoci. Přístroj jsem si mohl vyzkoušet, samozřejmě ne jako lékař, ale jako pacient, který byl na preventivním vyšetření v rámci vrozené vzácné nemoci Peutz-Jeghersův syndrom. Z pozice pacienta bych přístroj recenzoval jistě jako rychlejší než předchozí přístroj, což bylo výrazným přínosem, pro mé pohodlí. Informace o novém zařízení poskytla vrchní sestra Petra Absolonová.

Nástroj pro vyšetření orgánů slouží ke včasnému zachycení rakoviny

Metoda endoskopické ultrasonografie (EUS) má v našem regionu historii dlouhou kolem 25 let. Jeden z prvních endosonografů na jižní Moravě se začal využívat v roce 1996. Za tu dobu bylo provedeno více než 15 tisíc vyšetření, z toho 4 tisíce v Masarykově onkologickém ústavu za posledních 6 let. V současné době došlo k rozvoji této metody v podobě centrální jednotky EU-M2, kterou MOÚ získal díky sponzorům. Princip endoskopické ultrasonografie je jednoduchý, ultrazvuková sonda integrovaná na konec endoskopu je zaváděna ústy do určených částí zažívacího systému (jícen, žaludek, dvanáctník) a umožňuje detailní vyšetření stěny těchto orgánů, například při určování pokročilosti nádorů, posouzení hloubky postižení stěny, případně prorůstání do okolí.

Nejvíce je však EUS využívána k zobrazení okolních břišních a hrudních orgánů. EUS umožní detailně zobrazit slinivku, žlučové cesty, žlučník, ledviny, nadledviny, lymfatické uzliny apod. Díky malé vzdálenosti ultrazvukové sondy od vyšetřovaného orgánu je eliminován rušivý vliv střevního plynu, jenž často znehodnocuje, až znemožňuje běžné ultrazvukové vyšetření povrchovou sondou, zejména slinivky, uložené v zadní části břišní dutiny za žaludkem a střevem.

Snaha o včasnější diagnostiku

K dispozici jsou principiálně dva druhy ultrazvukových sond, a tedy EUS přístrojů. Sonda radiální, zobrazující okolí sondy v rozsahu 360ᵒ v rovině kolmé na dlouhou osu přístroje. Používá se k diagnostickým účelům zejména při vyšetření trávicí trubice, protože současně zobrazí celý obvod stěny a její okolí. Druhý typ sondy je konvexní, poskytuje obraz tvaru kruhové výseče v rovině rovnoběžné s dlouhou osou přístroje a orientovanou tak, aby trajektorie nástroje vysouvaného z pracovního kanálu endoskopu byla zobrazena. Tento typ přístroje se používá k diagnostickým účelům, ale zejména pro invazivní výkony, například biopsie tenkou jehlou k získání vzorků k mikroskopickému vyšetření, ale také k řadě dalších terapeutických výkonů, jejichž škála se neustále rozšiřuje. EUS vyšetření lze v rukách zkušeného vyšetřujícího považovat za nejspolehlivější metodu vyšetření slinivky.

Význam slova „prevence“ najdete ve Wikipedii, ve formě poučky, ale pro náš tým to znamená skutečný zájem o člověka v péči o jeho zdraví a prodloužení právě období zdraví, které dává životu

skutečnou stabilitu, bezpečí a jistotu. Smysl a důležitost prevence vidím pro pacienty v tom, že budou mít zájem přijít, aniž by už trpěli příznaky vyvíjející se choroby, poznají rovnítko, přijít včas, tedy zachránit život. Brzký časový úsek, kterého chceme dosáhnout, musí být v souladu se správně poskytnutými informacemi.

Nová technologie zachraňuje životy

Nová endosonografická jednotka nám umožní zvýšit množství vyšetřených pacientů o 30 %, zkrátit objednací doby, zvýšit přesnost a spolehlivost vyšetření. Implementovaná, nově zavedená metoda

elastografie přispěje k rozlišení jednotlivých typů chorobných nálezů. Endosonografie je metoda nezatěžující pacienta (stejný postup jako při gastroskopii), pacient polkne „hadičku“ na konci je

ultrazvuková sonda a detailně vyšetříme hlavu, tělo a ocas slinivky.

Bohužel nejvíce pacientů „objevíme“ až v době 4. stadia karcinomu slinivky, je nejvýš vhodné, aby tato metoda dostala plánovaně zelenou, byť ve formě preventivního programu, oproti screeningové kolonoskopii není více invazivní a ohrožující pacienta. Příkladem úspěšného využití této metody byla diagnostika časného karcinomu pankreatu velikosti 10 mm u pacientky s genetickou mutací (BRCA), nositelkou stejné mutace je i Angelina Jolie. Včasný záchyt umožnil radikální operaci vedoucí ke kompletnímu vyléčení pacientky.

Zdroj: vrchní sestra Petra Absolonová z Masarykův onkologického ústavu v Brně



