LG patří mezi ty starší společnosti v oblasti výroby smartphonů, ale z té doby se na trhu drží jen několik posledních firem. Jihokorejská společnost už jednou změnila strategii v oblasti smartphonů, která spočívala v intervalu představování novinek. Evidentně se to minulo účinkem a nyní se plánuje nová strategie společně s úpravou dostupnosti některých modelů.

LG a ODM

LG již nějakou dobu volí cestu představování mobilů v momentu, kdy je to zapotřebí a ne kdy se to předpokládá. Nyní bychom se měli dočkat úpravy v podobě jednotlivých tříd. Kupříkladu nejvyšší top modely budou dostupné zejména v USA a v Evropě, kde jsou zákazníci ochotní zaplatit větší částky. Na domácím trhu bude propagovat střední masovou třídu, kam se dá zahrnout například LG G9 a podobné modely.

Nejedná se o celou změnu. Společnost by se měla nyní soustředit i na spolupráci s ODM firmami. Zkratka ODM znamená Original Device Manufacturer, tedy společnost, která na zakázku vyrobí zařízení, ale logo patří objednavateli a software taktéž. V podstatě LG si objedná mobil, nastaví specifikace, určí parametry a následně vše dovybaví a obstará prodej společně s marketingem. Podobné řešení již použily společnosti jako HTC nebo Samsung.

LG má využít ODM firmy zřejmě pro střední a nižší třídu mobilů. Celkově by si mělo LG nechat vyrobit 20 milionů zařízení z 34 milionů na tento rok. Tento způsob může ušetřit výrazné finanční prostředky, ale otázkou je, jestli to bude mít kýžený efekt. LG si slibuje od této změny strategie návrat do ziskovosti, aspoň v případě mobilní divize. Údajně se chce vrátit do lepších čísel do roku 2021.

Možná by stačilo zapracovat na cenové strategii, dostupnosti mobilů a také na aktualizacích mobilů. Kupříkladu až rok po uvedení LG V50 ThinQ se novinka dostává na náš trh. Plán aktualizací mobilů je dosti znepokojivý, jelikož některé modely dostanou Android 10 v době, kdy na světě bude Android 11.

Zdroj: gsmarena.com



Domů » Články » LG mění strategii, nyní má pomoci ODM

reklama reklama