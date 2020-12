Zdroj: Qualcomm

5G zamíří co nevidět do nižší třídy

Už i v České republice se pomalinku budují sítě páté generace a dostupnost mobilů s podporou se rozšiřuje. 5G již není dominantou nejvyšší třídy, dnes se najdou takové smartphony i ve střední třídy, zejména díky procesorům jako Snapdragon 750G, Snapdragon 690, Dimensity 800U a Dimensity 1000C. V dohledné době ale můžeme očekávat ještě nižší SoC za nižší cenu s podporou 5G.

5G v základní třídě

Již v září se objevily informace, že společnost Qualcomm připravuje novinku v rámci série Snapdragon 400 nový procesor, který nabídne podporu sítí páté generace. Díky tomu by se mohly objevit mobily s širší podporou sítí. Zatím jsme věděli, že bychom se novinky mohli dočkat na začátku roku 2021, ale až nyní zde máme nějaký náznak konkrétního modelu.

Informace přichází společnost se spekulacemi kolem chystané novinky Vivo Y31s, který by měla obsahovat procesor s kódovým označením SM4350. Nejvyšší model série 400 nese označení SM4250 a jde o Snapdragon 460. Zatím nevíme, jaké specifikace očekávat, ale můžeme odhadovat, že by se mohlo jednat o upravenou verzi modelu 460 s podporou 5G. Název by mohl být Snapdragon 490.

Prvním mobilem s touto novinkou by mohl být Vivo Y31s, který bude disponovat Full HD+ displejem s úhlopříčkou 6,58 palců, až 6 GB RAM, 128GB úložištěm a základní fotografickou výbavou čítající 13+2 MPx na zadní straně a 8 MPx na přední. O energii se má postarat baterie s kapacitou 5000 mAh. Cena by se mohla pohybovat kolem 6000 Kč, takže by se jednalo o nejlevnější 5G mobil na trhu.

Neočekáváme, že nový procesor s 5G podporou bude u nejlevnějších mobilů. Stále je nutné počítat s komplikovanějšími anténami, což má dopad na konstrukci i spotřebu energie. I tak by se cena mobilů s podporou sítí páté generace mohla v roce 2021 dostat na hranici 5000 Kč.

