Fio banka přináší dark mode do své aplikace

Není to tak dlouho, co vydala Fio banka kompletně přepracovanou aplikace Smartbanking na iOS. Teprve před nedávnem pak vyšla také na Android. Uživatelé iPhonů si nyní můžou užívat další užitečnou novinku a to tmavý režim celého smart bankingu.

Fio Smartbanking dostává aktualizaci

Aplikace tak nyní plně respektuje nastavení vašeho systému. Pokud tedy máte aktivní dark mode, bude i Fio Smartbanking v tmavých barvách. Nová verze s číslovkou 2.2.0 přináší krom toho možnost vložit heslo ze schránky a další drobné opravy.

Mimo to minulá verze přinesla možnost potvrzovat platby na internetu právě v této aplikace. To není tedy nic neobvyklého, konkurenční banky to umí již nějaký ten pátek. Tmavý režim aplikace pro internetové bankovnictví nabízí déle již také třeba Komerční banka.

Novinky v Android verzi

Oprava psaní poznámky při zadávání platby

Zobrazování novinek

Tmavý motiv i pro starší verze Androidu

Nabízet jen účty vhodné pro pokyn

Pamatování naposledy prohlíženého účtu

Novinky v iOS verzi

Tmavý motiv

Možnost vložit heslo ze schránky

Další drobné opravy

