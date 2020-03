Přehled novinek na ITnetwork #1 – Lekce focení, Adobe Illustrátor, AJAX v JavaScriptu, MS Access a mnoho dalšího

První díl série „To nej z uplynulého týdne“ vyšel v roce 2013 a jedná se o jeden z nejdéle vydávaných seriálů na české mobilní scéně. Nyní pro vás máme pilotní díl nového seriálu, který tvoříme ve spolupráci s partnerským webem ITnetwork.cz, největší českou IT akademií. Nabízíme vám zde přehled novinek z ITnetwork.cz.

Láká tě focení produktů, ale nevíš jak na to? Zkus naši poslední lekci!

V kurzu ti poradíme jak fotit produkty, co je reklamní fotografie, jak nastavit fotoaparát, fotit hodinky, zesvětlit stíny a k čemu se používá bílý papír. Odkaz na kompletní seriál najdeš zde.

Zajímáš se o tvorbu v Adobe Illustrator?

Náš seriál Adobe Illustrator tě provede tvorbou vektorové grafiky od naprostého začátku až po pokročilejší funkce a operace. V posledním článku na toto téma ti ukážeme 2 základní knihovny a konkrétní nástroje, které s nimi spolupracují. Více informací najdeš pod následujícím odkazem.

Objektově orientované programování nikdy nebylo jednodušší!

K našim kompletním seriálům, které tě touto problematikou provedou v technologiích C#, Java, PHP, JavaScript, Python, Swift, a Kotlin, nyní přibyly nové lekce, které ti poradí například jak na základní dotazy nebo tvorbu redakčního systému v Laravel. Více zde.

MS Access jednoduše a rychle

Zajímáš se o tvorbu a správu relačních databází? U nás na webu najdeš Kompletní e-learning kurz pro MS Access z kancelářského balíku Microsoft Office. V poslední lekci ti ukážeme relace mezi tabulkami, sestavíme složitější výběrové dotazy a vytvoříme dotazy s parametrem. Odkaz na kompletní kurz najdeš zde.

Tvoříme vlastní komponentu v Android

Občas by se nám jistě hodilo, aby nějaká Android komponenta měla něco navíc nebo naprogramovat plně vlastní. To se naučíme v tomto Android kurzu. V posledním Java tutoriálu dotáhneme do konce kreslení vlastní Android komponenty. Výsledkem bude hotová grafika komponenty grafu.



