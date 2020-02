Nově v českých obchodech – Mate 30 Pro, P30 Lite, LG V50

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

LG V50 ThinQ

Už je to rok, co jsme se dočkali novinky LG V50 ThinQ, ale až nyní se dostává na český trh. Roční zpoždění je značné, takže specifikace již nenabízí to nejnovější. Bohužel cena stále zůstává vysoká, atakuje takřka 22 000 Kč, přičemž mobil je dostupný jen v oficiálním internetovém obchodě.

Specifikace LG V50 ThinQ

displej: 6,4 palců, 19.5:9, QHD+, OLED, 3120 x 1440 pixelů

procesor: Snapdragon 855

6GB RAM

úložiště: 128 GB + microSD

Foťáky: zadní: 16MP Super Wide (F1.9 / 1.0μm / 107˚) 12MP Standard (F1.5 / 1.4μm / 78˚), PDAF, OIS 12MP Telephoto (F2.4 / 1.0μm / 45˚) přední – 8 MPx, f/1.7 5 MPx

Android 9.0 Pie

rozměry: 159,2 x 76,1 x 8,3 mm, 173 gramů

3G / 4G LTE-A, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5, NFC, USB Type-C

Hand ID, Face Unlock, čtečka otisků prstů

stereo reproduktor, 32-bit Hi-Fi Quad DAC, DTS:X 3D, IP68, HDR10, MIL-STD 810G

baterie: 4000 mAh + bezdrátové nabíjení

Nokia 6.2

HM Global představilo na veletrhu IFA nové modely a jedním z nich je Nokia 6.2. V podstatě se jedná o základní model střední třídy s poměrně dobrou výbavou, pokud tedy pomineme starší procesor.

Specifikace Nokia 6.2

displej: 6,39 palců, 1080 × 2340 pixelů (Full HD+), 19.5:9, HDR 1, Corning Gorilla Glass 3

procesor: 1,8 GHz Octa-Core Snapdragon 636

verze: 3GB LPPDDR4x RAM + 32GB úložiště (eMMC 5.1) 4GB LPPDDR4x RAM + 64GB / 128GB úložiště (eMMC 5.1)

microSD

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Android 9.0 (Pie)

Foťáky: zadní – 16 MPx, f/1.8 8 MPx, 118°, f/2.2 5 MPx, hloubka ostrosti přední – 8 MPx, f/2.0

čtečka otisků prstů

3.5 mm jack, FM Radio

Google Assistant tlačítko

rozměry: 159,88 x 75,11 x 8,25 mm, 180 gramů

Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, Type-C 2.0, NFC

baterie: 3500 mAh

Huawei P30 Lite

Sice na našem trhu najdete mobil Huawei P30 Lite již od dubna minulého roku, ale nyní se k nám dostává vylepšená verze, která nabízí 6 GB operační paměti a 256GB úložiště. Tato verze v některých případech získá označení Huawei P30 Lite New Edition.

Specifikace Huawei P30 Lite

displej: 6,15 palců, 2312 x 1080 pixelů (Full HD+), 19:5:9, 2.5D

procesor: Octa-Core Kirin 710 12nm 4 x 2.2GHz Cortex-A73 4 x 1.7GHz Cortex-A53 ARM Mali-G51 MP4 GPU

6GB RAM

úložiště: 256 GB + microSD

Android 9.0 (Pie) + EMUI 9.0.1

Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)

foťáky: zadní – 48 MPx, f/1.8 2 MPx, f/2,4 8 MPx 120°, f/2,4 přední – 24 MPx, f/2.0

čtečka otisků prstů, 3,5 mm jack

rozměry: 152,9 × 72,7 × 7,4 mm, 159 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS + GLONASS, USB Type-C

baterie: 3340 mAh + rychlé nabíjení

Huawei Mate 30 Pro

Jeden z posledních top modelů společnosti Huawei bez Google služeb a aplikací oficiálně zamíří do českých obchodů až 10. února, ale již nyní najdete takové, kde je novinka k dostání.

Specifikace Huawei Mate 30 Pro

displej: 6,53 palců, 2400 x 1176 pixelů (FHD+), flex OLED, 18.4:9

procesor: Kirin 990

8GB LPDDR4x RAM

úložiště: 256 GB + NM karta

Android 10 + EMUI 10.0

Hybrid Dual SIM

Foťáky: zadní – 40 MPx, f/1.8 40 MPx, f/1.6, OIS 8 MPx, f/2.4, OIS, 3x zoom 3D kamera přední – 32 MPx, f/2.0 3D kamera

čtečka otisků prstů v displeji, infra senzor

IP68

rozměry: 158,1 x 73,1 x 8.8 mm, 198 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz and 5GHz) (wave2), Bluetooth 5.1 LE, GPS (L1 + L5 dual band), NFC, USB 3.1 Type-C (GEN1)

baterie: 4500 mAh + 40W SuperCharge, 27W Wireless HUAWEI SuperCharge



