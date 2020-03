Google nezapomněl na Snapseed, vychází nová verze

Zdroj: Snapseed

V roce 2012 Google odkoupil vývojářské studio stojící za aplikací Snapseed, která se soustřeďuje na možnosti úpravy fotografií. K dispozici je mnoho nastavení a efektů, díky čemž aplikace získala na oblibě. Poslední významná aktualizace byla ale vydána v roce 2017, konkrétně aplikace povýšila na verzi 2.18. Ještě v roce 2018 bylo vydáno několik verzí, ale od té doby se nic nestalo.

Snapseed stále žije

Mohli jsme si začít myslet, že Google zanevřel nad aplikací a již se o ni nebude starat. To by znamenalo, že by došlo k ukončení podpory, následně by aplikace Snapseed zmizela z Obchodu Play. Naštěstí se nic takového asi nestane v dohledné době. V tomto týdnu byla vydána verze 2.19.1 a podle záznamu v obchodě jsme se dočkali tmavého vzhledu. To ale není absolutní novinka, jelikož podpora tmavého režimu je již od roku 2018.

Zřejmě došlo na úpravy a opravy aplikace, přičemž byla vylepšena podpora nové verze systému, případně došlo na rozšíření podpory u zařízení. Údajně se pracuje na lepší podpoře RAW snímků, které dnes mobily již zvládají poměrně běžně, zejména ty dražší.

Google tedy pokračuje v udržování aplikace, což je ostatně vidět u verze pro iOS. Právě pro tuto platformu poměrně častěji vycházejí aktualizace rozšiřující podporu pro jednotlivé verze systému iOS. Možná se v dohledné době dočkáme novinek, ale je to čistě spekulace. Minimálně Google neplánuje ukončení Snapseed a stále budete moci stáhnout aplikaci pro úpravu snímků.

