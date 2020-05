Samsung Galaxy A41 – lehká inovace předchůdce [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Jihokorejský výrobce Samsung letos chrlí nástupce jeho populárních modelů řady Galaxy A a nám se nyní do rukou na recenzi dostal model Galaxy A41. To je nástupce jednoho z nejprodávanějších modelů na českém trhu – modelu Galaxy A40. Oproti němu ale přichází s jiným procesorem, lepším fotoaparátem, větší baterií nebo čtečkou otisků prstů v displeji. Začíná se ale prodávat za 8 tisíc korun. Obhájí si tuto cenu? Na to se dnes v recenzi podíváme.

Konstrukce – plastová

Stejně jako většina modelů řady Galaxy A je i tento vyrobený z plastu. Již u nedávné recenze modelu Galaxy A71 jsem toto kritizoval, jelikož právě tato řada dříve nabízela hliník a sklo i u levnějších zástupců. Již po týdnu testování jsem evidoval na zádech malé škrábance, které nechápu, kde se vzaly. Nicméně u A41 vzhledem k nižší ceně dokážu tento fakt relativně tolerovat. Telefon je díky tomu alespoň příjemně lehký.

Právě ve srovnání s plastovým A71 jsem ale narazil na zajímavou vlastnost. Boční tlačítko pro zapnutí při stisknutí velmi hlasitě cvaká. Vydává přitom takový zvuk levného plastu. To na A71 byl stisk více tlumený. Je to sice detail, ale celkem mě při testování obtěžoval.

Designově se novinka od předchůdce A40 zepředu v podstatě nezměnila. Displej má stále kapkovitý výřez a je jen nepatrně větší. To na zádech došlo k větším změnám. Zmizela čtečka otisků prstů, která se přesunula do displeje. To bohužel nepovažuji za dobrý krok.

Čtečka otisků prstů je totiž docela nespolehlivá, dokonce mi přišla v praxi ještě méně použitelná než u Galaxy A71. Oba modely nabízejí přitom optickou čtečku. Na displej musíte velmi zatlačit a stejně zhruba ve třetině případů jsem telefon odemkl až na podruhé. Tady měl výrobce zůstat u osvědčené čtečky na zádech.

Modul fotoaparátu se také zvětšil a přibyl zbytečný snímač pro detekci hloubky, ale o tom až v pozdější sekci. Barevně výrobce pro letošní rok připravil černou, tmavě modrou a bílou, přičemž všechny hází efektní odlesky celého barevného spektra.

Někdo možná pak také ještě ocení přítomnost 3,5mm jacku pro připojení sluchátek. Já osobně již plně přešel na bezdrátové. Zvukový výstup telefonu zajišťuje jeden reproduktor na spodní straně. Jeho zvukový výstup je průměrný, při vyšší hlasitosti pak nepříliš kvalitní.

Displej – povedený

Celý telefon mi přišel v ruce překvapivě kompaktní, přestože má displej s úhlopříčkou 6,1 palce. Samotný zobrazovací panel je velmi povedený, jedná se o Super AMOLED s FullHD+ rozlišením. Ve výchozím nastavení po vybalení má ale aktivní režim zobrazení barev na živé, takže jsou barvy příliš kontrastní. V nastavení toto doporučuji změnit na přirozené zobrazení.

Přibyl always-on displej oproti předchůdci, což považuji za správný krok a nechápu, proč ho již model A40 neměl. Displej samotný je povedený a nemám k němu žádné větší výtky.

Hardware – trhač asfaltu to není

Kde se již trochu pozastavím, tak je použitý procesor. Samsung vyměnil svůj vlastní Exynos za Mediatek Helio P65. To není žádný trhač asfaltu. Nicméně oproti Exynosu 7904 je to pořád zlepšení. Mediatek používá modernější jádra Cortex-A75 a A55 a lepší 12nm výrobní proces. Podle benchmarku Geekbench 5 je zde zhruba 25 procentní nárůst ve výkonu. Benchmarkem odpovídá výkon zhruba Snapdragonu 660.

A jak to zvládá čip v praxi při používání? Není to vůbec špatné, upřímně jsem to čekal horší. Občas nějaká aplikace sice nabíhá delší dobu, to je ale vzhledem k ceně zařízení pochopitelné, stejně jako občasné trhané animace. To se děje zvlášť při větším pracovním zatížení.

Kde výkon trochu postrádám, je fotoaparát. Tady totiž vzniká asi sekundová prodleva po stisknutí spouště a pořízení snímku. Občas to trvá kratší dobu, občas delší. Následné zpracování HDR pak po pořízení také trvá ještě nějakou chvíli.

Operační paměť nabízí vcelku dostatečných 4 GB a úložiště v základu 64 GB. To lze navíc rozšířit paměťovými karty microSD. Potěší pak možnost mít současně v telefonu dvě SIM karty a paměťovku.

Baterie – solidní

Kapacita baterie narostla z 3100 na 3500 mAh oproti předchůdci. To je již vcelku slušná kapacita a jeden den jsem s telefonem vždy spolehlivě přežil. Displej (screen on time) byl aktivní většinou kolem 4-5 hodin na jedno nabití. Nabíjení pak probíhá s výkonem 15W, kde za hodinu nabijete zhruba na 80 procent. Plné nabití pak trvá asi 1,5 hodiny.

Systém – klasika od Samsungu

Mnoho lidí zvolí tento model právě z důvodu systému Android a jeho nadstavby OneUI. Osobně se mi také zamlouvá a funguje velice dobře. Chod systému jsem již hodnotil v sekci hardware. Telefon pohání nejnovější Android 10 s bezpečnostní záplatou z 1. dubna 2020. To je velice pozitivní, otázkou nicméně zůstává, kdy další aktualizace dorazí a jak dlouho budou chodit. Pokud výrobce zachová svůj nynější přístup, bezpečnostní záplaty by mohly chodit každých čtvrt roku.

Fotoaparát

Na zádech se v modulu fotoaparátu nachází celkem tři snímače. Nachází se ze hlavní 48 MPx snímač se světelností f/2.0, ultra širokoúhlý 8 MPx snímač a nakonec zcela zbytečný snímač pro detekci hloubky. Ten by dával smysl, kdyby měl telefon celkem jen dva snímače. Takto může stejně jako to dělá třeba iPhone 11 brát data z prvních dvou zmíněných foťáků. Nicméně čím víc foťáků, tím lépe se telefon asi prodá.

Každopádně výsledné snímky nejsou vůbec špatné. Jsou sice trochu kontrastnější, a to zvlášť s aktivním optimalizátorem scén, ale to už je věc vkusu. Oba fotoaparáty mají velmi dobré HDR, ale jak jsem již zmiňoval, jeho vyfocení a zpracování trvá delší dobu. Kvalita hlavního snímače je velice slušná vzhledem k ceně. Bohužel v noci jsou výsledky zkrátka mizerné, noční režim také chybí. To ale telefonu za 8 tisíc nemám tolik za zlé.

Kvalita ultra širokoúhlého snímače je dostatečná. Fotky na displeji telefonu vypadají velmi dobře, na větší obrazovce ale už při přiblížení vidíme, že tady se trochu šetřilo. Především jakmile nemáte dostatek světla, fotky rychle ztrácí kvalitu a v noci ani nemá cenu na tento snímač přepínat. Přesto jsem rád, že tady tento objektiv je, vyhrajete si s ním a na momentky na sociální sítě to bude většině uživatelů stačit.

Noční snímky

Galaxy A41 vs Huawei P40 Pro v noci

Jen tak pro zajímavost jsem vyfotil jednu scénu skoro v úplné tmě dnes testovaným telefonem a Huawei P40 Pro. Je to absolutně odlišná třída, přesto mi přijde zajímavé, jak rozdílný výsledek je. Přitom na obou zařízeních jsem použil automatický režim (bez nočního).

Video nahrává telefon maximálně jen ve FullHD při 30 snímcích za sekundu. Dnes sice telefony běžně zvládají 4K při 60 fps, a ty nejlepší dokonce zbytečné 8K, ale opět nenáročnému uživateli bude FullHD stačit. Bohužel kvalita nahraného videa je mizerná. Stabilizace zde v podstatě není žádná ani elektronická. Příklad můžete vidět na videu níže. V první části telefon jen pevně držím a stojím na místě, a přesto se záznam klepe.

Zhodnocení – Recenze Galaxy A41

Samsung Galaxy A41 je zástupce střední třídy, který nabízí skvělý displej a relativně kompaktní konstrukci. Ta je ale bohužel plastová a telefon v ruce příliš hodnotně nepůsobí. Jeho specifikace v čele s procesorem od Mediateku neohromí, nenáročnému uživateli ale postačí. Hlavní fotoaparát fotí lehce nadprůměrně vzhledem k ceně se slušným HDR. V noci nebo při natáčení videa je to ale celkem bída.

Nový model Galaxy A41 se začíná v těchto dnech prodávat na našem trhu za 8 tisíc korun. Konkurence je nicméně dnes silná a za stejnou cenu koupíte třeba Xiaomi Mi 9T, který nabízí lepší specifikace, kvalitnější konstrukci, větší baterii a ještě má výsuvnou selfie kamerku. Na druhou stranu nadstavba OneUI je pro mnohé sympatičtější stejně jako menší rozměry nebo nižší hmotnost Galaxy A41. Konkurentem pak bude jistě také Honor 20 nebo Huawei P30 Lite New edition v podobné cenové relaci.

Pokud máte rádi Samsung, možná bych chvíli vyčkal. Model Galaxy A41 bych si dokázal představit za super koupi při ceně zhruba 6-7 tisíc korun. Případně bych se ohlédl po jiném modelu v jejich nabídce, třeba Galaxy A51 či předchůdce A40. Ten má alespoň spolehlivější čtečku otisků prstů na zádech.

Klady

slušné snímky z fotoaparátu vzhledem k ceně

relativně kompaktní konstrukce

skvělý Super AMOLED displej

líbivé barevné varianty

Zápory

plastová konstrukce

prodlevy ve fotoaparátu a nekvalitní nahrávání videa

nespolehlivá čtečka otisků prstů



