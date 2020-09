OnePlus Nord; Zdroj: OnePlus

Když společnost OnePlus letos představila novinku Nord (recenze), dozvěděli jsme se, že tento model nezamíří do USA. To by nás v Evropě moc netrápilo, ale zástupci společnosti se nechali slyšet, že Nord není jediný zástupce střední třídy. Máme se těšit na další novinky. Jednou z nich bude OnePlus Nord N10 5G.

OnePlus 8T nabídne 120Hz displej a Android 11 [aktualizováno]

OnePlus Nord N10

Již jsme zaznamenali náznaky chystaných novinek od OnePlus, jedna má mít k dispozici dokonce Snapdragon 460. Web Android Central získal informaci, že se chystá smartphone OnePlus Nord N10 5G, který první zamíří do USA. Následně by se jeho dostupnost mohla rozšířit.

Bude se v podstatě jednat o levnější verzi původního modelu Nord. O výkon se zde má starat Snapdragon 690, který bude mít k dispozici 6 GB operační paměti. Pro data poslouží 128GB úložiště. Konektivitu a zejména pak podporu 5G sítí zajistí modem Snapdragon X51 5G, který je zabudovaný přímo v procesoru.

Displej by měl mít úhlopříčku 6,49 palců s Full HD+ rozlišením, přičemž má nabídnout podporu 90Hz obnovovací frekvence. Na zadní straně se budou nacházet tři foťáky, kde hlavní nabídne 64 MPx. Sekundární bude vybaven 8MPx senzorem pro širokoúhlé focení a poslední bude jen pro dodatečné efekty.

Více informací není známo, ani samotná podoba novinky. Spekuluje se, že by cena měla být v přepočtu okolo deseti tisíc korun. K uvedení by mělo dojít ke konci tohoto roku.

Zdroj: androidcentral.com



Domů » Články » Chystá se OnePlus Nord N10 5G

reklama reklama