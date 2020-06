Xiaomi Mi 10 Pro+ bude novým top modelem

Zdroj: AndroidBeat

Čínská společnost Xiaomi začátkem letošního roku představila chytré telefony spadající do řady Mi 10. Tato řada má také dva modely Mi 10 a Mi 10 Pro. Konkrétně zařízení Xiaomi Mi 10 Pro přináší všechny funkce a specifikace, které od vlajkového modelu očekáváte. Zdá se ale, že výrobce plánuje představit ještě větší model.

Xiaomi Mi 10 Pro+ nabídne skvělé specifikace

Konkrétně by se mělo jednat o Mi 10 Pro +, který se objevil na sociální síti Weibo. Podle uniklého snímku je telefon dokončen a už je jen otázkou času, kdy bude představen široké veřejnosti. Kromě toho uniklý snímek odhaluje několik klíčových specifikací.

Podle všeho bychom se měli u modelu Mi 10 Pro + dočkat 120Hz displeje. To vypadá na velice slušný pokrok, neboť současný model Mi 10 Pro nabízí 90 Hz. Na zadní části telefonu by se také měl objevit teleobjektiv s neuvěřitelným 12x optickým zoomem, který nabízí Mi 10 Pro. Novinka by se měla dočkat také 65W nabíjení či procesoru Snapdragon 865 s 5G konektivitou.

Je jasné, že model Mi 10 Pro+ se stane pro Xiaomi vlajkovým telefonem, který zatopí nejednomu přednímu výrobci. Otázka ale je, kdy se zařízení dostane na trh.

