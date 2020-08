Xiaomi a Qualcomm pracují na Game Turbo režimu

Zdroj: Qualcomm

Jakmile se objevily první herní mobily, společnosti začaly pracovat na nejrůznějších vychytávkách, které mají upřednostnit systémové prostředky právě pro hry. Samozřejmě součástí bývají další prvky a také například vylepšené chlazení. Dost těchto modelů má také speciální režim pro hry. Ten upravuje výkon zařízení, ale zpravidla nemá široké možnosti, jen určitá přednastavení. To by se mohlo změnit s nadcházející novinkou Xiaomi Mi 10 Pro+.

Game Turbo

Xiaomi Mi 10 Pro+ bude vylepšená verze modelu Xiaomi Mi 10 Pro (recenze), která má například nabídnout nejnovější procesor od Qualcommu, tedy Snapdragon 865 Plus. Zatím si musíme počkat na oficiální představení novinky, ale mezitím uniká poměrně zajímavá novinky, díky které se stane verze Pro+ unikátnější.

Dle dostupných informací spolupracují společnosti Xiaomi a Qualcomm na speciálním Game Turbo režimu pro vyladění zařízení pro hry. Bude nabízet předvolené možnosti, ale kromě toho uživatelé dostanou daleko širší možnosti. Dle uniklých snímků obrazovky ze softwaru Game Turbo se dozvídáme, že uživatelé budou moci vyladit Anti-aliasing, textury a další možnosti.

Díky spolupráci s Qualcommem má nabídnout nový model daleko širší možnosti v oblasti her. Neočekáváme, že Xiaomi MI 10 Pro+ bude zrovna herní model. Odhadujeme, že to bude první model s touto funkcí a následně se dostane do dalších modelů, zejména pak do série BlackShark.

Black Shark 3S oficiálně, moc změn nečekejte

Zdroje: xda-developers.com, androidcommunity.com



