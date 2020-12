TomTop nabízí zajímavé produkty za zajímavé ceny [sponzorovaný článek]

Chytré stropní světlo Yeelight YLXD76YL

Pokud již máte nebo uvažujete o chytré domácnosti, jako první určitě uvažujete o chytrých světlech. A právě pro vás si TomTop přichystal slevu na parádní stropní světlo Yeelight YLXD76YL AC220V 23W.

Za pouhých 45,04 eur dostanete skvělou nástěnnou lampu či spíše lustr, který můžete ovládat pomocí dálkového ovladače, svého telefonu či pomocí chytrého náramku MiBand. Samozřejmostí je taktéž ovládání pomocí vypínače ve zdi. Ovšem to již může být menší přežitek, když na to máte například ovladač. Xiaomi Yeelight patří do rodiny světelných produktů Yeelight, která se vyznačuje dobrou světelností a dlouhotrvající kvalitou.

Lustr je díky certifikaci IP 60 odolný proti prachu, navíc aktivně odvádí teplo, takže se nemusíte obávat žádného poškození LED osvětlení. Světlo můžete ovládat pomocí Bluetooth ovladače, na kterém můžete nastavovat jas světla či teplotu osvětlení. Lustr spolupracuje s IFTTT, tedy si můžete nastavit mnoho možností spouštění, ztlumení, zjasňování a zhasínání světla. Doba svícení je 40 000 hodin. Lampa se navíc dokáže sama zhasnou, když jí MiBand náramek dá signál, že jste usnuli.

Stropní světlo Yeelight můžete koupit ZDE za cenu 45,04 eur, a pokud vyberete odeslání z německého skladu, výrazně se tím zkrátí doba doručení a navíc vám nehrozí žádné clo a daně navíc.

UMIDIGI X

Pro ty z vás, kdo hledají perfektní smartphone v cenovce do 130 eur, si eshop TomTop připravil fantastickou 58% slevu na smartphone UMIDIGI X, který za danou cenu nabízí opravdu hodně muziky.

Za své peníze peníze dostanete skvělý fotoaparát hned se třemi objektivy. Hlavní 48MPx disponuje clonou f/1,79 a díky umělé inteligenci jsou pořízené snímky ještě kvalitnější. Dále zde je 8MPx širokoúhlý snímač s úhlem záběru 120 stupňů a 5MPx senzor pro snímání hloubky ostrosti.

UMIDIGI X disponuje 6,35 palcovým AMOLED displejem s HD+ rozlišením. Co je ale v této cenovce raritou, je čtečka otisků prstů integrována přímo do displeje. Výkon má na starosti osmijádrový MediaTek Helio P60 společně se 4GB operační pamětí a úložiště dostalo velikost nadprůměrných 128 GB. Výrobce však nezapomněl ani na podporu paměťových karet, nebo také NFC, takže skrze Google Pay můžete s mobilem směle platit.

Skladové zásoby jsou omezeny, proto neváhejte a využijte ZDE této skvělé nabídky. UMIDIGI X může být váš již za 127,49 eur.

Lenovo XT90 TWS sluchátka

Sluchátka Lenovo XT90 zaujmou atraktivním designem, skvělým výkonem, nízkou spotřebu, čemuž vděčí díky přítomné technologii Bluetooth 5.0. Jedná se o špuntová plně bezdrátová sluchátka. Dobíjecí krabička nabízí slušnou kapacitu 300 mAh, přičemž samotná sluchátka mají 35 mAh. To vám zajistí krásnou výdrž na 3 hodiny.

Potěší také velmi nízká hmotnost 3,5 gramu, v uších o nich tak nebudete skoro ani vědět. Samozřejmostí je ovládání přes dotykové plochy na sluchátka. Pro nabíjení slouží moderní USB-C, na poslech se pak bude hodit kodek AAC. Jsou pak odolné také vůči potu. Na výběr máte ze dvou barev – bílá a černá.

Tato sluchátka můžete zakoupit ZDE a díky 60% slevě Vás vyjdou na pouhých 11,89 eur.

Skvělá 3D tiskárna Anet ET4

TomTop myslí na 3D tisk, který v dnešní době činí velký podíl ve světě technologií . Lze tisknout prakticky všechno. Po zuby až po celé domy! Souprava 3D tiskáren pro domácí použití v českých obchodech však stojí nemalé peníze, a to i za základní modely. Tento nešvar však vyřešil zahraniční e-shop TomTop.com.

Tiskárna Anet ET4 překvapí především svojí velikostí. „Kapesní“ velikost zařízení ve skutečnosti činí pouhých 44.0 x 34.0 x 48 cm. O místo si tedy příliš neřekne a vejde se prakticky kamkoliv. Váha se zastavila na více než přijatelných 8 kilogramech.

Výrobce k tiskárně navíc přidává 10m vlákna, můžete si tedy navrhnout svůj první model a jednoduše si jej vytisknout. K tomu vám bude stačit pouhý počítač s konektivitou na úrovni USB a OS Windows či Linux a navíc můžete tisknout i OFFLINE! Výrobce implementoval také tu možnost do tiskárny vkládat i karty SD, kde máte návrhy uložené. Tisk by tedy měl být plně bez problémů.

Může se zdát, že jediné problémy může dělat sestavení. Výrobce své balení obohatil o podrobný návod, díky kterému Anet ET4 sestrojíte velmi snadno. Jen se připravte na to, že v rámci minut to opravdu nebude. Zařízení ve své konstrukci nabízí jednoduchý LCD displej pro nastavení a informace o tisku. Budete o něm mít tedy přehled nejen na ploše svého osobního počítače.

Originální Anet ET4 je u internetového obchodu TomTop za pouhých 118,99 eur. Že to stále není dost dobré? Pak by vás mohlo zajímat, že si produkt můžete zakoupit z německého skladu. Tiskárna se k vám tak dostane do jednoho týdne a vyhnete se všem poplatkům. Kupujte ZDE.



Domů » Články » TomTop nabízí zajímavé produkty za zajímavé ceny [sponzorovaný článek]

reklama reklama