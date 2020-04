Novinky v Androidu 11 DP – multitasking, gesta, tethering

Grafika: Dotekomanie.cz

V tomto týdnu jsme se dočkali třetí verze Androidu 11 Developer Preview. Google sice uvedl, jaké jsou hlavní novinky, ale i tak se ukazuje, že tato verze nabízí změny i pro běžné uživatele. Některé jsou velmi drobného charakteru, ale jsou zde i zajímavé nové možnosti.

Automatické odmítnutí oprávnění

Dalo by se říci, že stále platí, že uživatelé si nedávají pozor, co vlastně povolují aplikacím. Sice zde máme více podrobnější systém udělování oprávnění, i tak Google zavedl další novinku. U aplikací budete moci nastavit, aby po delší době nepoužívání došlo k odmítnutí všech oprávnění. Jakmile ji pak spustíte, budete znovu dotázáni, jestli ji například udělíte přístup k mikrofonu, úložišti a podobně. Tuto novinku budete muset aktivovat u každé aplikace, aspoň nyní.

Vrácení aplikace

V Androidu se nachází seznam naposledy spuštěných aplikací, přičemž je zde vždy tlačítko pro vymazání všech. Tím dojde k jejich ukončení a částečně k uvolnění paměti. Můžete také ale odebrat jednu konkrétní aplikaci gestem tažením prstu nahoru. Google sem přidává novinku, tažení prstem dolů, čímž aplikaci vrátíte.

Upravený multitasking

Pokud jde o pořizování snímku obrazovky, můžete tak učinit pomocí stisknutí několika tlačítek najednou. Některé mobily mají na to specifické gesto, případně je tato možnost v nabídce, která se zobrazí po delším podržení tlačítka pro vypnutí. Google se rozhodl přidat další možnost, tentokrát do samotného multitaskingu. Případně můžete snímek obrazovky rovnou sdílet. To si vyžádalo ale odebrání spodní nabídky aplikací. Kromě toho došlo také na zvětšení samotných karet aplikací.

Nové sdílení připojení k internetu

Mobilní telefony dnes mohou sloužit také jako modemy pro připojení k internetu. Nabízí se v podstatě dvě možnosti. První se týká sdílení skrze vytvoření hotspotu, tedy s využitím Wi-Fi. Druhá je přes USB kabel. Android 11 nabídne třetí možnost. Skrze speciální redukci USB Ethernet budete moci k mobilu napojit ethernet kabel, takže bude možné propojit třeba s domácím routerem.

Skrytí permanentních notifikací

Google udělal značné úpravy v systému, co se týče možnosti běhu aplikací na pozadí. Aby vývojáři udrželi své aplikace běžet neustále, využívají k tomu notifikace. Ty v podstatě zobrazují, že nějaká aplikace stále běží. Pokud konkrétní aplikaci nevypnete, nezbavíte se notifikace. Android 11 přinese jednu drobnou vychytávku, spíše kosmetického rázu. Permanentní notifikaci budete moci skrýt, respektive ji minimalizujete. Objeví se pak ve spodní části lišty, kde až tak moc neruší. Lze ji také obnovit.

Citlivost stran

Nové ovládání systému pomocí gest je dnes vlastní všem novějším mobilům, ale čistému Androidu chybělo nějaké sofistikovanější nastavení. Dnes můžete v Androidu 10 nastavit citlivost gest ze strany, ale týkalo se to obou stran. Android 11 nabídne možnost nastavení stran jednotlivě.

Obraz v obraze

Menší úpravy se dočkala i možnost obraz v obraze. Nově budeme moci změnit velikost plovoucího okna, což se může hodit na zařízeních s větší úhlopříčkou.

Nastavení pro sdílení energie

Mobilní telefony mohou nabídnout funkci nabíjení dalšího zařízení skrze USB. V poslední době dochází k rozmachu možnosti bezdrátového sdílení energie, kterému se občas říká reverzní nabíjení. Android 11 získává v této oblasti specifické nastavení. Zřejmě se tak dočkáme této novinky u nadcházejících Pixelů 5.

Zdroje: androidpolice.com, 9to5google.com, 9to5google.com, androidpolice.com, androidpolice.com, 9to5google.com, xda-developers.com



Domů » Články » Novinky v Androidu 11 DP – multitasking, gesta, tethering

reklama reklama