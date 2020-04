Samsung pracuje na 600MPx foťáku

Zdroj: Dotekomanie.cz

Když Samsung představil 108MPx foťák, mohli jsme si myslet, že je to až moc. Nyní se spekuluje o příchodu nástupce, který nabídne o několik desítek megapixelů více, ale zřejmě to nebude stačit. Samsung oficiálně oznámil, že pracuje na 600MPx senzoru. Přímo uvádí, že má být určen pro všechny, zřejmě zamíří do mobilů.

600 MPx? Není to málo?

Dokážete si představit, že byste měli na mobilním telefonu foťák umožňující pořizovat 600MPx fotografie? Pravděpodobně se to stane realitou, ale v tomto ohledu se Samsung nehoní jen po největším číslu a prvenství na trhu, že jeho mobily mohou tvořit takto gigantické fotografie.

I u stávajících mobilů nabízejících desítky megapixelů je vše nastaveno v základu tak, že sice dojde k pořízení takto velké fotografie, respektive využití všech pixelů, ale následně dojde ke spojení. Například u kombinace 3×3 pixelů o velikosti 0,8 μm se vytváří virtuálně jeden obrazový bod o velikosti 2,4 μm. Díky tomu lze zachytit a zpracovat větší množství světla, vylepšují se detaily a vznikají fotografie s lepšími vlastnostmi.

Nový 600MPx senzor ale nebude primárně určen jen pro další vylepšení fotografií. Sice Samsung přesně nedefinoval svůj plán s těmito senzory, tak ve své tiskové zprávě naznačuje, co chce docílit takovým senzorem. Uvádí, že lidské oko má ekvivalent 500MPx senzoru a zvládá zachycovat světlo o vlnových délkách 450 až 750 nanometrů. Foťáky mají ale větší rozsah.

Tip na pokus: Vezměte si jakékoliv dálkové ovládání (třeba k televizi), zamiřte do foťáku na mobilu a zmáčkněte na ovladači jakékoliv tlačítko. V hledáčku byste měli vidět blikající infračervené světlo.

Samsung konkrétně uvádí, že vylepšené senzory mohou napomoci v diagnostice rakoviny kůže. Případně jdou takové senzory „využít pro efektivnější kontrolu kvality v zemědělství a dalších průmyslových odvětvích“. Společnost přímo uvádí, že někdy v budoucnu budeme moci mít senzory zvládající zachycovat mikroby.

Není tedy jasné, co konkrétně Samsung zamýšlí novým projektem, ale dle samotného představení se nechce jen zaměřovat na obyčejné pořizování běžných každodenních snímků. Spíše chce posunout hranice a využít foťáky pro diagnostiku, případně se nabízí možnost využití náhrady za oko. Je jasné, že 600MPx senzoru se jen tak nedočkáme v dohledné době, ale jednou Samsung uvede takový foťák. Musíme si tedy počkat, na co jej vlastně bude chtít využít a co nového přinese.

