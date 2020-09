Huawei sníží produkci telefonů o 74 %

Huawei Maimang 9 5G; Zdroj: fonearena.com

Zdá se, že divoké období pro Huawei nekončí. Dle zprávy The Elec se společnost chystá snížit produkční čísla pro příští rok. Hodlá totiž vyrobit pouze 50 mil. kusů smartphonů. To je poněkud silný pokles.

Huawei čeká temné období

Z hlediska dodávky je právě Huawei největším světovým výrobcem smartphonů. A snížená produkční čísla se rozhodně tvrdě dotknou finančního přísunu. Kdybyste nevěděli, ve druhém čtvrtletí letošního roku se právě tento výrobce stal největším prodejcem telefonů po celém světě.

Společnost se totiž velmi rychle dokázala vzpamatovat ze zdravotnické krize COVID-19. Poslední zprávy však naznačují, že se společnost rozhodla v příštím roce vyrobit pouze 50 mil. smartphonů. Pro srovnání je to pokles o 74 % z letošních dodávek. Čísla za předchozí rok atakují hranici 240 mil. prodaných telefonů. Letos by Huawei mělo prodat zhruba 190 mil. telefonů, a to i v případě zdravotnické krize.

Nižší produkce pro příští rok je jen vústěním amerického zákazu. Američtí výrobci procesorů dostali také zákaz spolupracovat s Huawei, což je velmi tvrdý úder.

