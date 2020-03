Galaxy S20 Ultra 5G – hra čísel [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Samsung letos kromě dvou klasických modelů Galaxy S20 představil ještě jednu „technologickou bestii“. Tou je model Galaxy S20 Ultra 5G, který tak trochu volně navazuje na model Galaxy S10 5G. Oproti němu bude ale novinka dostupná i na českém trhu. Nabízí nový ultra model opravdu všechno a stojí za to? Na to se dnes podíváme v recenzi.

Konstrukce

Je to opravdu velký telefon. Přemýšlel jsem, zda jsem vůbec někdy testoval větší. Kupodivu jeden větší jsem v kapse chvíli nosil a měl také přídomek Ultra. Byla to před sedmi lety ještě větší Xperia Z Ultra. Přesto je na dnešní dobu i dnes recenzovaný model opravdu velký až se mi v některých kalhotách do kapsy nevešel.

Ovládání jednou rukou je také vskutku nepohodlné. Na druhou stranu na to, rámečky jsou zase o kousek užší a téměř stejné velikosti jako vloni u Galaxy S10 5G se vešel o 0,2 palce větší displej. Oproti celé loňské řadě je S20 Ultra také tlustší a těžší.

Velmi výrazným prvkem je také velmi vystouplý zadní modul fotoaparátu, díky čemuž se telefon na stole dost viklá. Problém vyřeší obal, který je stejně u takto drahého telefonu pomalu nutností. Poprvé od modelu S5 také na zádech chybí samotný senzor tepu, který byl ale zbytečný. Stejnou funkci totiž nahradí obyčejný fotoaparát a příslušná aplikace.

Galaxy S20 Ultra je dostupný pouze ve dvou barevných variantách, a to černé a šedé. My jsme testovali druhou zmíněnou, která se oficiálně jmenuje Cosmic Gray. Barva je to dle našeho názoru velmi líbivá a moc jsme si ji oblíbili. Jen je škoda, že celkově v prodeji není více barevných kombinací.

Stejně jako Note 10 nemá dnes recenzovaný model 3,5mm jack pro připojení sluchátek a ani Bixby tlačítko. Zatímco zbytečné tlačítko asi nikomu chybět nebude, konektor pro sluchátka někdo postrádat může.



Průstřel se zmenšil

Zatímco vloni byl průstřel v displeji premiéra a byl umístěn na pravé straně, letos je již uprostřed. Toto umístění je podle mého názoru vhodnější, jelikož právě uprostřed není ve status baru trvale žádná ikonka ani hodiny.

Docela mě také překvapilo, jak se samotný průstřel s kamerou zmenšil. Viděl jsem vedle sebe přímo model S10 a S20 Ultra a zmenšení je opravdu výrazné. Naopak co je mnohem méně výrazné je zaoblení čelního panelu. Na rozdíl třeba od Huaweie, který dělá displej stále více zahnutý (viz Huawei Mate 30 Pro), Samsung jde opačnou cestou. Díky tomu už opravdu nehrozí náhodný dotek a všichni kritici budou jistě také spokojeni.

Reproduktory jsou na těle zařízení stále dva, jeden schovaný v horním telefonním reproduktoru a druhý na spod vedle USB-C konektoru. Pod krycím sklem Gorilla Glass 6 na zádech se samozřejmě nachází cívka pro bezdrátové nabíjení a to až výkonem 15 W.

Stejné krycí sklo bylo použito i na krytí foťáků. U těch je pak „vytetován“ nápis Space zoom 100x, což láká na stonásobné digitální přiblížení. To je v praxi prakticky nepoužitelné a je škoda, že sem Samsung radši nenapsal počet megapixelů, když už chtěl nějakou stovku.

Displej

Asi největším lákadlem displeje je jeho obnovovací frekvence 120 Hz. Výrobce ji bohužel nenastavil jako výchozí a musíte si ji zapnout až v nastavení. Ačkoliv je rozlišení zobrazovacího panelu 3200 x 1440 pixelů (QHD+), tak v základu je nastaveno nižší a to 2400 x 1080 pixelů (FHD+). Volba nižšího rozlišení je v praxi plně dostatečná a rozdíl mezi FHD+ a QHD+ prakticky nepoznáte.

Naopak rozdílnou frekvenci uvidíte hned. Plynulost v režimu 120 Hz, který lze nastavit pouze při rozlišení FHD+, je opravdu poznat a celý telefon vám najednou přijde mnohem rychlejší.

Na displej je od výrobce integrovaná plastová fólie. Kvůli tomuto zvolenému materiálu se mi poškrábala během prvních pár dní, a navíc nepříjemně zvýrazňuje přední fotoaparát. Po pár dnech jsem ji tak dal pryč.

Jedná se potom o Dynamic AMOLED, kterému opravdu není co vytknout. Je radost na něj pohledět a dle expertů z DisplayMate jde o barevně nejvěrnější displej dneška. Jediná malá výtka spočívá ve výchozím nastavení. Vzpomínám si, jak jsem vloni u S10 kvitoval výchozí nastavení na přirozený režim barev. Letos u S20 máme z balení znovu režim živých barev jako dříve.

Na snímcích níže můžete vidět porovnání velikostí s iPhonem XS (5,8 palcový displej). Zajímavější je však šířka spodního rámečku. Ta je totiž u Galaxy S20 Ultra v podstatě stejná jako u iPhonu, který byl dlouhé roky považován za ten „bez brady“. Jelikož má však model od Samsungu horní rámeček užší, působí to trochu nesymetricky.

Čtečka otisků prstů používá velmi pravděpodobně stejný hardware jako vloni. Stále se tedy jedná o ultrazvukovou, kterou používá dnes snad už jen Samsung. Ve srovnání s dnešní konkurencí, která ve většině případech používá optickou čtečkou, je čtečka u Galaxy S20 Ultra z mých zkušeností pomalejší a méně spolehlivá.

Hardware

Uvnitř tepe v současnosti ten nejvýkonnější procesor na trhu, tedy Snapdragon 865. Evropa již tradičně dostala jeho ekvivalent v podobě Exynos 990. Provedl jsem klasický test AnTuTu, a ačkoliv je to jen benchmark, opravdu naznačuje vysoký výkon se skórem 512 tisíc bodů. V praxi je systém velmi rychlý a plynulý.

Většinu aplikací navíc uchováte v paměti RAM, jelikož má štědrou kapacitu 12 GB. Úložiště základního modelu nabízí 128 GB a lze jej dále rozšířit paměťovými karty microSD. Nemůžu si pomoct, ale u telefonu za 35 tisíc korun bych očekával větší základní úložiště. Na druhou stranu Apple u svých iPhonů s podobnou cenovkou začíná dokonce na 64 GB.

Specifikace Galaxy S20 Ultra 5G

displej: 6,9 palců, 3200 x 1440 pixelů, Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+

procesor: Exynos 990

RAM: 12/16 GB LPDDR5

úložiště: 128/512 GB + microSD

Dual SIM (hybrid)

Foťáky: zadní – 108 MPx, f/1.8, OIS 12 MPx, f/2.2, ultra široký, 120° 48 MPx, 4x optický zoom, OIS, f/3.5 ToF senzor přední – 40 MPx, 80°

IP68

stereo reproduktory (AKG), Dolby Atmos

čtečka otisků prstů v displeji (ultrazvuková)

Stereo reproduktory, Dolby Atmos (+ Dolby Digital, Dolby Digital Plus)

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G + 5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM až 1,2 Gb/s Download / až 1,2 Gb/s Upload

Bluetooth v 5.0, ANT+, USB type-C, NFC, Location (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou), NFC, MST

rozměry: 76 x 166,9 x 8,8 mm, 220 gramů

baterie: 5000 mAh + rychlé nabíjení (až 45W), rychlé bezdrátové nabíjení, reverzní nabíjení

Konektivita

Jak již název telefonu napovídá, podporuje sítě páté generace, a to jak frekvence pod 6 GHz, tak tzv. milimetrové vlny (nad 6 GHz). Ty si zatím v Česku neužijeme. Na druhou stranu je fajn, být připraven na budoucnost. Při předpokladu používání telefonu aspoň dva roky si možná ke konci jeho používání už 5G užijete.

Baterie

Akumulátor uvnitř Galaxy S20 Ultra nabízí rovných 5000 mAh. Ačkoliv to na papíře zní jako opravdu vysoká hodnota, musíme brát v potaz opravdu velký 120 Hz displej. Ten má totiž docela velkou spotřebu a při běžném používání jsem se dostával na zhruba 4 hodiny zapnutého displeje. To je průměrná hodnota, na druhou stranu jeden den jsem dal vždy bez problémů ať už jsem dělal cokoliv.

Dva dny jsou ale už problém. Hledání 5G sítí jsem měl po celou dobu radši vypnuté, jelikož je v Česku stejně telefon nenajde. Pokud bych přepnul obnovovací frekvenci displeje na 60 Hz, tak lze prý dle zahraničních testů získat až o 30 procent delší výdrž.

Nabíjení probíhá buď drátově s výkonem až 45 W, nebo bezdrátově výkonem 15 W. V balení naleznete adaptér o výkonu 25 W a plné nabití zabere zhruba 1 hodinu, což je vzhledem k vysoké kapacitě baterie velmi slušná hodnota.

Fotoaparát

Teorie

Masivní hrbol na zádech skrývá celkem čtyři snímače. Hlavní fotoaparát nabízí úctyhodných 108 MPx a jeho senzor je téměř 3x větší než u předchůdce. Rozlišení ale není vše, v podstatě je mnohem důležitější velikost samotných obrazových bodů.

Díky technologii Nona Binning (případně známé jako Nonacell) se při pořizování fotografií seskupí devět pixelů v jeden a ten má tak velikost 2,4 mikrometru. Výsledné rozlišení je tak devět krát menší než samotného senzoru, tedy 12 MPx. Obdobný trik se již dnes využívá třeba u foťák se 48 MPx, kde výsledné snímky mají 4x nižší rozlišení (opět 12 MPx). Ilustraci můžete vidět na obrázku výše. Fotit lze ale i v rozlišení 108 MPx.

Duální clona s hodnotou f/1.5 nebo f/2.4 je pryč, nahradila ji jedna univerzální o hodnotě f/1.8. Vzhledem k tomu, že noční fotografie jsou dnes především výsadou kvalitního softwaru, ničemu vyšší světelnost neuškodí.

Další ultraširokoúhlý senzor nabízí 12 MPx a úhel záběru 120 stupňů. Třetí snímač s periskopem nabízí 48 MPx a jen 4x optický zoom. Jako zklamání považují mírné klamání při představení. Většina novinářů včetně mě si myslela, že optický zoom má hodnotu 10x či alespoň 5x. Ani jedno není pravda, přiblížení nevyrovnalo ani loňský Huawei P30 Pro. Samotné rozhraní pak při klepnutí na telekameru přepne na 5x zoom, který už je ale hybridní. Při klepnutí na 4x se pak najednou v rozhraní zvýrazní hlavní snímač.

Fotoaparát S20 Ultra je celkově plný marketingových termínů, které mají telefon dobře prodávat. Pojďme se ale podívat, jak jsou funkce jako 8K video nebo Space Zoom s maximálním digitálním přiblížením 100x je v praxi použitelné.

Praxe

Telefon jsme testovali přes dva týdny a teprve 4. března dorazila finální aktualizace zlepšující výkon fotoaparátu. V praxi jsme nepozorovali příliš velké zlepšení, přesto všechny fotografie byly pořízeny na tomto nejnovějším firmware.

Ve dne musím pochválit precizní vyvážení bílé, které věrně odpovídá realitě. Jediný menší mínus je občas až moc nereálně modré nebe. Velkou pochvalu zaslouží vynikající HDR, které patří mezi ty nejlepší.

Jelikož samotný senzor je opravdu velký a clona nízká, při focení nepříliš vzdálených objektů telefon vytváří přirozený bokeh (rozmazané pozadí). Tam kde u malých senzorů a vyšších clon většinou žádné rozmazání pozadí není, má S20 Ultra příjemné rozostření.

Bohužel má velký senzor také jednu velkou nevýhodu při focení makro snímků nebo obyčejného textu. Je to krásně vidět na příkladu níže. Zatímco na běžném telefonu (v tomto případě iPhone XS) je tabulka s textem celá ostrá, u Galaxy S20 Ultra je perfektně ostrý jen její střed. Po krajích dochází k jemnému „rozpíjení“ ve směru od středu.

Zoom

Optickému přiblížení o hodnotě 4x není příliš co vytknout. Rozdíl při pětinásobném zoomu prakticky nepoznáte. Velmi pěkné a použitelné snímky jsou pak i při 10x zoomu. Jakmile půjdete ale dále, kvalita se rapidně zhoršuje. Přiblížení o hodnotě 30x už vypadá použitelně jen na menším displeji telefonu a maximální 100x zoom je zde spíše pro efekt. Jeho kvalita je již mizerná, přesto se mi zdá, že zde došlo k vylepšení po nejnovější aktualizaci.

Fotit lze také do plného rozlišení 108 MPx. Zde se ale připravte, že po stisknutí spouště nastane prodleva asi 1-2 sekundy než budete moci pořídit další snímek. Jeden má navíc kolem 30 MB, takže tím spotřebujete dost úložiště. Výsledné snímky v tomto rozlišení jsou méně softwarově doostřené, jinak jsou výsledky ve dne podobné jako u 12 MPx. Menší zklamání je nemožnost fotit v tomto maximální rozlišení do formátu RAW.

Fotky v plném rozlišení 108 MPx si můžete prohlédnout zde v galerii na Google Fotkách, stejně jako hromadu dalších fotek zde včetně těch před update. Další snímky nativního zoomu:

Noc

Ještě vloni při testování modelu Galaxy S10 neměl tento telefon samostatný noční režim a výrobce za to schytal vcelku kritiku. Letos se výrobce pochlapil a už ho tu máme. Umí z ruky snímat až 8 sekund, a ze stativu pak dokonce až 30 sekund.

Pokud se podíváme na výsledky tak jsou zcela srovnatelné s jinými top modely jako Huawei P30 Pro, Google Pixel nebo iPhone 11. Fotky jsou na můj vkus tedy až příliš přeostřené a občas má fotka nádech do zelené barvy. Pokud byste chtěli věrnější zachycení reality, je vhodné noční režim vůbec neaktivovat. Pak nejsou fotky tak moc světlé a více odpovídají právě realitě. Porovnání bez a s nočním režimem můžete vidět níže.

Chválím výrobce za možnost použít noční režim u všech snímačů, tedy ultraširokoúhlého a 4x zoomu. Výsledky foceně z ruky můžete pozorovat níže. Fotka vpravo níže je snad jediná, kde jsou barvy v noci teplejšího odstínu.

Video

Jako první telefon na světě umí nahrávat videa v rozlišení 8K. Bohužel jen při 24 snímcích za sekundu, takže video není tak plynulé. Nepotěší také velký ořez oproti natáčení ve 4K nebo FullHD. Natočená videa si pak většinou nemáte navíc kde přehrát. Málokterý počítač nebo zařízení to zvládne. Jedna minuta záznamu pak zabere zhruba 600 MB.

Mnohem užitečnější je tak nahrávat ve 4K, které dnes již reálně využijete, televize s tímto rozlišením jsou již běžná záležitost. Také u videí musím pochválit široký dynamický rozsah a velmi dobrou stabilizaci. Skoro bych řekl, že točí S20 Ultra stejně dobře jako iPhone 11. Přitom právě telefon od Applu je dlouhodobě považován za nejlepší videokameru.

Menším problémem je ostření. Zatímco Samsungy vždy nabízeli bleskurychlé ostření Dual pixel, letos jsem toto slovní spojení u S20 nikde neviděl. Ostření je pomalejší a i po poslední aktualizaci občas telefonu trvá než zaostří. Děje se tak hlavně při přepínání mezi snímači. Tento problém můžete vidět i na testovacím videu výše při přiblížení na autobus, které je také točené po updatu z 4. března. Musel jsem kliknout na displej pro zaostření.

Supersteady nebo superstabilní video lze zapnout pouze ve FullHD a vytvoří efekt, že máte telefon na nějakém gimbalu. Video jsem točil při chůzi a telefon držel jednou rukou, přesto je opravdu stabilní. Na druhou stranu je to na úkor obrazové kvality.

Další testovací snímky z předchozí verze software naleznete zde v galerii na Google Fotkách.

Software

Operačním systémem je Android ve verzi 10 s nadstavbou OneUI 2.1. Samozřejmostí je nejnovější bezpečnostní záplata z 1. března 2020. Systém jako takový je v podstatě stejný jako vloni a příliš se toho nezměnilo. Pozitivní novinkou je podpora ovládání gesty namísto používání tří tlačítek. Oproti loňskému roku lze nyní zvolit i nativní řešení Android 10, které je mnohem lepší než původní řešení výrobce.

Specialitou softwaru S20 Ultra je možnost uchovávat tři aplikace běžící vždy na pozadí. Nikdy tak nedojde k jejich uspání. Samozřejmostí je potom tmavý režim.

Zhodnocení

Samsung chtěl do nového modelu Galaxy S20 Ultra 5G dát to nejlepší, co má a ohromit svět jeho parametry. Ty jsou na papíře vskutku úctyhodné, a v mnoha oblastech také v praxi. Rychlost a optimalizace telefonu je skvělá, displej je ten nejlepší na trhu spolu s obnovovací frekvencí 120 Hz. Design není třeba tak originální, velký model fotoaparátu na zádech ale uvidíme letos asi u všech a celkově vychází z předchozích modelů.

Samotný telefon je opravdu obrovský a pro případné zájemce zvažte, zda se vám vůbec vejde do kapsy. Velká škoda je přítomnost loňské čtečky otisků prstů, která nefunguje moc dobře ve srovnání s konkurencí. Fotoaparát ohromí čísly a opravdu si s ním vyhrajete.

Desetinásobný zoom je stále velmi použitelný, zatímco 100x zoom už prakticky nedává smysl. Nic ale není dokonalé a hlavní snímač trochu trpí tím, že je moc velký a fotky textu jsou po krajích rozmazané. Pochválit musím natáčení videa. Rozlišení 8K je zbytečné, ale ve 4K či Full HD natáčí novinka opravdu výtečně. Potěší i superstabilní video.

Pokud chcete prozatím asi ten nejvybavenější a možná i ten největší telefon pro letošní rok, Galaxy S20 Ultra 5G je jasná volba. Jen se musíte připravit na menší mínusy zmíněné v recenzi. Nakonec tím největším pro většinu lidí ale bude vysoká cena, která činí 35 tisíc korun.

Klady

Vynikající 120Hz displej s malým průstřelem

Skvělé stereo reproduktory

Velké možnosti fotoaparátu

Vynikající dynamický rozsah foťáku i při videu

Zápory

Nedokonalá čtečka otisků prstů

Zbytečné marketingové funkce jako 100x zoom

Vysoká cena



