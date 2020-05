Zdroj: xda-developers.com

Surface Go 2 představen, zaměřuje se na studenty a firmy

Microsoft dnes kromě Surface Book 3 představil také novinku v podobě Surface Go 2. Jedná se o pravý opak Book 3. Nabízí totiž nejmenší a nejpřenosnější konstrukci společnosti Microsoft. Co vše novinka nabízí a na koho cílí?

Surface Go 2 výhradně pro méně náročné

Začněme nejprve cílovou skupinou. Surface Go 2 je navržen pro firmy, školy, studenty a rodiny, které chtějí přenosný a přesto plně funkční počítač. Rozměry notebooku činí 245 mm x 175 mm x 8,3 mm. Microsoft do tohoto modelu umístil 10,5palcový Full HD displej, což je o půl palce větší panel než u předchozí generace. Společnost totiž zmenšila rámečky kolem displeje a stejně jako předchozí generace i Surface Go 2 podporuje Active Pen.

Jedná se v podstatě o tablet, který je vybaven také speciálním stojánkem. Díky tomu z tabletu, pokud jej připojíte ke klávesnici, můžete vytvořit notebook. Jak je na tom ale zařízení se specifikacemi?

Není na tom vůbec špatně. Výrobce do notebooku implementoval dva různé procesory. Na výběr tak budete mít mezi Intel Pentium Gold 4425Y nebo Intel Core m3 8. gen. O grafickou práci se postará Intel UHD Graphics 615. V prodeji pak je varianta s operační pamětí o kapacitě 4 GB a 8 GB. K dispozici je i varianta s 64GB eMMC nebo 128GB SSD. Pokud vám ale nebude úložiště stačit, jednoduše si jej můžete rozšířit pomocí microSD karty až o další 1 TB.

Surface Go 2 nepodporuje sice Wi-Fi 6, zato nabízí Bluetooth 5.0 a LTE-A využívající modem Qualcomm X16 LTE. Baterie na jedno nabití údajně vydrží 10 hodin.

Konečně podpora skenování dokumentů

Protože jde primárně o tablet, nabízí fotoaparáty. K dispozici je přední 5megapixelová kamera s podporou 1080p videa. Na přední straně se také nachází skenování obličeje Windows Hello. Na zádech zařízení je umístěn 8megapixelový fotoaparát s automatickým ostřením a podporou 1080p videa. Microsoft představil i novou aplikaci Fotoaparát, pomocí které lze skenovat dokumenty.

Novinka je mimo jiné vybavena stereo reproduktory s Dolby Audio Premium. Operačním systémem je Windows 10 Home v režimu S. To v podstatě znamená, že můžete instalovat pouze aplikace z Microsoft Store a používat jen Microsoft Edge. Můžete ale samozřejmě aktualizovat na klasickou verzi Windows 10 Home či Pro. Přepínání z režimu S je zdarma a trvá několik minut.

Surdace Go 2 se začíná prodávat od 399 dolarů (cca 10 000 Kč bez DPH) a bude k dispozici od 12. května. K dispozici bude ve stříbrné barvě, zatímco kryty budou v Platinum, Black, Poppy Red, a Ice Blue.

Zdroj: xda-developers.com



Domů » Články » Surface Go 2 představen, zaměřuje se na studenty a firmy

reklama reklama