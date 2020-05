Apple Watch dříve a dnes: stále jde jen o doplněk k iPhonu [komentář]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Rád bych napsal, že když jsem poprvé nasadil na svou levou ruku Apple Watch, řekl jsem si „páni, nic takového jsem neviděl”. Ale to samozřejmě není pravda. Koncem roku 2014 jsem byl několik let obklopen chytrými hodinkami. Takže když Apple oznámil, že pracuje na vlastním wearable zařízení, v hlavě se mi vyrojila myšlenka – konečně.

Apple Watch: „nultá“ generace byla bídná

První chytré hodinky, které jsem kdy „otestoval“, byly analogové hodinky, které uměly telefonovat. Teď to zní tak trochu primitivně, ale na začátku roku 2013 to bylo v pohodě. Následovalo období Pebble Watch a verze Steel patřila mezi mé oblíbené – v podstatě vypadaly jako Casio hodinky. Byly jednoduché a měly dlouhou výdrž na jedno nabití. Zkrátka skvělé zařízení na zápěstí.

Na trhu se ale později objevily další značky. První chytré hodinky od Samsungu byly poměrně ambiciózní, protože nabízely fotoaparát. První hodinky od Googlu s Android Wear dorazily. Dokonce se objevily i značky jako Fitbit či Jawbone.

Proč to zmiňuji? Všechny tyto produkty poskytly první „nulté“ generaci Apple Watch dostatečné základy. Stejně jako iPhone nebyl prvním smartphonem, ani Apple Watch nebyly prvními chytrými hodinkami. Ovšem zato oba produkty zanechaly největší stopu. Dá se říct, že hlavně díky Applu jsme zjistili, že svět nositelného příslušenství musí zůstat.

Osobně jsem do styku s úplně prvními hodinkami od Applu přišel ve chvíli, kdy se u nás začaly prodávat. Nestrávil jsem s nimi ale tolik času, v té době nebyly vůbec pro mě. Hodinky v té době byly, stejně jako první iPhone, někdy funkcionálně omezeny. Ale také měly části, které jsou nyní dotažené do konce.

Od mého prvního styku se hodinky výrazně proměnily. Apple také slušně aktualizoval a zároveň vylepšil operační systém. To, co jsem si myslel před lety, ale stále platí.

„Apple chce, aby uživatel nad hodinkami přemýšlel jako o jemném šperku. Možná je to optimistické spojení, pravdou ale je, že co se týče řemeslného zpracování, neexistuje elegantnější kus nositelné technologie. Podívejte se na Apple Watch z dálky a ve své pravoúhlé jednoduchosti se může zdát nevšední ve srovnání s odvážnějšími kruhovými hodinkami Android Wear. Je to jasně vylepšený iPod Nano.”

Prémiové modely

První Apple Watch dorazily v hliníku, oceli a prémiové zlaté variantě, které se prodávaly za více než 10 000 dolarů (přes 250 000 Kč bez DPH). Ve srovnání s jinými chytrými hodinkami křičely luxusem. Z určitých částí měl člověk tak luxusní dojem: jemná digitální koruna, která se točila například tak hladce jako skutečná část hodinek. Displej OLED, který byl prvním produktem Applu, vypadal svěže a jasně.

Jednou z nejlepších částí byly ale řemínky, které si uživatel mohl dokoupit. Apple vytvořil opravdu pěknou řadu speciálně navržených řemínků, od ocelového spojení po chytré magnetické milánské pletivo, které bylo mimořádně drahé a působivě navržené. Ciferníky byly také skvělé a integrovaly některé informace z iPhonu, jejichž cílem bylo přidat na první pohled snadné použití.

Objevil se zde Mickey Mouse ciferník, který tančil. Sluneční záře ukazující východ a západ slunce a astronomický ciferník, který ukazoval planetární zarovnání a fáze měsíce byla prostě magická. Chtěl jsem více, ale sortiment hodinek byl omezený a neumožňoval design ciferníků třetích stran. Hodně mi hodinky od Applu připomněly kroky, které začal s iPodem Nano, jenž mel také režim sledování a ciferník Mickey Mouse.

Nové technologie na začátku: fantastická haptika, displej citlivý na sílu

Všechny Apple hodinky mají nový procesor S, který si sama firma designuje. Jedná se vlastně o „taptic“ haptic engine, který se ukrývá pod velmi citlivým a jasným OLED panelem. Dříve se prodávaly ve 38 a 42mm variantě – nyní ve 40 a 44mm. Hodinky mají svůj vlastní akcelerometr, gyrometr a monitor srdeční frekvence. K připojení telefonu nebo domácí sítě používá rozhraní Bluetooth 4.0 a 802.11b / g / n 2,4 GHz Wi-Fi. K dispozici je vestavěný reproduktor a mikrofon, ale nemá konektor pro sluchátka.

„Taptic Engine“ společnosti Apple a vestavěný reproduktor přenášejí celou řadu pokročilých vibrací a zvuků. Na rozdíl od bzučení v telefonu nebo většiny nositelných zařízení je Haptic takový ostřejší – důrazný, přesto citlivý. Někdy jsou ale vibrace příliš jemné – nevím, jestli jsem vibraci cítil nebo si je jen představoval. Moje zápěstí by navíc mohlo být znecitlivěno z příliš mnoha chytrých zařízení. Nastavil jsem upozornění na „prominentní“ a na zápěstí jsem měl silnější vibrování.

Zdroj: Dotekomanie.cz

První hodinky představovaly části, které se později objevily v iPhonech. „Taptic Engine“ poskytoval některé úžasné rafinované vibrační efekty, jako bylo třeba jemné poklepání či ping. Byly tak daleko před ostatními hodinkami. Typy oznámení spojené s jedinečnými vibracemi byly zřetelné. Vibrační efekty na prvních hodinkách od Applu nebyly někdy tak silné, jak bych si představoval. Ale s pozdějšími aktualizacemi se „Haptic Engine“ stával lepším a lepším společníkem.

Vyspělá generace „Haptic Engine“ dorazila i do iPhonu, kde nahradila starou technologii 3D Touch. Následně se podobná technologie dostala i na herní konzole, jako je Nintendo Switch a VR příslušenství. Od té doby je tato technologie téměř všude. Ovšem právě Apple Watch byl prvním běžným zařízením, které tuto novinku nabídlo.

Dalším divokým nápadem byl tzv. Force Touch. Apple vytvořil hodinky tak, aby citlivě reagovaly na sílu tlaku, což znamená, že hlubší stisk může fungovat jako stisknutí tlačítka. Přestože byla tato myšlenka dále zdokonalena ve 3D Touch na iPhone 6S, tak se tato technologie nikdy nedočkala úspěchu. Není tedy divu, že současné modely již 3D Touch nepodporují. Apple Watch ale stále Force Touch mají, a myslím, že tomu tak vždycky bude.

Apple Watch: Spousta funkcí. Není jich příliš mnoho?

Jak je vidno, Apple Watch zvládnou celkem dost věcí. Ale i přesto mě většinou baví. Ovšem existuje zde tolik funkcí, že se občas cítím ztraceně. Například mohu několika způsoby pracovat s UI – přejetím, dotykem, tvrdším zatlačením na displej, tlačítkem a digitální korunkou, na kterou lze kliknout. Navíc je tu hlasová asistentka Siri. Přejížděním prstem, klepnutím, dotykem nebo hlasem? Nikdy jsem moc nevěděl, jaký způsob je nejefektivnější. Často se mi dokonce stává, že ani po letech nevím, kde se nachází nabídka s aplikacemi. Nebo jsem měl a stále mám problém při návratu do aplikace, kterou jsem právě otevřel. Vždycky zmáčknu několik možností a až ta poslední mě vrátí zpátky.

Zdroj: Dotekomanie.cz

Existuje důvod, proč jsem použil slovo „komplikované“ k popisu svých pocitů u prvních Apple Watch. Nastavení komplikací, bylo pomalé a ne vždy intuitivní. Načtení aplikací chvíli trvalo a někdy bylo tak pomalé, že místo toho bylo jednodušší použít iPhone. Rychlé pohledy a oznámení a telefonní hovory fungovaly ale dobře. Přál jsem si také, aby hodinky měly delší výdrž baterie.

I po těch letech nedokážu vytěžit maximum z aplikací. Zrovna nedávno jsem oprášil Walkie Talkie a je to super funkce. K dispozici je i monitorování hluku. Jedna aplikace mi umožňuje dálkové ovládání mého fotoaparátu u iPhonu, což se hodí třeba pro skupinové fotografie. Aplikace Remote mi pomáhá, když nemohu najít ovladač k Apple TV. A co aplikace třetích stran? Ukázalo se, že je moc nepoužívám.

Apple Watch a fitness: nejen zábavná hra

Apple Watch samozřejmě nejsou zázračným sportovním zařízením. Od toho tu jsou jiné konkurenční modely, které se na sportovní aktivity přímo zaměřují. Ovšem i přesto si myslím, že integrované fitness aplikace od Applu, jako Activity a Workout, jsou nejlepší na trhu. Chytrá metoda tří prstenů pro sledování denní aktivity, která současně měří a odměňuje denní spalování kalorií, aktivní cvičení a vstávání, mě často motivuje ke sportovním aktivitám a lepším výkonům. Kromě toho se svými přáteli vzájemně soupeřím, kdo a kolik denně vytvoří více bodů ve sportovních aktivitách.

Zdroj: Dotekomanie.cz

V posledních pěti letech navíc společnost Apple vytvořila na hodinkách spoustu vylepšení: GPS, klidový srdeční rytmus, ovládací prvky cvičení, sociální sdílení, integrace aplikací třetích stran, plavání, režimy dostupnosti, trendy aktivity, EKG, kontrola pádů, sledování zvýšené nebo nepravidelné srdeční frekvence nebo sledování zdraví žen.

Existuje také určitá forma koučování a motivace. První Apple Watch byly spíše podobné Fitbit. Teď je to spíše zdravotní společník. Stále je ale na čem pracovat. Chybí třeba funkce, jako je například sledování spánku, které se jeví jako nevyhnutelný další krok.

Bylo to a stále jde o příslušenství pro iPhone

Stejně jako většina ostatních chytrých hodinek nejsou ani Apple Watch samostatným zařízením. Android Wear, Samsung Gear, Pebble a další však fungují stejně. Chcete-li používat Apple Watch, musíte vlastnit iPhone 5 nebo novější. Několik funkcí hodinek od Applu funguje mimo telefon, ale hodinky figurují především vedle telefonu jako rozšíření, druhá obrazovka a v podstatě prodloužená ruka iOS.

Jedna věc, které jsem si tehdy všiml, byla, že pro používání Apple Watch potřebujete iPhone. Na rozdíl od jiných hodinek, které lze spárovat s Androidem nebo iOS, nebo dokonce synchronizovat s počítačem, byly Apple Watch vždy navrženy tak, aby fungoval symbioticky jen s iPhonem. I v dnešní době, byť s možnostmi dat eSIM (ne u nás) a obchodem App Store, nemůžete hodinky používat bez spárování s iPhonem. A stále nefungují s Androidem. Je to možná škoda, protože plně samostatné hodinky by mohly být opravdu užitečným nástrojem pro mnoho lidí, kteří nemají iPhone, a dokonce by to mohla být alternativa telefonu (možná pro děti).

Apple Watch dnes: nejlepší hodinky na trhu

Abych byl upřímný, zatím Apple Watch nepotřebujete. V mnoha ohledech je to stále hračka – úžasný malý chytrý vynález, možná čas šetřící společník a asistent na zápěstí. Prozatím je třeba na hodinky od jablečné společnosti nahlížet jako na příslušenství k iPhonu. V nadcházejících měsících a letech se ale vše může změnit. Díky sortimentu iPadů, počítačů Mac, Apple TV a kdo ví, co dalšího přijde, by hodinky mohly být vzdáleným doplňkem mnoha věcí. Možná právě hodinky budou sloužit jako klíč k odemknutí chytrých spotřebičů, automobilů a třeba dveří. Pokud tohle budou umět, o jejich budoucnost se opravdu nebojím.

Vzpomínám si na to, jakou konkurenci před pár lety Apple Watch měly: Jawbone, Pebble, Fitbit, Android Wear od Googlu, Samsung hodinky, řada od Microsoftu. Mnoho konkurentů je ale v současnosti pryč. Fitbit získala společnost Google. Samsung sice stále hodinky prodává, ale nemyslím si, že by Applu sahal po kotníkách. Galaxy Watch Active 2 jsou sice krásné hodinky, ale stále se neprodávají tak dobře, jako právě ty od Applu. Pak je tu Garmin, který dělá spoustu specializovaných fitness hodinek. V oblasti alternativ jsou Apple Watch díky neustálému přidávání nových funkcí a vylepšování systému nejlepší volbou. Samotná společnost se zavázala k postupným zlepšením, což ze zařízení udělá ještě atraktivní produkt.

Jak jsem ale již několikrát uvedl, Apple Watch jsou stále jen příslušenství pro iPhone. A stále nejde o nezbytný produkt. Za tu dobu, co jsou na trhu, se z nich ale stalo opravdu užitečné zařízení. Jaké jsou tedy nejlepší chytré hodinky na trhu? Ty od Applu. To ale neznamená, že usnu na vavřínech. Stále chci vidět inovativní funkce, zlepšení výdrže baterie, sledování spánku a podobně.



Domů » Články » Apple Watch dříve a dnes: stále jde jen o doplněk k iPhonu [komentář]

reklama reklama