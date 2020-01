Samsung Galaxy Fold – test budoucnosti [recenze]

První ohebný telefon od renomované značky, co se dostal do prodeje na český trh, to je Samsung Galaxy Fold. My jsme měli možnost ho pár týdnů testovat, a tak se s vámi pojďme podělit o dojmy z tohoto revolučního zařízení. A hned na začátek musím vypíchnout největší úspěch naší recenze – Fold to přežil bez jakékoliv újmy.

Konstrukce

Konečně nastává konec nudným skleněným plackám. Telefony zase budou zajímavé a výrobci budou opět experimentovat s konstrukcí jako kdysi před více než deseti lety, než přišel iPhone. Samsung přináší první vlaštovku v podobě modelu Galaxy Fold. Po prvním uchopením a otevřením jsem byl oslněn. Ono to vážně jde ohýbat displej, budoucnost je tady.

Fold tak trochu připomíná konstrukcí staré komunikátory od Nokie. Těžko říct, jestli to byl záměr, nebo ne. Každopádně pokud jsem v poslední letech testoval nějaký telefon, málokterý vzbudil takovou pozornost jako právě tento.

Není to ale žádný drobeček. Jedná se o pořádný kus kovu, váha mírně přesahuje čtvrt kilogramu. Oceňuji, jak pevný a bytelný je mechanismus a pant otevírání. Jenže ihned po otevření se naskytne pohled na displej, na který se naopak bojíte zatlačit. Nemá totiž žádné krycí sklo, a tak ho lze snadno poškrábat.

V uzavřeném stavu je mezi půlky zařízení mezera, skrz kterou dovnitř proniká prach a další nečistoty. Takhle často jsem si nikdy kapsy u kalhot nekontroloval. Po celou dobu testování jsem se tak trochu bál, aby se tam nějaký drobek třeba nedostal a displej nepoškodil. Naštěstí mé obavy byly plané. Přesto by mě zajímalo, jak telefon vydrží třeba rok nebo dokonce dva používání. To ale neví zatím asi ani samotný výrobce.

Trochu škoda, že zde chybí také odolnost vůči vniknutí vody. Je to vcelku logické, na druhou stranu dnes si člověk zvykl, že se mobil vody nemusí bát. To o tento dnes recenzovaný model se prostě přirozeně bojíte. Při dešti nebo sněžení ho také radši necháte v kapse. Cenovka přesahující padesát tisíc tomu ještě přikládá do ohně.

Na co se hodí Samsung Galaxy Fold?

Moc se mi líbí samotný koncept zařízení, kdy po otevření na vás vykoukne malý tablet. Velmi pohodlně se Fold používá na čtení knih, jeho vnitřní displej s úhlopříčkou 7,3 palce je totiž stejně velký jako u většiny čteček. Poměr stran se k tomu také hodí. Na prohlížení internetu nebo hraní her je též ideální.

Naopak moc se nehodí na sledování videí, seriálů a filmů. Při sledování širokoúhlých videí máte velké černé pruhy, a navíc vám ještě kus obrazu ubírá masivní výřez v pravé části displeje. Moc nechápu, proč je tento výřez tak veliký. Obsahuje sice dva fotoaparáty, ty však zabírají při bližším zkoumání méně než jeho polovinu.

Do kapsy se telefon vejde, ale rozhodně o něm budete vědět. Ocenil bych, kdyby v zavřeném stavu byl Fold o trochu tenčí. Otvírání a zavírání jsem si během testování moc užíval. Zaklapnutí vždy doprovodí poctivý zvuk cvaknutí. Otevírání na můj vkus vyžaduje vykonat až moc energie, ale na to si člověk zvykne a aspoň nemůže dojít k otevření omylem.

Pro bezpečné odemykání Samsung integroval čtečku otisků prstů do boku zařízení. Očekával jsem, že bude fungovat zcela perfektně jako třeba na Galaxy S10e. Není tomu tak, občas můj prst zkrátka nepoznala. Také je škoda, že čtečka není zároveň tlačítko pro odemčení. To je totiž separátní a je umístěno hned nad ní.

Obsah balení

Galaxy Fold nabízí vcelku bohatý obsah krabičky. Budoucí majitele velmi potěší přítomnost bezdrátových sluchátek Galaxy Buds. Potěšujícím doplňkem je též Galaxy Fold Premier Service. V rámci této služby máte k dispozici nonstop infolinku pro rady a službu Samsung Care+ na jeden rok s jednou opravou zdarma. Uvnitř balení nalezneme také pouzdro, adaptér z USB-C na klasické velké USB-A a samozřejmostí je kabel s adaptérem do zásuvky (15 W).

Dva v jednom

Mojí asi největší výtkou je moc malý vnější displej. Ten má sice úhlopříčku 4,6 palce, ale poměr stran 21:9. To znamená, že je velmi úzký. Napsat někomu rychlou odpověď jednou rukou na tomto displeji je velmi náročný úkol a chce to cvik. Vzhledem by také vypadal Fold elegantněji, kdyby byl vnější displej přes celou čelní stranu. Na druhou stranu na rychlé přečtení zprávy nebo hovor vnější panel slouží skvěle. Pokud chcete něco víc, tak si musíte telefon otevřít.

Vnitřní displej jsem v předchozích odstavcích již načal. V místě, kde se displej ohýbá, je vidět menší zvlnění. Když se na displej ale koukáte přímo, skoro si toho ani nevšimnete. Naopak mírně rušivý je tzv. jelly efekt. Při orientaci na výšku na vnitřním displeji je mírně opožděné posouvání (překreslování) na levé polovině displeje. Tím ale trpí více telefonů a zde je to zkrátka jen více vidět protože má Fold velký displej. Jak to vypadá, můžete vidět na této animaci.

Vnitřní zobrazovací panel nabízí rozlišení 1536 x 2152 a jedná se o Dynamic AMOLED, což je v současnosti nejtenčí displej v telefonech. Vnější je pak klasický Super AMOLED s rozlišením 720 x 1680 a podporou always-on funkcionality.

Výkon

Uvnitř tepe Snapdragon 855, což je u Samsungu pro evropský trh mírně netradiční. Zdejší top modely výrobce většinou přichází na trh poslední roky s Exynos procesory. Procesor nabízí sice dostatek výkonu, za rohem jsou ale telefony s čipem Snapdragon 865.

Kde výrobce nešetřil, je operační paměť a úložiště. Dvanáct gigabajtů RAM ponechá v paměti většinu času všechny vaše aplikace. Telefon s úložištěm o kapacitě 512 GB jsem ještě netestoval, většinou dostáváme na test nejnižší verze. Fold nabízí jen tuto jednu a je to zvláštní pocit, mít stejně místa jako na mém SSD v počítači. Úložiště není rozšiřitelné, takže vaši starou microSD kartu nebudete potřebovat.

Nabíjení probíhá jak jinak než přes USB-C, konektor 3,5mm jack pro připojení sluchátek chybí. Někoho může zklamat, že do Foldu vložíte pouze jednu SIM kartu, verze pro dvě se totiž nedělá.

Specifikace Samsung Galaxy Fold

displej: první: 4,6 palců, 840 x 1960 pixelů druhý: 7,3 palců, 1536 x 2152 pixelů

procesor: Exynos 9820 / Snapdragon 855

12 GB RAM

Android 9 Pie

Foťáky: Vnější: 10 Mpx, f/2,2 Zadní trojitý fotoaparát 16 Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát, f/2,2 12 Mpx širokoúhlý fotoaparát, Dual Pixel AF, OIS, f/1,5 / f/2,4, OIS 12 Mpx teleobjektiv, PDAF, OIS, f/2,4, 2x optický zoom Přední duální fotoaparát 10 Mpx selfie fotoaparát, f/2,2 8 Mpx RGB hloubkový objektiv, f/1,9

úložiště: 512 GB

baterie: 4380 mAh + rychlé nabíjení 15 W

Baterie

Dvě baterie uvnitř tvoří dohromady kapacitu 4380 mAh. V praxi je výdrž překvapivě dobrá. Trochu jsem se obával, zda to nebude málo vzhledem k opravdu velkému vnitřnímu displeji. Jeden den s telefon jsem absolvoval opravdu úplně vždy i při velmi intenzivním pracovním nasazení. Při nižší zátěži dva dny nejsou problém.

Trochu zklamáním je pomalé nabíjení. Samsung Galaxy Fold lze nabíjet pouze výkonem 15 W. To znamená, že na plné nabití budete potřebovat necelé dvě hodiny. Přitom konkurence dnes již umí dobíjet i 50 W, kde rychlost nabití je výrazně kratší.

Fotoaparát

Fotoaparát asi nemá cenu moc hodnotit, jelikož se stačí podívat na recenzi na Galaxy S10. Fold totiž převzal stejnou sestavu tří zadních snímačů z tohoto modelu. Na dnešní dobu, když máme za rohem Galaxy S20, bude velmi brzy sestava foťáků rok pozadu. Celkem má ale zařízení pět fotoaparátů – dva uvnitř, tři na zádech a jeden na čelní straně. Je trochu škoda, že snímače uvnitř a jeden na čelní straně nemají oproti S10 autofokus.

První snímač na zádech nabízí standardní záběr 77 stupňů a má duální clonu. Druhý slouží k dvojnásobnému přiblížení s úhlem záběru 45 stupňů a nakonec je tu třetí superširokoúhlý fotoaparát se záběrem 123 stupňů. Samozřejmostí je optická stabilizace, která není jen u superširokého snímače. Níže si můžete prohlédnout pár snímků, více pak naleznete v galerii v odkazu níže.

Více testovacích snímků naleznete zde v galerii

Software

Operačním systémem je Android s nadstavbou OneUI. Samotný Android je ale bohužel ve verzi 9.0 Pie, což opravdu nechápu. Novější Android 10 vyšel již někdy na začátku září. U telefonu s cenovkou vyšší než 50 tisíc Kč bych si představoval lepší softwarovou podporu. Alespoň bezpečnostní záplata je již z 1. ledna 2020.

Optimalizace systému je ale skvělá a vše funguje, jak má. Specialitou nadstavby je možnost spustit tři aplikace vedle sebe a k tomu ještě další v okně nad nimi. Osobně mi přijdou i tři vedle sebe dost, prostor speciálně pro ty dvě pod sebou je vcelku malý. Pro zobrazení více aplikací najednou přetáhnete gestem z pravého okraje, což vyvolá nabídku zobrazenou na snímku vlevo níže. Odtud již jen přetahuje aplikaci na požadované místo na obrazovce.

Nastavit lze pak také chování při zavření Foldu. V základu se totiž vždy zamkne a zhasne displej. Pokud chcete toto chování změnit musíte najít v nastavení položku s krásným názvem „Pokr. s apl. na př. displeji“ neboli pokračovat s aplikací na předním displeji.

Zhodnocení Samsung Galaxy Fold

Moc se těším, s čím nás výrobci letos ohledně ohebných telefonů překvapí. Galaxy Fold ujal koncept jako telefon a malý tablet v jednom. To se mi osobně moc líbí, možnost nosit tablet v kapse je skvělá.

Samozřejmě nic není dokonalé hned na poprvé. Galaxy Fold má spoustu menších nedostatků. Je to ale první vlaštovka s unikátní konstrukcí, a tak mu to vlastně prominete docela snadno. Ve své podstatě ani dnes nemá konkurenci na našem trhu. Huawei s modelem Mate X je zatím v prodeji jen v Číně a další modely jako nová Motorola Razr teprve přijdou.

Je škoda, že uvedení na trh trvalo výrobci tak dlouho, jelikož dnes už nabízí zařízení rok starý procesor, stejně jako rok starý fotoaparát z modelu S10. Ostudou je též stará verze Androidu, kdy u top modelu bych očekával již pár měsíců Android 10.

Přes všechny malé nedostatky, pokud chcete dneska zaujmout, Samsung Galaxy Fold vás v tomto nezklame. Je to unikátní zařízení, které si i díky vysoké ceně přesahující 50 tisíc korun jen tak někdo nekoupí.

Klady

precizní mechanismus pantu

unikátní konstrukce

skvělé reproduktory

vysoký výkon

Zápory

stále nemá Android 10

zbytečně velký vnitřní výřez

malý vnější displej



