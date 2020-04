Zdroj: Dotekomanie.cz

Huawei Mate Xs – výlet do budoucnosti [recenze]

Huawei představil svůj první ohebný telefon již vloni před více než rokem, a to model Mate X (první pohled). Ten se k nám do Česka oficiálně nikdy nedostal, přesto jsme měli možnost si ho osahat a přinést vám první pohled. Tenkrát mě tento model velmi zaujal, a tak jsem se těšil, až se ke mně dostane na recenzi. Uplynulo půl roku a jeho nástupce Huawei Mate Xs se k nám do redakce konečně dostal. Vychytal výrobce všechny mouchy Mate X?

Design

Zatímco většinou se Huawei u svých top modelů docela okatě inspiruje u konkurence, Huawei Mate Xs je závan originality. Konstrukce je opravdu unikátní na dnešní dobu a jen v rozevřeném stavu může trochu připomínat Yoga tablety. Jenže ty nemají ohebný displej.

Novinka vypadá tak trochu jako z budoucnosti. Oproti Samsungu Galaxy Fold nabízí v podstatě bezrámečkový design. Nemá ani žádný ošklivý výřez nebo průstřel displeje. Také konstrukčně se oba ohebné telefony dost liší. Líbí se mi také ostré rohy, většina telefonů je má zaoblené, přitom právě zde vypadá telefon díky tomu elegantněji.

Zatímco Fold má dva displeje, kde ten méně odolný je schován uvnitř, Huawei Mate Xs má jen jeden, ten je vystaven všem vnějším vlivům. Koncept u čínského výrobce je mi ale bližší, dává mi větší smysl. Bohužel zatím doplácí na současné technologie, a to především fakt, že displej je plastový. Lze ho tak velmi snadno poškrábat.

Jelikož pak navíc máte půlku displeje ve složeném stavu na zádech, telefon je k oděrkám velmi náchylný. Kousek, který k nám dorazil na recenzi, už několik větších škrábanců měl. Je ale pravda, že byl prý intenzivně užíván již od začátku února. Budoucí majitel by se k telefonu možná dokázal chovat šetrněji než střídající se testeři.

Přesto i já sám jsem se o telefon dost bál, není totiž odolný ani vůči prachu ani vůči vodě. Vždy, než jsem ho vložil do kapsy, tak jsem radši dvakrát zkontroloval její obsah. Stejnou rutinu ale dnes budete dělat bohužel u každého ohebného telefonu.

Konstrukce

Designově mi připadá Mate Xs dospělejší. Samotný pant mi ale přišel na Galaxy Fold bytelnější a odolnější. Použitým materiálem je kombinace plastu a kovu. Pravý bok je vyveden z plastu, a to pravděpodobně z důvodu symetrie s levým bokem. Levý bok je totiž v zavřeném stavu displej, který je plastový.

Hlavní konstrukce je nicméně z kovu, stejně jako záda v rozevřeném stavu. Právě na onom pravém boku je pak umístěna čtečka otisků prstů v tlačítku pro odemykání. Čtečka je spolehlivá a velmi rychlá.

Na zadní straně se nachází proužek s fotoaparáty, tlačítkem pro rozložení displeje na plný formát a logo výrobce. Reproduktory se na těle nachází celkem dva. Jeden na spodní straně a druhým je pak telefonní reproduktor nad displejem. Ten druhý je nicméně při poslechu hudby nebo sledování videí výrazně méně hlasitý než ten primární na spodní straně.

Mate Xs je jako telefon opravdu masivní zařízení a také těžký. Váží přesně 300 gramů, což je na telefon opravdu dost. Po rozložení na tablet se ale zase naopak jedná o lehké zařízení. Tablety bývají mnohem těžší.

Ohebný displej může mít také využití jako stojánek. Panel si tak z části ohnete a pak můžete pohodlně sledovat videa. Příklad můžete vidět níže. Skvělé využití pak najde v rozloženém stavu jako čtečka knih nebo pro surfování na internetu. Naopak právě v rozloženém stavu se vzhledem k poměru stranu na videa tolik nehodí.

Kloub a především jeho krytí se změnilo od předchozího modelu Mate X a řekl bych, že k lepšímu. Při pozornějším poslouchání během otevírání přesto slyšíme takové tiché vrzání.

Displej

Zobrazovací panel má úhlopříčku 8 palců a rozlišení 2480 x 2200 pixelů, po složení se pak koukáte na 6,6palcový panel. Jedná se samozřejmě o ohebný OLED displej. Již z výroby je na něm aplikovaná další plastová fólie, kterou není vhodné sundavat. Jak jsem již zmiňoval v předchozích odstavcích, displej je velmi náchylný na poškrábání a je třeba být opatrný.

Jako velmi pozitivní považuji fakt, že displej není narušen výřezem nebo průstřelem. Není zde totiž vlastně žádná přední kamerka pro selfie. Pokud chcete vyfotit sebe, telefon váz vyzve k jeho otočení a rozhraní se zobrazí jednoduše na druhé části displeji na zadní straně (ve složeném stavu). Díky tomu tak využíváte i pro selfie ten hlavní snímač a máte k dispozici i ostatní senzory.

Určitě vás také zajímá, jak moc je vidět ohyb displeje v rozloženém stavu. Taková malá vlnka je zde vidět v tomto místě ohybu. Oproti Galaxy Fold se mi zdá ale méně výrazná, za to je širší. Přesto mi ve finále nepřijde tolik rušivá a v podstatě jsem ji po pár dnech už ani nevnímal, avšak dotykem při přejení prstem ucítíte malý kopeček.

Hardware

Uvnitř tepe nejnovější Kirin 990 5G, což je jeden z hlavních rozdílů oproti Mate X. Nový procesor nicméně patří mezi nejvýkonnější řešení dnes na trhu. Ten doplňuje operační paměť o kapacitě 8 GB, což si myslím, že je trochu málo na telefon za 60 tisíc. Konkurenční Samsungy nabízí v této cenové hladině již 12 nebo 16 GB RAM.

Specifikace Huawei Mate Xs

displej: 8 palců (2480 x 2200 pixelů) OLED, 8:7.1 ve složeném stavu: 6,6 palců (2480 x 1148 pixelů) 19.5:9

procesor: HUAWEI Kirin 990 + Balong 5000 5G modem

8GB LPDDR4x RAM

úložiště: 512 GB + až 256GB NM karta

Android 10 (Pie) + EMUI 10

foťáky: 40 MPx, f/1.8 16 MPx, širokoúhlý 8 MPx, f/2.4, 3x zoom ToF

Hybrid Dual SIM (nano + nano / NM card)

čtečka otisků prstů na boku

stereo reproduktory

rozměry: 161,3 x 78,3 (146,2 při rozložení) x 5,4 až 11 mm, 295 gramů

5G Multi-mode, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz a 5 GHz), Bluetooth 5 LE, GPS (L1 + L5 dual band), NFC, USB Type-C

baterie: 4500 mAh + 55 W SuperCharge

Baterie

Naprosto udiven jsem byl z rychlosti nabíjení Mate Xs. Ačkoliv jsme neměli k dispozici dodávanou 55W nabíječku, přesto 40W od P40 Pro nabíjení bylo neskutečně rychlé. Za půl hodiny se telefon nabil ze 7 % na 82 %. Takto rychlé nabíjení jsem ještě neměl nikdy po ruce. Na 95 procent to trvalo 40 minut a na plnou kapacitu se pak telefon dostal za 50 minut.

Samotná baterie nabízí kapacitu 4500 mAh, což mi vystačilo vždy na zhruba jeden den. Doba zapnutí displeje (Screen on time) se při mém používání pohybovala kolem 4 hodin. Střídavě jsem zařízení používal ve složeném a rozloženém stavu. Zkrátka velký 8palcový displej spotřebuje dost energie, jeden den by ale neměl být pro většinu uživatelů problém.

Software

Bez Googlu služeb a Obchodu Play. To je jednoduchý popis situace. Život s Mate Xs je zkrátka z toho důvodu o něco komplikovanější. V obchodě s aplikacemi Huawei AppGallery nicméně aplikace přibývají každým dnem, jen od psaní recenze na Huawei P40 Pro třeba přibyly Mapy.cz. Bohužel stále chybí klíčové aplikace jako Facebook, Messenger, WhatsApp, Slack a další. Více jsem se tomuto tématu věnoval v recenzi Huawei P40 Pro.

Chybí třeba aplikace YouTube, kterou nelze spustit ani po stažení APK. Naštěstí má ale Mate Xs po rozložení vcelku velký displej, takže není zase také problém používat web YouTube v režimu zobrazení pro počítače. Aplikace by ale jistě byla pohodlnější.

Nicméně pokud oprostíme tohoto faktu, nabízí Mate Xs Android 10 s nadstavbou EMUI 10.0. Systém je velmi dobře optimalizovaný a vše funguje velmi svižně. Jako trochu nevyužitý považuji potenciál více spuštěných aplikací najednou.

Multitasking totiž nabízí úplně stejné rozhraní jako na P40 Pro a umožňuje spustit jen dvě aplikace vedle sebe a jednu jako plovoucí okno. Osobně mi to stačí, ale Galaxy Fold pro srovnání umožňuje provozovat až pět aplikací najednou vedle sebe. Na druhou stranu při běhu více aplikací vedle sebe chválím velmi plynulé rozhraní.

Je také škoda, že některé vestavěné aplikace jsou v režimu tabletu jen roztažené na šířku. Nenabízí tak třeba sloupec informací navíc nebo jiné lepší využití prostoru. Na tomto mohl výrobce trochu více zapracovat. Potenciál pro zlepšení tu zkrátka ještě určitě je.

Fotoaparát

Sestava fotoaparátů na zádech Mate Xs vychází z kombinace Mate 20 Pro a P30 Pro (recenze). Hlavní foťák nabízí rozlišení 40 MPx a světelnost f/1.6, druhý teleobjektiv nabízí 8MPx s trojnásobným přiblížením, třetí ultra-širokoúhlý snímač má 16 MPx a to vše doplňuje ToF senzor. Sestava to vůbec není špatná a na dnešní dobu více než dostačující.

Výsledné snímky jsou skvělé a v noci mi přijdou mnohem více konzistentní než u Huawei P40 Pro, především jejich barevné podání. Na druhou stranu rozhodně nemají tolik detailů a občas jsou trochu rozmazané. Normální režim a noční ale funguje přesně dle očekávání a je vidět, že Huawei zde používá již ověřené snímače, se kterými umí velmi dobře pracovat. Vyvážení bílé je také bezchybné.

3x zoom

Asi nejslabším foťákem v sestavě je ten ultra-širokoúhlý, který je ve srovnání s tím v Mate 30 Pro a P40 Pro o dost horší. Především za horších světelných podmínek jsou výsledky z něj opravdu nic moc. Je škoda, že zde Huawei nepoužil svůj ultrawide senzor právě z jejich podzimního top modelu.

Noční snímky

Video bohužel telefon neumí nahrávat v rozlišení 4K při 60 snímcích za sekundu. Jedná se o stejný neduh, kterým trpěly top modely Huawei P30 Pro a starší. Přesto výsledné snímky v maximálním rozlišení 4K při 30 snímcích jsou velmi dobré. Vysoká váha telefonu pak pomáhá také stabilizaci.

Zhodnocení Huawei Mate Xs

Huawei Mate Xs je jedním z prvních svého druhu. Stejně jako u recenze Galaxy Fold nebudu ani tolik kritický. Přestože u Huawei se jedná v podstatě již o druhý model (první byl Mate X), tak porodních bolestí je stále několik. Asi tou největší je nízká odolnost displeje a vlastně celého zařízení. Ačkoliv se mi koncept rozkládacího displeje u tohoto modelu moc líbí, kvůli použitému materiálu se velmi snadno poškrábe. Především na té zadní straně ve složeném stavu.

Je také velká škoda, že než se ohebný telefon Huawei dostal mimo Čínu, začal platit zákaz ze strany USA, který celý telefon dost omezuje. Kvůli tomu nemá Obchod Play a Google služby. Jaké je to žít jen s Huawei AppGallery, jsem již popisoval v recenzi Huawei P40 Pro, zatím tedy zkrátka dost omezené.

Cenovka 60 tisíc korun také prodejům úplně nepomůže, ale o to tady tolik ani nejde. Jedná o unikátní zařízení, skoro bych řekl jediné svého druhu s touto konstrukcí. Jsem moc rád, že ho výrobce dotáhl do konce a běžný zákazník si ho může koupit. Díky tomu dostanete budoucnost tak trochu v předstihu. Tablet, který složíte do kapsy. Při používání jsem si toto opravdu užíval a těším se na další ohebné telefony. Trh s mobilními telefony je konečně zase zajímavý.

Pokud bych si měl vybrat mezi Galaxy Fold a Mate Xs, tak dnes recenzovaný mobil mi přijde mnohem hezčí a dospělejší. Nabízí také skvělý bezrámečkový dislej a žádný výřez. Výhoda Samsungu je ale v bytelnější konstrukci a také v podpoře Google aplikací a Obchodu Play. Na českém trhu tu pak máme také ohebný Galaxy Z Flip (recenze), ten ale není konkurence pro tyto dva modely, nejedná se totiž o tablet, který složíte do kapsy.

Klady

unikátní konstrukce a design

neuvěřitelně rychlé nabíjení

vysoký výkon

skvělý fotoaparát

Zápory

vysoká cena

absence Google služeb včetně Obchodu Play

nízká odolnost



Huawei Mate Xs – výlet do budoucnosti [recenze]

