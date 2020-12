Google Stadia – kdekoliv, s čímkoliv [zkušenost]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google představil svou herní streamovací platformu minulý rok v březnu a o nějakou chvíli později uvedl bližší informace. Tehdy jsem jen záviděl a přál jsem si to vyzkoušet bez jakýchkoliv kliček a návodů. Říkal jsem si, že na Google Stadia si budeme muset pěkně dlouho počkat, jelikož něco takového nemůže do naší malé země zavítat nějak brzy. Naštěstí jsem se v tomto případě spletl. Již nějakou dobu jsem si mohl zcela legálně pohrávat s touto neobyčejnou platformou.

Google Stadia přichází do Česka, zdarma i za peníze

Stadia není náročná

Když se podívám na tento rok a vezmu v potaz všechny novinky v oblasti hraní, zejména na poli hardwaru, tak herní scéna dostává nové možnosti. Nabízí se více výkonu, lepší zpracování her a nové možnosti. A to je jedno, jestli myslím počítače, nebo herní konzole. Vše ale vyžaduje investice. Pokud chcete jen hrát, nabízí se zde řešení od Microsoftu nebo Sony. Jestliže chcete mít zařízení i pro práci, tak půjdete cestou herních počítačů nebo notebooku, ale i tak to není levná záležitost.

Google Stadia jde jinou cestou a z vlastní zkušenosti mohu říci, že je zde jen jediný požadavek. Musíte mít kvalitní připojení k internetu. Nic víc není potřeba. Pokud máte aspoň 20 Mbps, tak můžete hrát ve Full HD rozlišení. Pro 4K obraz s 60 snímky za sekundu a 5.1 zvukem to chce aspoň 35 Mbps, ale to asi nebude takový problém pro většinu zájemců.

Nepatřím mezi „pařany“, takže jsem ani nějak moc neřešil odezvu. Na mě byla velmi dobrá a nezaznamenal jsem jakékoliv komplikace a vše reagovalo poměrně dobře. Sem tam se mi stalo, že připojení k internetu zakolísalo, což se odrazilo na zážitku, kdy po obnovení jsem se ve hře posunul trochu dál, nebo došlo k menším zásekům. Vždy jsem Stadia zkoušel na WiFi. V případě mé domácnosti využívám Google WiFi s připojením na gigabitovou optiku, takže si asi umíte představit, že doma nebyl sebemenší problém.

Když vezmu v potaz, že se vše odehrává na vzdálených serverech Googlu, jsem i nyní velmi překvapen. Výborná grafika, pěkné efekty, plynulost, i samotné ovládání. Nepozoroval jsem nějaké zpoždění, možná jsem si ho ani nevšiml.

Služba jako taková je v základu zdarma a jediné, za co budete muset utrácet, jsou samotné hry. Nečekejte nic levného. Některé tituly stojí tisíce, ale to není nic neobvyklého ve světě hraní. Mohl jsem si vyzkoušet Pro verzi, která normálně přijde na 259 Kč za měsíc, za což máte k dispozici některé hry zdarma, u jiných je k dispozici sleva.

Pokud si nějakou hru pořídíte, tak vám zůstává v prostředí Stadia, i při zrušení Pro verze. Můžete si tak některé tituly koupit se slevou a pak jednoduše vypnout placenou variantu. Bohužel je problém s přenositelností. Všechny nákupy musíte učinit v Google Stadia, napojení na jiné služby zde není.

Pro koho je?

Při zkoušení Google Stadia jsem si položil otázku, pro koho je tato platforma určena. Pro zaryté hráče asi není. Ti si hýčkají svůj herní „RGB“ počítač nebo notebook, případně mají své hry nakoupeny pro Xbox nebo PlayStation. Pokud ale patříte mezi ty, kteří si chtějí prostě zahrát a neutrácet za specializovaný hardware, tak právě Stadia může být dobré řešení.

V podstatě stačí cokoliv, kde rozjedete webový prohlížeč Chrome, nebo máte k dispozici Chromecast Ultra. Není potřeba kupovat specializovaný hardware, klidně si vystačíte s klávesnicí a myší. Případně můžete použít DualShock 4, Xbox One, Xbox One Elite, Xbox Adaptive, Xbox 360 nebo Switch Pro ovladače. Jestli chcete hrát na počítači, tak se ani nebudete starat o výkon procesoru, model grafické karty atd. Stadia prostě funguje takřka všude.

A když nemáte k dispozici televizi nebo nějaký počítač, tak jednoduše můžete sáhnout po svém mobilním telefonu. Nabízí se aplikace pro Android i iOS. Zde ani nemusíte připojovat herní ovladač nebo jakékoliv periferie, poslouží totiž displej a ovládací prvky na něm. Osobně jsem si zkusil takto hrát nějakou tu hru, ale nebyl to příjemný zážitek. Spíš bych to nazval jako z nouze cnost. Je skutečně lepší připojit nějaký herní ovladač. Pokud připojíte ještě televizi na mobil, máte herní konzoli v kapse.

Běžné herní tituly pro počítače nebo konzole jsem hrál před mnoha lety, kdy jsem se rozhodl neinvestovat do této kategorie. Stadia mi ale dala možnost si opět něco kdykoliv zahrát bez nutnosti starat se o hardware. Díky cloudu mám vše na dosah přihlášení ke Google účtu.

Dokáži si ale představit, že Google Stadia naláká i pravé hráče. Nabízí se sice menší množství titulů než u konkurence, ale na příští rok se plánuje značné rozšíření.

Prostředí Google Stadia

Vše je rozděleno na dvě záložky – Domů a Obchod. Na první z nich se nabízí všechny tituly, které hrajete a také zde najdete snímky obrazovek a krátké nahrávky (30 sekund), které si během hraní pořídíte. Není zde jakékoliv řazení, jen naposledy hraný titul je na prvním místě.

Sekce obchod je velmi stroze rozdělena. Zklamalo mě, že zde není nějaké jednoduché třídění podle žánru. Nabízí se sekce jako Novinky, Hry v rámci předplatného, střílečky, rodinné hry a několik dalších. K dispozici je i přehled vše her. Zde se nabízí jen třídění podle názvu, ceny, od nejnovějších a podle věkové kategorie. Skutečně by se hodilo filtrování podle typu. Google si mohl dát trochu práce a nabídnout větší možnosti.

Na mobilním telefonu v aplikaci se nabízí ten samý zážitek. Pokud si myslíte, že zde existuje nějaké hledání podle klíčových slov, budete zklamáni. Jednoduše budete muset pátrat a procházet jednotlivé tituly.

Každá hra má na detailní kartě základní popis, snímky z ní, případně krátkou ukázku nebo trailer. Až zde pak najdete tlačítko pro zakoupení hry. Zde asi není potřeba připomínat, že musíte mít v Google Stadia uloženou platební kartu, ale pokud používáte Google Pay, tak není co řešit.

Google Stadia ale nemá jen placené hry. V sekci Obchod se sem tam objeví nějaký titul zdarma, případně si můžete zahrát i demo. Vše záleží na aktuální situaci. Nyní se například nabízí zdarma stará dobrá hra Bomberman, kterou navíc můžete hrát proti jiným hráčům z celého světa.

Stadia Controller

Google mi poskytl také herní ovladač Stadia Controller, který se velmi dobře drží, zejména díky jemné textuře na spodní straně. Bílá verze vypadá zajímavě, zejména s oranžovými prvky, ale budete se muset starat, aby bíle vypadal stále. Hmotnost se zastavila na 268 gramech.

O nabíjení se stará USB C konektor, který navíc lze použít i pro propojení s mobilním telefonem nebo počítačem, díky čemuž se nemusíte starat o párování. U sluchátka na něj můžete připojit. V rámci konektivity se nabízí WiFi 5 a Bluetooth 4.2. Kromě toho se nabízí konektor pro sluchátka.

Sice jsem se pokoušel hrát co nejvíce v rámci časových možností, ale nějak jsem nedokázal najednou ovladač vyčerpat, co se týče energie. Nabíjel jsem ho pouze dvakrát. Měl by ale vydržet bez nějakých problémů 4 až 6 hodin hraní. Klidně během hraní můžete napojit USB C kabel a pokračovat, pokud patříte mezi vášnivé hráče.

Samozřejmě má i svou haptickou odezvu, ale ta závisí na konkrétní hře. Osobně bych řekl, že je velmi dobrá, ale nemohu přesně soudit, když jsem nedržel podobný ovladač už roky.

Drží se velmi dobře a ovládání je poměrně pohodlné. Nějak se nepronese a zpracování je výtečné. Sice je z plastu, ale nikde nic nevrže a vše sedí jak má. I samotné ovládací prvky jsou velmi dobře zpracované. Bonusová tlačítka pro pořízení snímku obrazovky, vyvolání menu atd. se sem tam hodí. Hlavní tlačítko Stadia uprostřed je podsvícené a používá se zejména pro zapnutí ovladače nebo vyvolání nabídky.

Samotné spárování, abyste mohli hrát, vyžaduje kód, který se vám zobrazí na displeji, tedy v prohlížeči nebo na televizi. Případně lze jednoduše připojit přes USB C kabel.

Jedinou smutnou zprávou je, že Stadia Controller se nebude oficiálně prodávat v Česku. Můžete si ho zakoupit ze zahraničí a následně poslat do Česka. Nebo si počkat na nějaký obchod, až si ho po vlastní ose sežene a začne prodávat. Jen musím upozornit, že asistent nefunguje v našich končinách. Pro první použití, případně nastavení, potřebujete mobilní telefon a aplikaci Stadia.

Google Stadia aneb krásná vize

Doslova mě překvapuje, kam až zašlo hraní. Bez nutnosti speciálního hardwaru, velkého výkonu, větších investic můžete jednoduše zapnout Chrome, připojit ovladač nebo použít klávesnici a myš, a zanořit se do své oblíbené hry. Jediná investice, kterou budete muset udělat, bude zakoupení hry. Ani si nemusíte platit Pro verzi, pokud si vystačíte s Full HD rozlišením.

Cena 259 Kč měsíčně se ale může vyplatit i z pohledu dostupnosti her, případně slev pro platící uživatele. Případně můžete zaplatit jen jeden měsíc, užít si her zdarma, a pak počkat, až budete mít opět chuť hrát.

Google Stadia ale bude vždy tak dobrá platforma, jak dobrý bude obsah. Technicky se bude vylepšovat automaticky, o což se postará Google. Pokud již nyní najdete v obchodě hry, které vás mohou bavit a chcete se pustit rovnou do hraní, tak stačí jen dobré připojení, herní periferie a platební karta. Nic víc nepotřebujete.

reklama reklama