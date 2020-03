Galaxy Z Flip – ohnutá budoucnost [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Když před lety Samsung ukázal technologii ohebných displejů, očekávali jsme, že se brzy dočkáme ohebného smartphonu. Společnost si zvolila stejně jako většina trhu trochu jiný přístup. První se flexibilní panely dostaly do běžných mobilů, takže jsme se dočkali zakřivených displejů. Samsung ale pokračoval ve vývoji a dočkali jsme se většího mobilu Galaxy Fold (recenze). Ten si prošel strastmi a jeho uvedení na trh se dočkalo několika zpoždění. Ne dlouho na to se na světlo světa vynořil Samsung Galaxy Z Flip. Mobil s odlišnou konstrukcí, vzhledem i použitím.

Od svého uvedení Samsung uvedl, že se již podařilo vyprodat zásoby v některých zemích, i přes vysokou cenu. Na českém trhu lze zakoupit, ale vyplatí se investovat poměrně vysokou sumu? Nebo jít do osvědčené konstrukce v případě Galaxy S20 Ultra (recenze)?

Samsung Galaxy Z Flip jako véčko, o kterém jsme snili

Když si dnes vybíráte smartphone a jste ochotni investovat vysokou částku, zpravidla hledáte prémiové materiály, odolnější skla, případně keramiku, speciální slitiny a podobně. U Galaxy Z Flip ale o to nejde, minimálně nyní neexistuje technologie ohebného skla, byť do jisté míry Samsung něco takového používá. Mobil jako takový je kombinací kovu, skla a plastu, a to nejen u zobrazovacího panelu.

V rozloženém stavu se nabízí poměrně vysoké zařízení a první, čeho si všimnete, je poněkud zvláštní a vystouplý rám kolem displeje. Ten je plastový a slouží zejména pro ochranu panelu. Ostatně má na spodní straně dva menší gumové výstupky, které chrání tuto plochu při rychlejším zavření. Samsung tentokrát zvolil otvor v displeji pro přední kamerku. Nabízí poměrně slušný obraz, a dokonce si lze softwarově pohrát s šířkou úhlu záběru, ale nečekejte ultra široké snímky.

Na pravé straně se nachází kolíbka hlasitosti společně s vypínacím tlačítkem, v kterém je integrována čtečka otisků prstů. Vše je v horní části mobilu, takže to chce trochu zvyku pro nahmatání. Čtečka jako taková je asi nejmenší, co jsem kdy zkoušel, ale to nemá vliv na její přesnost nebo rychlost. V tomto ohledu jsem byl nadmíru spokojen. Otisk přečetla vždy a rychle.

Na levé straně se nachází slot pro SIM kartu, ale není zde k dispozici možnost rozšíření. Co mě mile překvapilo, je možnost používání eSIM. Nemusíte tedy ani vlastnit plastový kousek s čipem. Rozhodně jedno plus pro Samsung, byť masivnější nasazení u dalších mobilů by neuškodilo. Na spodní straně se nachází USB C konektor, ale nehledejte 3.5mm jack pro sluchátka. Zde jednoduše není. V balení není ani redukce, ale aspoň jsou součástí balení USB C sluchátka.

Vedle USB C se nachází jediný reproduktor, který je dostatečně kvalitní a hlasitý. Vzhledem k velikosti displeje, respektive jeho poměru stran a úhlopříčce, bych očekával, že dojde na použití stereo reproduktorů, nebo minimálně na využití horního reproduktoru pro hovory.

Zadní strana je částečně kryta v obou polovinách sklem. Ve spodní části se nachází bezdrátové nabíjení, které lze použít i pro doplnění energie například u sluchátek nebo jiného zařízení s bezdrátovým nabíjením. Horní část skrývá dva foťáky a malý displej pro informování.

„Skleněný“ displej

Samsung se chlubí u Galaxy Z Flip, že se jedná o první mobilní telefon s ohebným displejem, kde došlo na použití ohebného skla. Bohužel se spíš jedná o marketingové lákadlo, jelikož povrch, kterého se dotýkáte, je ochranný plast. Až pod ním je UTG, tedy ultra tenké ochranné sklo. To má tloušťku pouhých 30 mikronů a slouží jen jako další ochrana zobrazovacího panelu.

Zapomeňte na to, že zobrazovací panel vydrží vše. Stále platí, že můžete plastovou vrstvu poškodit i nehtem nebo jakoukoliv nečistotou v kapse, která má vyšší tvrdost. V praxi jsem se nesetkal s mobilem, který by po čase neměl mikroskopické škrábance, a to se nabízely odolná skla. I při šetrném zacházení lze po chvíli pozorovat při určitém úhlu pohledu, že displej Galaxy Z Flip má jistá poškození.

Pokud se ale budete k mobilu chovat šetrně a nebudete po něm sahat s rukama od písku nebo nečistot, vydrží dlouho. Jen je otázkou, jak dlouho. Nedokáži si představit, jak bude vypadat panel po jednom nebo dvou letech používání. Zde bych možná viděl výhodu Galaxy Z Flip – častěji si budete mýt ruce.

Menší problémy jsem měl se čtením či pozorováním displeje na přímém slunci. Při rozevřeném stavu je vidět za těchto okolností nerovnost panelu uprostřed. Ta je ostatně citelná při přejetí. V noci při sledování videí jsem ale zapomněl na to, že uprostřed není panel zcela rovný. Nešlo to ostatně vidět a neměl jsem jakkoliv narušený prožitek z obsahu.

Co se týče samotného povrchu, jde cítit i na ploše prstu, že se jedná o měkčí materiál. Na druhou stranu je pevný a nikde se nic nehýbe, nic se neposunuje při používání. Jen si vždy uvědomíte, že se jedná o ohebný panel při přejetí přes prostředek. Ničemu to ale nevadí a po čase si na to lze zvyknout.

Otevírání jednou rukou jsem neriskoval

Samotný kloub uprostřed mobilu je dostatečně pevný a po krátké době jsem si zvykl na způsob otevírání, byť prvních několik chvil mě vyděsilo. Nešlo o konstrukci, ale o nastavení Androidu. Při vypnutí displeje se ozve zvuk, což asi znáte. V případě Galaxy Z Flip to zní jakoby něco v kloubu prasklo. Samsung měl asi zvolit něco jiného.

Otevírání mobilu je jisté, nikde nic nevrže, ani nelze pocítit, že by se něco uvolnilo. Zavření je obdobné. Zvykl jsem si na tuto konstrukci, ale asi vás zajímá, jestli jde zavřít nebo otevřít mobil stejně jako v dobách véčkových obyčejných mobilů. Mohu říci, že to jde, ale chce to hodně zvyku a odvahy. Už jen otevření jednou rukou riskujete, že nehtem zaryjete do plastového displeje. Zde se budete muset naučit otevírání.

Viděl jsem u některých, že umí otevřít mobil jedním švihnutím. To jsem raději ani nezkoušel, jelikož je konstrukce dost kluzká, takže jsem se bál, že bych tímto švihnutí poslal takřka 40 000 někam daleko od sebe. Navíc při používání krytů jsem měl menší jistotu.

V balení jsou k dispozici dva kryty, ale nemohu říci, že by držely nějak pevně. Zejména horní část, která měla ve zvyku trochu vyjíždět a měla často vůli. Několikrát jsem musel dělat korekce. Navíc oba kryty nedrží moc dobře, čehož si lze všimnout při zavírání, kdy palcem držíte mobil u kloubu. Několikrát jsem takto nadzvedl kryt. Chtělo by to navrhnout lepší uchycení těchto ochranných obalů.

Co se týče zavírání, zde jsem měl dostatečnou jistotu na to, abych mobil zavřel rychleji a jednou rukou. Sice to bylo hlasitější, ale mobil je na to připraven. Jak jsem již zmínil, v dolních rozích jsou menší gumové plošky, které zbrzdí náraz horní části do té spodní.

Pokud bych to měl shrnout, Samsung si nechal záležet na konstrukci a mobil působí bytelně v rozloženém i složeném stavu. Za dobu testování jsem se nesetkal se situací, kdy bych pochyboval o konstrukci, či kloubu jako takovém.

Sekundární displej není lepší než hodinky

Při zavřeném stavu jsem toužil po větším displeji, než co je použit vedle foťáků. Je příliš malý, moc informací nezobrazí a možnosti, které nabízí, nejsou velké. Můžete se podívat, jaké notifikace jste dostali, ovládat hudbu, přijímat nebo ukončovat hovory, případně sledovat, kolik je hodin, nebo jak probíhá nabíjení.

Nabízí se využití jako hledáčku, pokud se pořídit selfie kvalitnějšími kamerami na zadní straně nebo se nechcete fotit přední kamerou v displeji. Také lze aktivovat náhled foceným osobám, když pořizujete běžný snímek. Bohužel velikost sekundárního displeje je jen pro zjištění, jestli jste aspoň trochu v záběru.

Samsung měl použít větší zobrazovací panel na zadní straně, aby se aspoň nabízelo pohodlnější čtení notifikací. Můžeme být rádi, že je k dispozici i takto malý displej, lepší než nic.

Android s malým bonusem

Jakožto mobil od Samsungu, i Galaxy Z Flip má nadstavbu OneUI. Na ní není nic neobvyklého, je trochu živější a prošpikovaná nejrůznějšími vychytávkami. Je výborně odladěná a nesetkal jsem se s jakýmkoliv zaváháním nebo nestabilitou. Jsou zde i takové bonusy, jako postranní lišta pro rychlé spuštění předvolených aplikací. K dispozici je Android 10, takže s plnou podporou tmavého vzhledu.

Vzhledem ke konstrukci, společnost zapracovala na trochu jiném zážitku při používání ohebného displeje. Pokud jej rozložíte do tvaru L, některé aplikace nabídnou mírně upravený vzhled. Nejvíce jsem používal Google Duo, kdy se obraz z kamery druhé osoby zobrazuje v horní části a v té spodní jsou ovládací tlačítka. U galerie pak spodní strana slouží pro pohyb mezi fotografiemi. U aplikace pro focení lze takto mobil použít i jako drobný stativ, respektive jej nepotřebujete. Víc aplikací s podporou jsou neobjevil, nebo nepoužil. Jedná se o zajímavou vychytávku a občas může posloužit.

Baterie překvapily

Celková kapacita baterií je 3300 mAh (dvě baterie), což na dnešní dobu není zázrak. Obával jsem se, že budu muset hledat během dne nabíječku, abych aspoň vydržel do večera. Obavy se nakonec ukázaly být zbytečné. Galaxy Z Flip mi bez větších problémů vydržel celý den používání, a večer zůstalo dost energie na sledování Youtube. Dalo by se říci, že při střídmém používání by mohl vydržet bez větších problémů i dva dny na jedno nabití.

V případě nabíjení je k dispozici 15W technologie, což není moc. Mobil ale disponuje inteligentním doplněním, takže po nějaké chvíli se dostanete na 70 %, přibližně do jedné hodiny. Pak se proces zpomalí z bezpečnostních důvodů. Častěji jsem ale používal bezdrátové nabíjení, které je sice pomalejší, ale v tomto případně dost praktické.

Zdálo by se, že mobil má úctyhodnou výdrž, ale je to spíše důsledek samotné konstrukce. Psychologicky na mě zapůsobila do takové míry, že jsem raději zkontroloval notifikace na hodinkách, případně na ně přes ně i reagoval.

Foťák neurazí

Jestli chcete fotografickou bestii, budete se muset poohlédnout po jiném mobilu s větší náloží foťáků nebo megapixelů. Galaxy Z Flip nabízí na zadní straně dva 12MPx senzory. Hlavní je vybaven optickou stabilizací (OIS) obrazu a fázovým ostřením, které je výtečné. Druhý foťák slouží pro ultra širokoúhlé snímky. Není dokonalý a nemá k dispozici OIS, zábavy si s ním i tak užijete.

Celkově snímky jsou na velmi dobré úrovni, byť za zhoršených světelných podmínek jde vidět šum, a to i v případě nočního režimu. V této oblasti nedosahuje Galaxy Z Flip na ty nejlepší fotomobily. Pakliže necháte umělou inteligenci pracovat, mírně oživí barvy. Ne vždy se jedná o přesné nastavení a občas to mobil přežene. Celkově mobil fotí dobře, jen v extrémnějších případech jde pocítit nedostatky. Za dobrého světla nebo mírně sníženého vždy pořídíte dobrou fotku.

Ukázkové fotografie

Ukázková videa

Galaxy Z Flip zvládá nahrávání videa ve 4K rozlišení při 60 snímcích za sekundu. V tomto případě lze takové video pořizovat jen přes hlavní foťák, širokoúhlý toho není schopen. Jestliže s ním chcete natáčet, musíte snížit rozlišení videa na Full HD.

Je zde menší háček. Při aktivaci dodatečné stabilizace v aplikaci, vše se omezí maximálně na Full HD s 60 snímky za sekundu, přičemž lze přepínat mezi foťáky při nahrávání.

Výkon jako bonus

Galaxy Z Flip nepřichází s tou nejmodernější výbavou, jaká se nachází například u série Galaxy S20. Došlo na použití Snapdragonu 855+ s 8 GB operační paměti. Rozhodně se jedná o dostatečnou výbavu na dlouhou dobu. Úložiště o velikosti 256 GB je nadmíru štědré a při použití cloudu jej asi jen tak nezaplníte.

V rámci konektivity sice nenajdete 5G, ale to je i na dnešní dobu trochu větší luxus, zejména když v Česku neproběhla ani aukce na nové kmitočty pro pátou generaci mobilních sítí. Určování polohy je vskutku rychlé. Placení pomocí NFC je poměrně jednoduché, ani nemusíte otevírat zařízení, pokud se jedná o platbu, kdy není potřeba provádět odemčení telefonu. Stačí pohodlně aktivovat, třeba poklepáním, malý displej a lze mobil přiložit pro placení.

Specifikace Samsung Galaxy Z Flip

displej: 6,7 palců, 2636 x 1080 pixelů, AMOLED, ohebný, skleněná ochrana 1,1 palců, 300 x 112 pixelů, Super AMOLED

procesor: Snapdragon 855+

RAM: 8 GB

úložiště: 256 GB

Android 10 + OneUI 2.0

čtečka otisků na straně

Foťáky: zadní – 12 MPx, f/1.8, OIS, PDAF 12 MPx, f/2.2, širokoúhlý, 123° přední – 10 MPx, f/2.4

USB C, nanoSIM, eSIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz),VHT80 MU-MIMO,256QAM

Bluetooth v 5.0 (LE až po 2Mb/s), ANT+, USB Type-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, NFC, MST

rozměry: 167,3 x 73,6 x 6,9 mm, 183 gramů zavřený: 73,6 x 87,4 x 17,3 mm

baterie: 3300 mAh + 9W bezdrátové nabíjení, 15W nabíjení, reverzní nabíjení

Galaxy Z Flip není sice na aktuální špici se základní hardwarovou výbavou, ale rozhodně budete spokojeni. Výkonu je dostatek, vše je odladěné a nabízí se výborné specifikace v rámci konektivity.

Zhodnocení Samsung Galaxy Z Flip

Na Samsung Galaxy Z Flip nelze pohlížet jako na běžný mobil. Patří mezi první mobily svého druhu a na některých trzích bude nějakou dobu jediným véčkem s ohebným displejem, o kterém mnozí snili. Nejedná se o dokonalý smartphone. Zapomeňte na vyšší odolnost vůči vodě, konstrukce to jednoduše zatím nedovoluje, i prach je nepřítelem této novinky.

V rámci focení poskytuje dobré výsledky, ale jestli vám jde právě o tuto kategorii, nabízí se lepší a rozhodně levnější mobily na současném trhu. Ve všech běžných ohledech se jedná o výtečné zařízení, s kterým bude nejeden majitel spokojen. Nabízí se tedy otázka, jestli ohebnost a kompaktnost Galaxy Z Flip stojí za 39 000 Kč.

O koupi by měli přemýšlet ti, kteří se chtějí lišit a mít něco netradičního, nebo pokud hledají top model v kompaktním balení. Nese to sebou ústupky, nebo spíše pravidla. Galaxy Z Flip se nehodí do prostředí, kde jej může poškodit voda nebo prach. Musíte se k němu chovat šetrněji, zejména k displeji. Nevydrží tolik co sklo, s tím musíte jednoduše počítat. Zde není dobré nechat se zlákat marketingovým tvrzením, že obsahuje ohebné sklo. To slouží jen pro zvýšení odolnosti, ale nečekejte mnoho.

Galaxy Z Flip mě lépe naučil používat hodinky a počítač

Za dobu používání Galaxy Z Flip mě tento unikátní mobil naučil více používat například chytré hodinky. Než vytahovat mobil z kapsy a otevřít jej oběma rukama, abych náhodou nepoškodil nehtem displej, raději jsem se snažil vyřídit základní věci právě na hodinkách.

Také jsem se uchýlil k vyššímu používání aplikace Váš Telefon od Microsoftu. V této oblasti je spolupráce se Samsungem příkladná. Zařízení s Windows 10 a zmíněnou aplikací nabízí práci s notifikacemi, fotografiemi, zprávami, a dokonce lze využít počítač pro volání. Jednoduše jsem kolikrát raději otevřel aplikaci v počítači, než abych sahal po mobilu a otevíral právě mobil. Nechci tvrdit, že jsem Galaxy Z Flip nerad používal, spíše bylo pohodlnější použít hodinky nebo aplikaci na počítači.

„Wau“ faktor v podání Galaxy Z Flip

Chtěl jsem se vyhnout použití slovíčka „wau“, ale nic lepšího mě nenapadá. Galaxy Z Flip má tento faktor a mohu tvrdit, že je to po dlouhé době mobil, kde mohu toto slovní spojení použít. Samsung jednoduše nabízí zařízení, o kterém jsme kdysi snili. Navíc jsem se dočkal mnoha údivů. Asi znáte situaci, kdy vám někdo v dopravním prostředku kouká do mobilu. běžný mobil byste strčili do kapse a nic by se nedělo. Když jsem ale mobil složil a pak strčil do kapsy, tak ty pohledy byly k nezaplacení. Většinou jsem se setkal s výrazem ve stylu „co se to sakra stalo“.

Budoucí majitel Galaxy Z Flip bude na nějakou dobu vlastnit jedno z mála zařízení, které vykouzlí úsměvy i u jiných, ohromí a možná i překvapí. Je nutné ale počítat s jinou konstrukcí a náchylným displejem na poškození.

Plusy

výdrž na jedno nabití

bytelná konstrukce na ohebný mobil

displej

faktor unikátnosti

Mínusy

displej náchylný na poškození

kryty nedrží příliš pevně

absence sterea

sekundární displej nemá moc využití



