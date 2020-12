Zdroj: MacRumors

Apple se svým Apple TV čelí tvrdé konkurenci nejen ze strany Googlu, ale také Amazonu. Nyní se objevují spekulace o tom, že by Apple mohl v příštím roce na trh uvést novou verzi svého TV boxu s aktualizovaným ovladačem a také výkonnějším hardwarem pro hraní her.

Apple TV dorazí s novými procesory a přepracovaným ovladačem

Apple TV a hraní

Reportér agentury Bloomberg, Mark Gurman, odhalil, že Apple v roce 2021 plánuje představení novou generaci svého TV boxu Apple TV, která bude opatřena aktualizovaným ovladačem. Apple také údajně do nového Apple TV umístí výkonnější hardware. Je tedy dost možné, že se chystá Apple vplout do vod streamování her.

Pokud by Apple měl v úmyslu zaměřit se na hraní skrze svůj TV box, stal by se tak vážnou konkurencí platformy Stadia (recenze) od Googlu a mohl by zamíchat karty na trhu. Existují totiž spekulace o tom, že Apple údajně plánuje představit také nový herní ovladač, který má být doplněn novými konzolovými hrami ve službě Apple Arcade.

Zdroj: fonearena.com



Domů » Články » Apple v roce 2021 možná představí Apple TV s vylepšeným ovladačem

reklama reklama