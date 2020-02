Chrome pro iOS přijde o platební žádosti

Pokud nakupujete na webových stránkách zboží, jistě jste si všimli, že musíte obchodníkovi poskytnout podrobnosti o kreditní kartě, a to pomocí vestavěného rozhraní API. Vzhledem k rostoucímu zabezpečení a problémům s používáním nyní prohlížeč Chrome pro iOS deaktivuje API s požadavkem na platbu.

Chrome pro iOS nebude podporovat žádosti

Rozhraní API pro žádosti o platbu je v praxi schopné přenášet platební informace ze služby. To platí například pro Google Pay nebo Apple Pay. Dále je schopné sdílet jednu z vašich uložených kreditních či debetních karet. Google však v posledních dvou letech zjistil, že sdílení informací o vaší kreditní kartě prostřednictvím API ne vždy nabízí takový uživatelský zážitek, který by vzbudil důvěru. Navíc, modernější způsoby platby, jako je Google Pay, dokážou dokončit transakci, aniž by web nikdy neobdržel vaše skutečné informace o kreditní kartě.

V zájmu bezpečnosti společnost Google oznámila, že Chromium (a tedy Google Chrome a Microsoft Edge) se vzdálí od tzv. Payment Requests. Dále se bude vzdalovat od přenášení údajů vaší kreditní karty. Google se totiž nyní zaměřuje na přípravu API pro zpracování plateb, které umožní registraci nativních i webových aplikací v prohlížeči.

V praxi to nyní znamená, že Chrome pro iOS musí používat WebKit, který navrhl přímo Apple – to samé platí i pro ostatní webové prohlížeče. Vzhledem k současným omezením služby WebKit bude muset společnost Google vypnout žádosti o platbu.

Zdroj: ww.9to5google.com



