OnePlus 8T nabídne 120Hz displej a Android 11

Značka OnePlus, nově spadající pod firmu OPLUS, se stále drží půlročního cyklu uvedení dvou top modelů. Není tedy divu, že se chystá další smartphone. Ostatně jsou k dispozici již nějaké úniky. Konkrétně se bude jednat o OnePlus 8T.

Podle Android Central by měl OnePlus 8T obdržet hned 120Hz displej, Android 11 a také čtyři zadní fotoaparáty. Displej bude identický jako u OnePlus 8 (tedy OLED o velikosti 6,55 palců), až na výše zmíněnou obnovovací frekvenci 120 Hz. Po vybalení si budete moct zvolit mezi 120 Hz pro plynulejší chod zařízení, nebo 60 Hz pro lepší výdrž baterie.

Jaké můžeme očekávat specifikace?

Jak bylo zmíněno, OnePlus 8T má mít po vzoru OnePlus 8 Pro 4 zadní fotoaparáty. Jako hlavní snímač poslouží doposud neznámý 48MPx senzor doplněný o 16MPx ultraširokoúhlou kameru, pro makro snímky poslouží 5MPx snímač a jako poslední do počtu toto trio doplňuje 2MPx senzor pro efekt rozmazaného pozadí. Srdcem telefonu by se měl stát Snapdragon 865+ doplněný o 8 GB operační paměti . Velikost úložného prostoru pro vaše data bude v základu 128 GB. Novinka OnePlus 8T by se měla představit na přelomu září a října, jak naznačuje výrobce.

