OnePlus Nord – marketingový král, ve skutečnosti ne zcela dokonalý společník [recenze]

Král střední třídy, cenově dostupný telefon, zlatá střední cesta. Takovými a i mnoha dalšími výrazy by mohl být nazván nový OnePlus Nord. Telefon, který svojí cenovkou se vrací o dva roky dozadu, kdy top model OnePlus 6 začínal na obdobné ceně. Dokonce se i loňský OnePlus 7 dalo přes předprodejce měsíc po zahájení prodeje sehnat za stejnou cenu jako Nord. OnePlus však nasadil jinou cenovou politiku.

Telefony s číselným označením šly cenově výrazně vzhůru a přesunuly se již plně do kategorie top modelů napříč konkurencí. OnePlus se chce na chvíli vrátit i do střední třídy jako před pěti lety, kdy představili OnePlus X za cenu 250 amerických dolarů, v přepočtu přes 6 000 Kč. O pět let později se cena telefonu z portfolia střední kategorie vyšplhala na cca 483 amerických dolarů, necelých 11 000 Kč. Což je skoro jednou tolik.

A co telefon střední kategorie za cenu, za kterou jste ještě nedávno mohli získat top model, nabízí? Nord je dokonalým příkladem toho, že skvělá marketingová kampaň ještě nemusí znamenat skvělý mobilní telefon. Nord byl mnou kupován jako náhrada za OnePlus 5, avšak nakonec posloužil jen pro sepsání recenze a vracel se zpět výrobci, jelikož vůbec nesplnil očekávání, která byla navozena před koupí samotnou.

Balení

Ve třetí vlně předobjednávek jsem se rozhodl zakoupit si Nord (tyrkysová barva, slabší parametry) a po třech letech vyměnit telefon, přeci jen OnePlus 5 už měl měněnou baterii a samovolně se vypíná vždy, když baterie klesne pod 15 %, dále nemá moc kvalitní výstup z fotoaparátu a displej má velice nízký jas. Doufal jsem, že si polepším, ale v mnoha ohledech mě nový telefon natolik zklamal, že nebylo možné ho mít jako hlavní zařízení a musel jsem jej vrátit. Ještě před samotným vydáním telefonu jsem měl druhý den po předobjednávce z Polska doručený dárkový balíček s nálepkami Nord. Získal jsem kartonovou maketu telefonu s odkazem na AR představení a nálepky.

Bohužel, OnePlus mi odmítl vrátit peníze z předobjednávky voucheru za 20 EUR, v přepočtu 526 Kč, byl jsem tedy jimi okraden; zbylých 389 EUR (10 230 Kč) mi bylo vráceno. Důvod, proč mi odmítli vrátit peníze za předobjednaný voucher zněl: It´s our policy, only in credit to the store („Naše podmínky stanovují, že za vouchery vracíme jen kredit na příští nákup u nás.“), což by dávalo smysl, kdyby voucher nebyl uplatněn. Bohužel nedočkal jsem se vrácení peněz ani kreditu do jejich e-shopu.

Předobjednávka měla lepší balení. Kromě krabičky s Nordem bylo doručeno i modré pouzdro v hodnotě okolo 500 Kč. Zásilka přišla 29. července v bytelné krabici, ta se však nevyhnula potlučení při přepravě skrze UPS z Polska. Telefon a celkový obsah balení nebyl nijak poškozen. Uvnitř jsem našel propagační materiály, nabíjecí kabel, 30W adaptér, průhledný a modrý obal.

Konstrukce

Konstrukce telefonu je příjemná na hmat, vzhledově vypadá prémiově, což je způsobeno použitím skla na zadní části. Boční rám vypadá kovově, ale jedná se o plast. Telefon se při držení v ruce ovládal snadno, díky 7,3cm šířce skvěle padne do dlaně. Bohužel výška necelých 16 cm a displej, který je prakticky přes celou přední stranu, činí namáhavější dosáhnout palcem do horní části, zvláště, když je telefon držen jednou rukou a při chůzi, není to však nic na překážku.

Tloušťka 8 mm je též přijatelná. Váhově se telefon v ruce nepronese, váží 184 gramů, s pouzdrem dosahuje větší váhy, ale není to nic náročného. OnePlus Nord je velice skvěle zkonstruován, vše do sebe dobře zapadá, nic se neohýbá, nic neskřípe, avšak na skleněném povrchu zad se velice snadno tvoří oděrky. Na přední straně je naštěstí předlepená bezpečnostní fólie. Krycí obaly jsou konstruovány tak, že jsou zakončeny výše než je displej, takže při pádu telefonu na zem by měl být displej chráněn. Modré pouzdro má dokonce posílenou ochranu hran telefonu.

Na boční straně nechybí alert slider, pro snazší přepínání zvukových režimů na telefonu. Boční tlačítka jsou příjemná na dotek, snadno klikatelná. Slot pro 2 SIM karty se snadno vycvakává, uvnitř disponuje ochrannou červenou gumou proti vniknutí vody. Telefon nemá oficiální certifikaci na ochranu proti vodě a prachu, ale sám Carl Pei, spoluzakladatel OnePlus, prohlásil, že Nord je testován proti vniknutí vody. Nejedná se však o standardní slot, kdy jsou karty vedle sebe, zde jsou nanoSIM karty položeny proti sobě. Pokud chcete využít 5G konektivitu, můžete mít v telefonu jen jednu SIM kartu, do budoucna je plánovaná OTA podpora pro možnost mít 5G + 4G SIM kartu zároveň v zařízení.

Audio

V konstrukci telefonu může někomu chybět audio jack, mně osobně však tato ztráta konektivity nevadí. Nord disponuje jen jedním spodně směřujícím reproduktorem. Ten je zvukově velice slabý, poměrně tichý, nevýrazný. Snadno lze překrýt i prstem a ztlumit ho úplně. Bohužel audio kvalita byla horší než na tři roky starém OnePlus 5.

U audia bylo vidět, že realizační tým, který měl na zkonstruování a uvedení telefonu do prodeje půl roku, neměl na tuto oblast dostatek prostoru pro správný vývoj. Místo Dolby Atmos použila firma Dirac Audio Tuner. Bezdrátová sluchátka připojíte přes Bluetooth 5.1 LE, dostupný je kodek LDAC či aptX a disponuje A2DP.

Baterie

Baterie je obrovským propadákem u Nordu. Krásné číslo udávané u kapacity 4 115 mAh, avšak přepočteno na Screen on Time (dále jen SoT) je výdrž pouhých 5 hodin a 30 minut, než budete muset opět nabíjet. Dle slov pracovníka podpory OnePlus je tento čas standardní hodnota u tohoto telefonu. Pro mnohé může být tento čas dostatečný, nesmíte však telefon příliš zatěžovat. Pokud budete přes většinu času používat kameru či mapy, na pět a půl hodiny se dostanete ztěžka.

Při čtení e-mailů, surfování po netu, nějaké hudbě a videu dosáhnete pravděpodobně i na šest hodin. Když si snížíte obnovovací frekvenci obrazovky z 90 Hz na 60 Hz, dostanete při velké zátěži při běžné zátěži přibližně o půl hodiny více. Telefon jsem však testoval ve stavu, kdy jsem ho měl celý v tmavém režimu a měl jsem snížené tzv. animation scale skrze vývojářské nastavení z hodnoty 1x na .5x, což zajišťuje delší výdrž baterie.

Výše zmíněného cyklu pěti a půl hodiny do vybití jsem docílil při testování jen málokrát. Po většinu času testování jsem telefon nabíjel po čtyřech až pěti hodinách, a to byl na 60 Hz, tmavém vzhledu a snížených animacích. Jednou nezvládl ani ty čtyři hodiny, postupně se však ustálil na hranici čtyřech až pěti hodin.

Dle slov podpory se nejedná o vadný kus ale o problém v mezipaměti telefonu. Dle instrukcí pracovníka na technické podpoře jsem tedy šel fastboot módu a vymazal mezi paměť. Baterie se zlepšila a začal jsem dostávat na jedno nabití mezi 5–5:30 hodinami SoT, což mi na podpoře bylo sděleno, že deklarovaným standardem je 5:30 a zařízení tedy pracuje v pořádku, neodpověděli však, zda je to tento čas relevantní i s 60 Hz obnovovací frekvencí.

Baterie též nesplňovala slibované marketingové tvrzení, že se nabije z 0 na 70 % za 30 minut. V lepších chvílích, při vypnuté funkci optimise charge, se povedla nabít o zmíněných 70 % za 50 až 60 minut. Před i po smazání cache se zapnutou funkcí optimise charging se telefon nabíjel ze skoro zcela vybitého stavu do plna kolem 2 hodin, jak indikovalo oznámení uvnitř nastavení.

Bohužel telefon byl při nabíjení často, ne však vždy, na dotek horký. Teplota baterie se pohybovala při některých nabíjeních kolem 42° C, jak ukazoval program Castro. Občas jsem zaznamenal, že mě telefon hřeje i přes obal již po deseti minutách hraní PUBG nebo po pěti minutovém hovoru. Přehřívání mimo nabíjení však nebylo tak časté ani příliš výrazné, bylo však rozpoznatelné.

Bezdrátové nabíjení u Nordu chybí. Při tak extrémně rychlém vybíjení telefonu by bylo vhodné ho mít, jelikož neustálé zapojování do zásuvky je otravné. Problémy s baterií, jejím rychlým vybíjením a přehříváním nemá jen testovaný model, ale i další majitelé, jak pojednává vlákno ve fóru na stránkách OnePlus.

Displej a odemykání

Fluid AMOLED displej zabírající 86 % přední plochy s rozlišením 2400 x 1080 pixelů, s hustotou 408 ppi a úhlopříčkou 6,44″ nebyl dechberoucí, nebyl úchvatný, ale přesto byl skvělý. Na pohled krásný, barevnost skvělá (plus v nastavení je široká možnost nastavení barevného spektra), není zahnutý, reaguje skvěle na dotek, na přímém slunci je dostatečně čitelný i při 500 nits. Průstřel v levé horní části se dvěma kamerami byl elegantně umístěn, akorát v notifikační liště omezoval prostor pro ikony. Nezbyl ani prostor pro barevnou oznamovací diodu.

Problémovou částí je inscreen fingerprint scanner, který je pomalý a chybný. Telefon se skrze kameru pod displejem ve spodní části podívá na prst a jestli otisk souhlasí se zadaným vzorem, odemkne telefon. Pokud je příliš tmavé prostředí pro telefon, může si displejem přisvítit k lepšímu rozpoznání papilární linie na prstu. Otisk je oproti ještě rozšířenějšímu nedisplejové čtečce otisku prstů pomalejší, častěji vykáže, že otisk není rozpoznán a pokud se to povede, je reakční čas o nějaké milisekundy pomalejší, což při nějakých 150 odemknutích telefonů může být nepříjemné.

Velice otravný je face unlock. U OnePlus 5 byl za dobrých světelných podmínek bezchybných, precizní (pokud si člověk nenasadil tmavé brýle nebo helmu) a extrémně rychlý. Faceunlock na novém OnePlus Nord je chybný a pomalý, obdobně jako čtečka otisků prstů. Když už kamera obličej rozpozná, tak displej problikne a přibližně do vteřiny máte možnost operovat s domovskou obrazovkou. U OnePlus 5 jste mohli okamžitě, bez prodlevy odemknutý telefon používat, nebyl tam žádný grafický zásek a problik obrazovky (naštěstí ne vždy), rozpoznání bylo instantní a nebylo potřeba ani umísťovat obličej přesně před kameru pod správným úhlem.

Nejlepším způsobem odemykání telefonu je tedy přes heslo/gesto, které vychází ze všech nejpohodlněji a nejrychleji.

Systém a výkon

OnePlus má skvělou nástavbu. Pro Čínu má HydrogenOS, pro zbytek světa má OxygenOS. Skvěle vyladěný systém, který k čistému Androidu přidává několik skvělých nerušivých a potřebných funkcí, které systém dělají pro zákaznicky příjemnější. K vyjmenování všech kvalit nástavby by musel vyjít samostatný článek. OxygenOS ve verzi 10.5 založený na Androidu 10 je spolu s Androidem v telefonech Pixel nejlepší možná variace androidího OS mezi telefony.

OnePlus přislíbil dva roky softwarových aktualizací, tedy se Nord dočká s jistotou Androidu 12 a možná by mohl i Androidu 13, a bude mít celkem tři roky bezpečnostních aktualizací. V nástavbě mě například baví možnost změny designu fingerprint scanneru, změna volby barevného nastavení displeje, čtecí režim, Fnatic mode, Zen Mode, Screen recording, Digital Wellbeing a další. Jediné mínusy, které jsem zaznamenal ohledně OxygenOS, se týkaly vždy špatné komunikace s hardwarem (odemykání telefonu, baterie, kamera). Přínosem je přítomnost komunitní aplikace Community OnePlus, kde se dočtete novinky z firmy, chystané produkty, systémové úpravy či se můžete ve fórech poradit s problémy se zařízením.

Výkon má Nord dostatečný pro střední třídu. Díky Snapdragonu 765G a benchmarkovému výsledku lehce přes 300 000 bodů nebude mít s většinou věcí problém. Na hlavní modely, které mají přes půl miliónu bodů nedosahuje, ale kromě zasekaného fotoaparátu a odemykání jsem nezaznamenal žádné další problémy s výkonem zařízení. Plynulý chod, velice rychlé bootování, spouštění aplikací. Vše naprosto svižné a pohodlné.

Konektivita

Prvky konektivity jsou u Nordu mnohé, nabízí možnost více než 40 typů mobilních připojení (nejvíce v kategorii 4G), u 5G je dostupných pět pásem n1 (2100), n3 (1800), n7 (2600), n28 (700), n78 (3500). U Wi-Fi je nabízeno též několik standardů, nechybí 5GHz nebo Wi-Fi MIMO. U lokalizace najdete dokonce připojení i k indickému NavIC System, kromě něj jsou dostupné i GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, GPS (L1+L5), Galileo (E1+E5a).

OnePlus Nord nechybí NFC prvek a VoLTE. Nord má však problém v komunikaci s operátory, konkrétně s T-Mobile. Každou SMS poslal třikrát v časovém rozmezí několika minut, navíc u každé SMS ukazoval i několik hodin, že se posílá, nikoli, že již byla odeslána. Často byl problém s připojeném k mobilním datům, telefon ukazoval, že jsem připojen, avšak pakety se nepřenášely, někdy se neukazovalo, že jsem připojen (ačkoli data byla zapnutá) a pakety se přenášely. Takové stavy však trvaly ani necelou minutu, avšak opakovaly se.

Kamera

Hlavní snímač je loňský Sony IMX586 použitý i u OnePlus 7 či OnePlus 8. Zde výrobce vsadil na starší model, aby ušetřil finanční náklady. Focení by si člověk i užil, výsledky jsou skvělé, práce s aplikací však není uživatelsky zcela příjemná. Je však možné, že ji v nějaké aktualizaci vývojáři vylepší. Základní nastavení fotoaparátu umožní snímat v rozlišení 12 MPx. Pokud chcete překliknout na 48 MPx, musíte zmáčknout malé tlačítko v horní části. Bohužel ztratíte tak možnost přiblížení. Ovšem v exif informacích o snímku je u fotografiích pořízených 48 Mpx kamerou psáno, že jsou pořízeny při 16 Mpx, u 12 MPx snímání je informace uvedena správně. Proč tomu tak je, netuším.

Snímání je velice pomalé, pokud chcete vyfotit několik snímků v krátkém časovém sledu, tak se to moc nepovede, zpracování snímku v běžném režimu zabere dvě až tři vteřiny, v portrétovém módu ještě více. Ostření snímků je však chvalitebné, občas se snímač zmýlil, ale jen minimálně. Recenzenti nového Pixelu 4a poukazují na to, že na snímek po vyfocení se hned nepodíváte, jelikož zpracování kvůli slabšímu procesoru trvá. Zde se sice podíváte prakticky rovnou, detaily se doostří poměrně brzy, ale snímaní, tedy klikání na tlačítko spouště, nejde tak rychle za sebou. Dokonce se stalo, že po zmáčknutí spouště a ukázání náhledu snímku v malém kolečku ve spodní části, se snímek následně po rozkliknutí ukázal rozmazaný a bylo vyfoceno, jak je telefon přesouván z fotografické pozice do běžné, tedy shora dolů.

Hlavní kamera umí dobře zabírat detaily. Barvy jsou při dobrém světle většinou mírně teplejší než ve skutečnosti. Při šeru jsou zase vybledlé. Focení v interiéru zvládá skvěle. Kamera si i dobře poradí s HDR.

Ze snímku při režimu 48 MPx lze snadno udělat ořez a vidět množství detailů. Snímky však mají až překvapivě malou velikost, jak kdyby byly více komprimované. Žádný ze snímků nepřesáhl přes 3 MB a většinou se pohybovaly mezi 700 kB až 2,5 MB a bylo jedno, jaký snímač byl použit.

Hlavní snímač zvládá kvalitně i panoramatické snímky, dokonce i při silném protisvětle. Jednotlivé snímky umí dobře do sebe poskládat.

Portrétový režim je na Nordu za dobrých světelných podmínek skvělý, pokud jsou foceny osoby. Ne vždy se mu však podaří správně odhadnou okraje focené osoby, ale není to nic závažného pro oko. Při focení jiných věcí v portrétovém režimu, jako třeba sochy, figurky apod. Nord tápe, není schopen rozpoznat objekt uprostřed a vytvořit bokeh efet v běžném a ani v přiblíženém režimu, který též nabízí.

Selfie kamery

Hlavní selfie kamera s 32 MPx dělá svoji práci velice dobře, druhá 8MPx je zde spíše kvůli marketingu, není dobrá, ale není zbytečná. Využití by se pro ni našlo, jen by musel být použit lepší snímač či výrazně lepší postproces. Pokud potřebujete do záběru dostat více lidí, budete se muset smířit se zhoršenou kvalitou snímku.

Selfie kamera nabízí standardně retušovací mód, který detekuje snímaný obličej a vyhladí ho do „krásy“.

Širokoúhlá kamera a zoom

Širokoúhlá kamera 0,6x fotí přijatelně dobře, má sice jen 8 MPx, ale díky vyváženému postprocesoru vypadají snímky celkem dobře i na větší obrazovce, při přiblížení je však patrné, že obrazu chybí detaily a nižší světelnost.

Porovnání snímku budovy s a bez širokoúhlé kamery.

Zoom kamera, která má 2 MPx, je výsměch. Fotografie jsou extrémně špatné a zoomavací prvek je horší, než s hlavní 12 MPx kamerou.

Zoomování pomocí hlavního snímače při použití 12 MPx umožní přiblížení až 10x.

Noční fotografie

Noční snímky OnePlus Nord zvládá přijatelně díky funkci Nightscape. Na telefonu se dá na ně koukat dobře, avšak na větší obrazovce zaznamenáte špatnou ostrost a horší vykreslování jednolitých ploch, splývání barev a špatné vykreslení světelných ploch.

Snímky pořízené před půlnocí. Druhý je pořízen ze širokoúhlého fotoaparátu, ačkoli mi to nabídlo možnost Nightscape, efekt jsem neviděl žádný.

Video

Kamera má několik možností snímání v různých kvalitách od 1080p do 4K rozlišení s 60 snímky za vteřinu. Kamera má díky OIS i funkci Super stable mode, který zaručí, že při pohybu kameramana nebude obraz tolik roztřesen. Video bylo nahráno, stejně jako pořízené snímky, v malé velikosti. Přímo v nastavení aplikace Fotoaparát se píše, že by velikost 30 vteřinového videa měla být kolem 500 MB, výsledek u 20 vteřinového videa na největší rozlišení bylo 25 MB.

Video se Super stabilizačním módem

Video bez Super stabilizačního módu + CINE aspect ratio video recording

Slow motion video OnePlus Nord

Jak si vede Nord ve srovnání s telefony z podobné kategorie můžete vidět na videu od The Tech Chap, kde je rozebrán podrobněji i video režim.

Specifikace OnePlus Nord

displej: 6,4 palců, 2400 x 1080 pixelů (Full HD+), Fluid AMOLED, 90 Hz, Corning Gorilla Glass 5

procesor: Snapdragon 765G

RAM: 8/12 GB (recenzovaný model měl 8 GB)

úložiště: 128/256 GB (recenzovaný model měl 128 GB)

Android 10 + OxygenOS 10

Dual SIM (5G + 4G)

Fotoaparáty: zadní – 48 MPx, OIS a EIS, f/1.75, PDAF + CAF, 0,8 µm/48 MPx; 1,6 µm (4 v 1)/12 MPx 8 MPx, širokoúhlý, 119°, f/2.25 5 MPx, hloubka ostrosti, f/2.4 2 MPx, makro, f/2.4 Dual LED Flash video: 1080P video při 30/60 fps, 4k 30 fps Super slow motion: 1080P video při 240 fps Time-Lapse: 1080P 30 fps, 4k 30 fps přední – 32 MPx, f/2,45, Sony IMX616; 0,8 µm/32 MPx 8 MPx, širokoúhlý, f/2.45, 105°; 1,6 µm (4 in 1)/8 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

5G, LTE, USB C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, A-GPS, GLONASS, BDS, NavIC, NFC,

rozměry: 159,2 x 74 x 8,6mm, 185 gramů

baterie: 4115 mAh + 30W nabíjení

Závěr

OnePlus Nord mnohé potěší velice výrazně. Jedná se o telefon, který majiteli dodá pocit vlastnění prémiového zařízení. Skvěle designově vypadá, má dostačující displej, na který se dobře kouká, poměrně dobře fotí, ale má též mnoho drobných problémů. OnePlus je známý tím, že naslouchá komunitě a dle ní opravuje chyby, které se na telefonu nachází. Krátkou výdrž baterie nespraví, když se jedná o oficiální SoT, ale mohou se zaměřit na zasekávající se kamery, bugy v systému, snad i přehřívání a lepší postprocesing snímků. Následně se může jednat o skvělý telefon, který ve své kategorii i přes chyby, které nyní má, nabízí více než mnohá konkurence.

Pokud je však pro vás priorita telefonu s dlouhou výdrží baterie podstatná, jelikož o sobě víte, že jste náročný uživatel, a chcete mít nyní telefon, který nemá spoustu dalších drobných problémů, není OnePlus Nord pro vás. Pokud však přecházíte z telefonu, se kterým nejste spokojeni a nepotřebujete být denně déle než 5 hodin na telefonu, stane se Nord skvělým společníkem.



