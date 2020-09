Huawei přijde o některé dodavatele displejů

Zdroj: Dotekomanie.cz

Už nyní je více méně jasné, že čínský gigant sníží produkci nejen telefonů, přičemž se očekává pokles i u top modelů. Huawei má problémy zajistit například procesory a další důležité komponenty pro své smartphony. Sice společnosti jako Mediatek a Qualcomm požádaly o výjimku v USA, ale zatím nebylo vyhověno. Huawei přišlo i o firmu TSMC, která vyráběla procesory Kirin pro divizi HiSilicon. Nyní čeká čínského výrobce další rána.

Huawei bez displejů?

Bylo celkem jasné, že celý problém se nebude točit jen kolem procesorů. I další součástky si nechává Huawei dodávat nebo vyrábět. Nyní dle zpráv dojde na ukončení spolupráce se společnostmi jako Samsung Display a LG Display, které zřejmě nebudou moci po 15. září dodávat Huawei zobrazovací panely nejen pro mobilní telefony.

Samozřejmě se zde nabízí možnost dočasné licence, ale to by musely výrobci displejů požádat americkou administrativu. Otázka je, jestli by bylo vyhověno. Další utlumení dodávek pro Huawei není dobrou zprávou, ale v případě displejů se nabízí alternativní cesty, případně posílení vztahů s jinými dodavateli.

Samsung ani LG nejsou jediné společnosti, které zajišťují displeje pro Huawei. Je zde také firma BOE (Beijing Oriental Electronics) přímo z Číny, která spolupracuje s Huawei. V tomto případě by muselo dojít k navýšení kapacity výroby. Dále se nabízí CSOT (China Star Optoelectronics Technology), která také umí produkovat OLED panely, případně je k dispozici Visionox.

Huawei čekají těžké časy, analytik odhaduje opuštění trhu s mobily

Sice Huawei má stále poměrně velké problémy a vše by mohlo skončit poněkud nešťastně, ale je zde šance, že kvůli zákazům ze strany USA by mohlo dojít k celkem zásadnímu obratu. Pokud bude investováno dostatek finančních prostředků, teoreticky se může Huawei stát nezávislou společností na amerických dodavatelích, přičemž by došlo na podporou domácích firem. Sice by čínský gigant musel začít v podstatě od začátku, ale po několika letech by se mohl začít vracet bez závislosti na amerických společnostech a případně začít dodávat komponenty a řešení konkurenci.

