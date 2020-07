Oficiálně: Galaxy Note 20 a další modely už začátkem srpna

Zdroj: Dotekomanie.cz

Galaxy Note 20 bude určitě patřit mezi nejzajímavější telefony letošního léta. Novinka má nabídnout opravdu skvělé specifikace. Očekávat tak dle uniklých informací můžeme třeba 108MPx senzor (ISOCELL Bright HM1), 12MPx periskop a širokoúhlý snímač. Přítomný nebude ToF senzor, ten nahradí laserové ostření.

Galaxy Note 20 a další modely už v srpnu

V prodeji by měly být hned dvě varianty – 6,7 a 6,9 palců. Menší model by měl nabídnout Full HD rozlišení. Je takřka jasné, že displeje budou typu Super AMOLED s dírou pro jednu přední kameru. Novinkou bude také přítomnost vysoké obnovovací frekvence – 120Hz. Srdcem telefonu pak bude procesor Exynos 992, na některých trzích se objeví varianta se Snapdragonem 865. O dočasně spuštěné aplikace a dokumenty by se s největší pravděpodobností měla starat operační paměť s kapacitou až 12 GB. Model Note 20 nabídne baterii s kapacitou 4 300 mAh, ale i rychlé 25W nabíjení.

První se internetem začaly šířit informace o pozvánkách na akci Samsung Unpacked, přičemž následně společnost zveřejnila oficiální video zvoucí na představení. To proběhne už 5. srpna a budou představeny nejnovější mobilní zařízení – pravděpodobně Note 20, Galaxy Z Fold 2 a Galaxy Z Flip 5G. Společnost dnes ve středu v noci, tj. 8. července, uvedla, že konference bude probíhat živě digitální formou. Pod tím si lze představit podobný průběh jako v případě WWDC 2020 od Applu.

