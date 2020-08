OnePlus zřejmě představí levnější modely

Zdroj: OnePlus

Společnost OnePlus si vydobyla své postavení na trhu zejména díky svým prvním smartphonů, které lákaly na nízkou cenu a velmi dobré specifikace. Postupem času šla cena ale nahoru a tak trochu firma sešla z cesty. Poslední novinkou OnePlus Nord (recenze) se chce vrátit ke kořenům. CEO OnePlus se již vyjádřil, že se nejedná o jeden model, ale o začátek nové série. Ostatně se začínají objevovat náznaky, co vlastně očekávat.

Levnější OnePlus?

Mobil Nord patří mezi levnější novinky a tak trochu jsme očekávali, že se bude jednat o nejlevnější nový model, ale asi tomu tak nebude. Ostatně se chvíli mluvilo o OnePlus Nord Lite, ale více náznaků nebylo k dispozici. Nyní se začíná hovořit o modelu, který by se měl objevit v září a dle spekulací si odbude svou premiéru v Indii. Má se jednat o hlavního konkurenta pro chystanou novinku od Oppo pro tamější trh, která přijde se Snapdragonem 662. OnePlus má připravovat model taktéž se Snapdragonem 662 případně 665, ale cena by měla být nastavena níže. Očekává se rozpětí mezi 213 až 240 dolary.

V tomto ohledu by se mohlo jednat jen o lehce upravenou verzi OnePlus Nord, která by mohla dostat přívlastek Lite. Předpokládáme, že by novinka neměla k dispozici 5G a přišla by s podporou LTE sítí. Je zde ale další spekulace, která naznačuje příchod ještě levnějšího modelu s LTE podporou. V tomto případě by se mělo asi jednat o skutečně nejnižší model a také nejslabší. V tuto chvíli se podařilo jen zachytit, že OnePlus připravuje novinku s procesorem Snapdragon 460.

Tento typ procesoru se používá u nejnižší řady, od které se neočekává mnohé. OnePlus by muselo výrazně optimalizovat běh systému a aplikací. Otázkou je, na jaké trhy by takový model zamířil. Cena by mohla být pod hranicí 4500 Kč, ale jedná se čistě o náš odhad založený na představení modelu Oppo A53. Možná samotná novinka A53 poslouží jako základ pro nejlevnější OnePlus mobil, jelikož OnePlus a Oppo jsou sesterské společnosti spadající pod BBK Electronics.

Zdroje: gizmochina.com, gizmochina.com



Domů » Články » OnePlus zřejmě představí levnější modely

reklama reklama