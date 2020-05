Vychází Android 11 Developer Preview 4 [aktualizováno]

Zdroj: Google.com

Aktualizováno 6. 5.

Google dnes vydal pozvánku na červnové představení veřejné beta verze Androidu 11 a zároveň dnes vydal Android 11 Developer Preview 4 pro vývojáře. Neočekáváme, že by tato verze obsahovala zásadní změny, ale budeme pátrat po novinkách.

Zároveň se jedná o poslední Developer Preview, přičemž došlo ke změně původního plánu představení. V tomto měsíci totiž měla být k dispozici beta verze, ale došlo k posunu. Konkrétně budou tři bety Androidu 11 a následně v říjnu bude k dispozici stabilní Android 11. Android 11 Developer Preview 4 je určen pro Pixel 2/XL, Pixel 3/XL, Pixel 3a/XL a Pixel 4/XL.

Aktualizováno 23. 4.

Google dnes vydal třetí verzi Android 11 Developer Preview, která je určena jen pro vývojáře. Již příští měsíc se dočkáme vydání první beta verze, kterou si budou moci nainstalovat ti, co vlastní podporované smartphony Google Pixel. Je zde i velká pravděpodobnost, že se beta dostane i na mobily jiných značek, jako tomu bylo u verze Android 10. Budeme si muset počkat na tento seznam podporovaných zařízení.

Android 11 Developer Preview 3 přináší vyloženě jen novinky pro vývojáře, ale celkem podstatné. Například je nově dostupné API, které vývojáři konkrétně vypíše, co bylo špatně, co se stalo a proč. K dispozici je také ADB Incremental, což je určeno především pro testování her. Díky této novince je instalační proces 10x rychlejší, ale lze toho využít jen na Pixelech 4 a 4 XL. Došlo také k přepracování ADB přes Wi-Fi.

Aktualizováno 2. 4.

Už u první vývojářské verze jsme se nedlouhou na to dočkali opravné aktualizace, které řešila několik problémů. I tentokrát, s odstupem pár týdnů, je na světě aktualizace pro druhou vývojářskou verzi. Android 11 Developer Preview 2.1. Zpravidla jde o opravy spojené s grafickým rozhraním a případným zamrznutím při určitých situacích. Některá vylepšení se týkají aplikací jako Wear OS nebo Nastavení. Nic nového nepřibylo.

Původní článek 18. 3.

Google vydal Android 11 Developer Preview pro vývojáře v druhé polovině února, přičemž ne dlouho na to vyšla opravná verze Android 11 DP 1.1. Tentokrát se neodehrává mnoho viditelných změn, jako tomu bylo dříve. Sami posuďte v naší mini sérii monitorující novinky a změny v nové verzi systému.

Android 11 Developer Preview 2

Podle nastaveného plánu jsme se nyní dočkali vydání druhé vývojářské verze Androidu 11, která obsahuje několik změn, které se dotknou hlavně vývojářů. Samozřejmě budeme pátrat po novinkách a změnách, které se týkají i běžných uživatelů.

Co se týče oficiálního seznamu novinek, tak Google zakomponoval identifikaci 5G pro vývojáře, kteří budou moci zjistit, jestli zařízení je připojeno na 5G New Radio (NR) nebo Non-Standalone (NSA). Došlo na přidání detekce ohybu u zařízení s ohebnou konstrukcí, takže aplikace mohou být lépe optimalizovány. Dále došlo na úpravu Neural Networks API a Call Screening.

Zapracovalo se i na zabezpečení, kde aplikace musí mít jasně definováno v manifestu, že přistupují ke kameře a mikrofonu za určitých podmínek. Aplikace nově budou moci nastavit frekvenci displeje na zařízeních, které mají větší možnosti. Například hra si bude moci zvolit 90Hz, 120Hz nebo 144Hz.

Nová verze obsahuje další změny, ale ty se týkají zejména vývojářů. Vše je popsáno v oficiálních příspěvku na blogu pro ně. Běžní uživatelé, kteří si budou chtít vyzkoušet beta verzi, si budou muset počkat až do května, kdy vyjde první veřejná verze.

